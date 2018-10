Kusovac i Novosel neće o ostavkama

Ni nakon sedam dana upornog ponavljanja pitanja da li će i kada podnijeti ostavke, predsjednik Opštine Tivat dr Siniša Kusovac (DPS) i predsjednik lokalnog parlamenta Ivan Novosel (DPS), nisu odgivorili „Vijestima“ da li će se odlučiti na taj moralan čin zbog svojih javno priznatih i dokazanih nelegalnih i aktivnosti malverzacija sa gradskom imovinom.

Novosel je, podnijevši zahtjev za legalizaciju, priznao da je gradio mimo onoga što mu je omogućavala građevinska dozvola, podižući svoju porodičnu kuću u naselju Seljanovo. Predsjednik parlamenta je nelegalno gradio dok je bio na toj, odnosno ranije funkciji gradonačelnika Tivta, iako je nelegalna gradnja krivično djelo, a Novosel se u svojim nastupima u SO često poziva na potrebu neselektivnog poštovanja zakona.

Novosel Foto: Siniša Luković

Novosel inače, kuću gradi na placu koji mu je poklonila Opština Tivat radi riješavanja stambenog pitanja, i to najvećim dijelom radi novcem koji je u više navrata dobijao na ime izuzetno povoljnih, gotovo bepsovratnih stambenih kredita koje je proteklih gdoina dobijao od lokalne uprave.

Kusovac je krajem prošle godine, protivno odredbama odgovarajućeg lokalnog propisa, zatražio i od Opštine na čijem je čelu, dobio „kredit za riješavanje stambenog pitanja“ u iznosu od 52.000 eura, od čega će u narednih 20 godina u gradsku kasu vratiti samo 14.560 eura. On je to učinio uprkos tome što mu je Opština Tivat već jednom – 1999. riješila stambeno pitanje ustupivši mu uz simboličnu naknadu od 2.542 eura i odloženo plaćanje na pet godina, opštinski plac od 533 kvadrata na Seljanovu, radi izgradnje porodične kuće.

Iako na to po riješenju SO Tivat iz avgusta 1999. nije imao pravo da uradi prije isteka roka od pet godina, Kusovac je već tri ipo godine kasnije, u martu 2003. taj plac i na njemu započetu kuću od 150 kvadrata, preprodao trećem licu za 40.000 eura, odnosno 16 puta veću cijenu od one koju je on trebao platiti Opštini Tivat. Nakon toga aktuelni tivatski gradonačelnik godinama je bio vlasnik ili suvlasnk čak tri stana u Tivtu, koji su naprasno 2015. nestali iz njegovih imovinksih kartona, bez da je Kusovac prijavio primjenu imovine veću od 5.000 eura, što je kao javni funkcioner, morao učiniti po zakonu.

On je potom krajem prošle godine priložio dva fiktivna ugovora o navodnoj zajedničkoj izgradnji stamenen zgarde u Pod Kuku u kojoj već desetak godna ima dva stana, te o navodnoj „kupovini u izgradnji“ stana od 80 kvadrata u tom objektu, a što mu je bio osnov da mu Opština odobri novi „kredit za riješavanje stambenog pitanja“ od 52.000 eura.

„Vijesti“ čekaju i odgovore predsjednika Etičke komisije za izabrane predstavnike i funcionere Opštine Tivat, advokata Danila Jovanovića, na pitanja što je ta komisija po službenoj dužnosti preduzela zbog ovakvog ponašanja dvojice najviših funkcionera grada Tivta.

