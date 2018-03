Kusovac kupio nelegalni stan

Potpredsjednik Opštine i predsjednik tivatskog DPS-a Siniša Kusovac, koji je od lokalne uprave nedavno dobio povoljan stambeni kredit, u mogućem je sukobu interesa. Jer, stan koji Kusovac kupuje nalazi se u zgradi koja je nelegalno izgrađena, ali koja će zahvaljući posljednjim aranžmanima Opštine i Kusovca biti ozakonjena.

Potpredsjednik Opštine je rješenjem Komisije za rješavanje stambenih potrebe lokalnih funkcionera 30. decembra prošle godine dobio kredit od 52 hiljade eura, a zahvaljujući odredbama Pravilnika Komisije, Opštini će vratiti 14.560 eura.

Kredit mu je dat na 20 godina sa kamatnom stopom od dva odsto godišnje, a mjesečna rata koju potpredsjednik Opštine otplaćuje počev od 3. januara ove godine iznosi 60,66 eura.

Funkcioner je kredit dobio za kupovinu stana jer je Komisiji priložio izjavu i uvjerenje da ni on, ni supruga Ljiljana, na svoje ime nemaju upisanu stambenu nekretninu u svojini ili susvojini.

Takođe i da je 29. decembra prošle godine sklopio predugovor sa tivatskom firmom „Sacommerc“ o kupovini stana od 80 kvadrata koji je u gradnji, vijedan 52 hiljade eura.

U dokumentaciji koju je priložio Komisiji 29. decembra, on je predao i dva ugovora koja su tog dana sa razmakom od pola sata, na istom mjestu i pred istim notarom Danilom Jovanovićem iz Tivta, sklopljeni za dva različita posla.

Foto:

Prvi ugovor odnosi se na zajedničku izgradnju statambene zgrade na katastarskoj parceli 669/4 KO Tivat između njenog vlasnika, Tivćanina Branka Zarubice i investitora, kompanije „Samcommerc“.

Drugi ugovor sklopljen je u isto vrijeme između „Samcommerca“ kao prodavca i potpredsjednika Opštine Siniše Kusovca kao kupca, o kupovini stana „koji se gradi na parceli 669/4 KO Tivat“, površine 80 kvadrata, po cijeni od 52 hiljade eura.

Na toj parceli u momentu sklapanja ova dva ugovora nije se gradila nikakva zgrada, jer je na njoj „Samcommerc“ još 2007. podigao novu četvoroetažnu stambenu zgradu, mimo građevinske dozvole koju je Zarubici 2004. izdala Opština Tivat.

Kusovac je u toj nelegalnoj stambenoj zgradi, prema svojim imovinskim kartonima, sa suprugom Ljiljanom, bio vlasnik stanova od 80 kvadrata kojeg navodno sada „kupuje u izgradnji“, i od 25 kvadrata. Supružnici su ova dva stana, uz treći površine 74 kvadrata u lamelama u centru Tivta, prijavljivali u imovinskim kartonima Kusovca za period od 2007. do zaključno sa 2014. Stanovi u nelegalnoj zgradi u Pod Kuku na Zarubičinoj parceli, kao i onaj u lamelama, međutim „nestali“ su iz Kusovčevih imovinskih kartona za 2015 -2017.

U međuvremenu on nije prijavljivao nikakve primjene u imovini veće od 5.000 eura što bi morao učiniti za slučaj da je prodao te nekretnine i konvertovao ih u novac.

Sada lider tivatske DPS dobija kredit od Opštine čiji je potpredsjednik da sebi riješi stambeno pitanje, i to na osnovu kupovine stana u nelegalnoj zgradi u kome on živi već deset godina i ranije ga je godinama prijavljivao kao svoje vlasništvo.

Nakon posljednje sjednice lokalnog parlamenta prošlog četvrtka, koji je na predlog rukovodstva Opštine, glasovima odbornika DPS i SD, usvojio i „Odluku o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na parcelama 681/3 i 669/13 KO Tivat“. Po njoj Opština Tivat prodaje Branku Zarubici neposrednom pogodbom parcelu 681/3 radi kompletiranja druge u zahvatu DUP-a „Mažina“. Istovremeno, Opština Tivat kupuje neposrednom pogodbom od Zarubice parcelu 669/13 KO Tivat, „koja se nalazi na trasi proširenja prilaznog puta do UP 96 u zahvatu istog DUP-a. “Za razliku u površini i cijeni, Zarubica je obavezan da Oštini plati 188 eura. U obrazloženju odluke međutim, jasno se vidi da je UP 99 koju Zarubica na ovaj način kompletira, najvećim dijelom čini njegova katastarska parcela 669/4 na kojoj je prije deset godina izgrađena nelegalna zvgrada u kojoj Kusovac ima stan.

Kusovac: Nije tačno, sve je po zakonu

Tivatska akcija smatra da je Kusovac stavio privatni interes ispred javnog i pozvala rukovodstvo Opštine da se obrati Agenciji za sprječavanje korupcije.

Kusovac je „Vijestima“ kazao da će javnost o svemu biti obaviještena jer će TA već za narednu sjednicu SO, dobiti odgovore na set odborničkih pitanja koja je ta stranka postavila lokalnoj upravi. „U ovom slučaju je zakonito i nesporno. Zar bih nanio štetu sebi i porodici,“ poručio je Kusovac.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 2 (8 glasova)