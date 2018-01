Krstovići žive bez struje u staroj baraci

Podgoričanka Silvana Krstović, koja sa mužem i troje djece, od kojih je dvoje maloljetno, živi u baraci iza KIPS-a na Cijevni, tvrdi da im je život nepodnošljiv i da godinama nemaju struju.



Ona je apelovala da joj se pomogne, kako bi oronulu baraku pokušali da osposobe za iole normalan život.



“Baraka u kojoj živimo je u lošem stanju, krov kada duva vjetar se pod udarima diže, nemamo ćebad. Išla sam u sve institucije, od socijalnog do Crvenog krsta, ali niko nije mogao da nam pomogne”, tvrdi Krstović.



Ona je kazala da im je struja isključena prije nekoliko godina, zbog duga, a da je prošle sedmice uplatila 184 eura, jer su joj tako kazali nadležni.



“Ne radimo ni suprug, ni ja, nemam dokumenta, iz Vrake sam. Za proceduru dobijanja papira potrebno je da izdvojimo dosta vremena i novca”, kazala je Krstović.



Iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema „Vijestima” je saopšteno da je Silvana Krstović prijavljena od strane zaposlenih CEDIS-a prvi put 19.12.2014 kao nelegalni korisnik, koji je priključen na elektroenergetsku mrežu bez elektro energetske saglasnosti.



„Pomenuti korisnik je od tada više puta obilažen i sačinjavan mu je zapisnik o kontroli mjernog mjesta pri čemu nije dozvoljavao isključenje sa elektro energetske mreže. Shodno sačinjenim zapisnicama urađeni su i obračuni neovlašteno preuzete električne energije”, navode iz kompanije CEDIS.



Istakli su da uvidom u analitičku karticu korisnika neovlašćene potrošnje, navedeni nelegalni potrošač od decembra 2014, od kada datira dug neovlašteno utrošenih kilovata, do danas, nema nijednu uplatu, a dug iznosi 2.792€ eura.



“U vezi navedene uplate od 184€ eura, naglašavamo da, bez obzira na to da li je ili nije uplaćeno, korisnik sada nema mogućnosti za uključenje. Naime, tokom akcije evidentiranja nelegalnih potrošača u bazu podataka Snabdijevanja, 2016 / 2017, a o kojoj je javnost blagovremeno informisana, korisnik nije predao potrebnu dokumentaciju i nije izmirivao dug za neovlaštenu potrošnju, pa njegovo brojilo nije unijeto u bazu snabdjevača. Kao takav ne postoji u bazi i ne može biti priključen na elektrodistributivnu mrežu”, pojasnili su iz CEDIS-a.

