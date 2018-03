Kruščić: Čaršijske priče o obračunu klanova

Muškarac sa kapuljačom na glavi pritrčao je juče ujutro, nešto prije pet sati, ulaznim vratima diskoteke Beagle, spustio torbicu i pobjegao. Par trenutaka kasnije aktivirana je eksplozivna naprava koja je bila u toj torbici.

To su, navodno, zabilježile nadzorne kamere objekta pored podgoričke diskoteke.

Uprava policije nije se zvanično oglašavala zbog ove eksplozije.

Iz podgoričke policije nezvanično su tvrdili da rade na rasvjetljavanju bombaškog napada, provjeravaju da li je aktiviranjem naprave nastavljen obračun kotorskih kriminalnih klanova, ali i da ispituju poslovanje tog lokala.

Vlasnik Beagla, Miodrag Migi Kruščić ”Vijestima” je kazao da mu nijesu poznati motivi bombaškog napada i da neće komentarisati “čaršijske priče o obračunu klanova”.

Dodao je da stražar, koji je bio iza objekta, nije mogao ništa da vidi, ali da su kamere zabilježile napad.

“Zabilježile su čitav događaj i te snimke je izuzela policija... Sva ostala nagađaja prepustio bih nadležnim organima. Ne bih se bavio pretpostavkama - ko, kako i zašto, prije svego što ni sam ne znam zašto bi to neko uradio i iz kojih motiva. Vjerujem da će policija odraditi svoj dio posla, s obzirom da su izuzeli obilje materijalnih tragova i snimke sa nadzornih kamera. Apsolutno vjerujem u to da će dati sve od sebe, koliko će se daleko otići do počinioca to ne znam, ali vjerujem da će dati sve od sebe”, rekao je on.

Dodao je da ga je policija, juče oko pet sati obavijestila da je na ulaznim vratima diskoteke čiji je vlasnik aktivirana eksplozivna naprava.

“Kada sam došao na lice mjesta vidio sam vrlo ružnu sliku. Srećom, ta slika ne odgovara stvarnom stanju - materijalna šteta je vrlo mala. Drugih posljedica nema. Na objektu su slomljena samo stakla i ništa drugo sem njih, što je dobro. Unutra ništa nije uništeno”, rekao je Kruščić.

Diskoteka Beagle posluje u okviru firme “Vilma i Beti”, čiji je osnivač Nikola Nenezić, a izvršni direktor Kruščić.

“Vijesti” su ranije objavile da je Kruščić samo formalni vlasnik diskoteke, a da su neformalno to Stevan Stamatović, Jovan Vukotić i Milić Šaković.

Kruščić je tada demantovao tvrdnje izvora iz bezbjednosnih službi i tužilaštva da su stvarni vlasnici diskoteke pripadnici takozvane škaljarske kriminalne grupe, ističući da se te priče plasiraju “jer je on natprosječno uspješan u svom poslu”.

Beagle je tokom prošle godine više puta ispražnjen zbog dojava o postavljenoj bombi. Antidiverziona jedinica svaki put pregledala je prostor diskoteke i utvrdila da je dojava o postavljenoj bombi bila lažna.

Policija tvrdi da je uspjela da rasvijetli jednu lažnu dojavu, i za to osumnjičila navodnog člana kavačkog kriminalnog klana Vladimira Roganovića. Roganović je negirao tvrdnje policije.

Bomba ispred Čokolade još pod velom tajne

Eksplozija ispred vrata Beagla, druga je u nepunih 15 dana u Podgorici.

Policija još nije rasvijetlila ko je krajem februara bacio bombu ispred noćnog kluba Čokolada, čiji su neformalni vlasnici šef crnogorskog Biroa Interpola Dejan Đurović i njegove kolege Darko Radusinović i Dejan Boljević.

Ispred vrata tog kafića, u Ulici Stanka Dragojevića u Podgorici, eksplozivna naprava aktivirana je 27. februara oko četiri sata ujutro.

Prema podacima iz Centralnog registra privrednih subjekata izvršna direktorica preduzeća SORS PG, u sklopu kojeg posluje noćni klub Čokolada je Jelena Đurović, sestra šefa Interpola. Njen udio u vlasništvu je 50 odsto, a drugih 50 na tri jednaka dijela dijele njena majka Nataša, I.V. i M. Č. Ovlašćeni zastupnik je novinar Goran Radević.

Više dobro obaviještenih sagovornika “Vijesti” tvrdi da je stanje takvo samo na papiru i da su stvarni vlasnici lokala Đurović, Radusinović Boljević i Radević.

