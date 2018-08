Kusovac obmanuo javnost: Potpisuje drugačiji ugovor od onog što priča

Gradonačelnik Tivta dr Siniša Kusovac (DPS) obmanuo je javnost govoreći o prirodi kontroverznog aranžmana o oprostu 5,6 miliona eura dugovanja Porto Montenegra prema Opštini Tivat na ime komunalija.

Kusovac koji je najavio da će uskoro potpisati taj ugovor sa Portom što je prethodno mjesecima odbijala da uradi njegova prethodnica dr Snežana Matijević, novinarima više medija je prije dva dana kazao da je u pitanju „kompenzacija za komunalno opremanje građevinskog zemljišta”, odnosno za ulaganja koja je Porto Montenegro imao na gradnji nove komunalne infrastrukture na lokaciji nekadašnjeg Arsenala.

“To nije oprost, to je kompenzacija za opremanje gradskog građevinskog zemljišta gdje je strateški investitor uložio novac i shodno uloženom novcu i shodno zakonu, sve pravno regularno, tražili su određeni iznos da se kompenzuje imajući u vidu da su oni to sve uložili, a ono što je bilo obaveza Opštine Tivat u okviru te infrastrukture da ulože. Te prema tome to je kompenzacija za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i ovaj drugi dio pitanja-institucije su rekle svoje. Skupština kao najviši organ Opštine Tivat je rekla svoje, dala zeleno svjetlo, mišljenje takođe specijalnog državnog tužioca koje je takođe obavezujeće, te tu ne vidim ništa sporno po osnovu potpisivanja tog ugovora”, kazao je Kusovac i najavio da će taj ugovor biti potpisan vrlo brzo.

Gradonačelnik je međutim, tako obmanuo javnost jer ugovor na koji treba da stavi potpis nigdje ne pominje da je osnov za opraštanje milionskih dugova Porta prema Opštini na ime komunalija za objekte “Aqua”, “Baia” i “Cala”, ulaganje Porto Montenegra u gradnju nove elektro, kanalizacione, vodovodne, telekomunikacione ili putne infrastrukture na lokaciji bivšeg Arsenala, a da bi se po tom osnovu mogle “prebiti” međusobne obaveze investitora i Opštine.

Naprotiv, ugovor Porto Montenegru omogućava da ta firma Opštini ne plati dažbine koje moraju platiti svi ostali investitori na ime “sredstava do sada uloženih u ekološku sanaciju lokacije” Arsenala u iznosu od 541.441,37 eura, „sredstava uloženih u rušenje objekata koji nemaju građevinsku dozvolu“ u iznosu od 827.411,05 eura, te „umanjenja iznosa, koji se odnosi na stvarne površine objekata izgrađenih prije 1945. godine“, od 4.222.658,82 eura.

Niti jedan od ova tri u ugovoru navedena osnova po kojima Kusovac potpisivanjem aranžmana sa Portom, pričinjava direktnu štetu gradskom budžetu od 5,6 miliona eura, nema uporišta ni u jednom zakonu o planiranju i izgradnji prostora, odnosno zakonu o finansiranju lokalne uprave koji su važili kako danas, tako i u vrijeme sklapanja ugovora o prodaji Arsenala kompaniji Adriatic Marinas 2006. godine. U ugovoru jasno piše da se dobijanjem ove povlastice koja nije data nijednom drugom investitoru, Porto Montenegro ne odriče prava da od Opštine naknadno traži da mu se odobri i dodatno umanjenje njegovih obaveza za komunalije, a po osnovu nespornih ulaganja te firme u izgradnju nove komunalne infrastrukture na lokaciji tivatskog nautičkog centra, što ih je vještak procijenio na 6.642.328,17 eura sa PDV-om.

12,2 miliona eura bi mogla da bude direktna finansijska šteta za grad Tivat, kada ugovor o oprostu dugovanja Porto Montenegra bude potpisan od strane gradonačelnika Siniše Kusovca

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)