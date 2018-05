Kulinović: Žvinje i Špulje još nedovoljno iskorišćena zona

Hercegnovska sela Žvinje i Špulje figuriraju kao još uvijek neprepoznata i nedovoljno iskorišćena zona, ocjenjuje Saša Kulinović, odbornik SNP-a u Skupštini opštine Herceg Novi.

"Kao centralni dio ove “outdoor” zone bi bila stara željeznička pruga, u Novom poznata kao „Štreka“, koja je zapuštena dugi niz godina, čekajući da se iz raznih stranih fondova napravi neko „čudo“. Dok se to ne desi, možemo tu istu prugu da uredimo i izvršimo tamponiranje terena. Sve se ovo može uraditi raznim akcijama i učešćem nevladinih organizacija i komunalnih preduzeća. Jedna od ideja je i da se nađe prostor za prebacivanje ruiniranog vagona koji godinama stoji kao ruglo ispod Titove vile", navodi Kulinović.

Drugi dio akcija bi bio košenje dvije pješačke staze, jedna koja kreće od Karaule, odnosno sa početka pruge prema selu Žvinje, a druga koja kreće takođe sa pruge iznad Čeprnjića krivine i ide do sela Špulje, navodi odbornik SNP-a.

"Obje staze se susreću između Žvinja i Špulja i zajedno nastavljaju makadamskim putem do crkve Sv. Ilije, odakle se pruža nevjerovatan pogled na zaliv sa jedne strane i otvoreno more sa druge strane, pogled koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Ideja za naknadnu doradu je bezbroj, počevši od označavanja staza znakovima, putokazima i tablama sa raznim opisima i slikama (o vozu Ćiru, pruzi, istoriji Herceg Novog) do pravljenja teretana na otvorenom, vještačkih stijena i sličnog. Kasnija dorada podrazumjevala bi i pravljenje trim staze na polovini pruge, odnosno za “mountbiking”. Za početak, dok čekamo da nam neko drugi donira sredstva, smatram da možemo i mi sami nešto da uradimo za sebe. Prvu akciju čiščenja najavljujemo u narednim vikendima i pozivamo sve Novljane dobre volje da nam se pridruže, jer naš grad zaslužuje i više i bolje", zaključuje Kulinović.

