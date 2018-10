Kusovac prećutao plac, pa dobio i pare za stan

Gradonačelnik Tivta Siniša Kusovac (DPS) bespravno je lani od Opštine dobio kredit od 52.000 eura za rješavanje stambenog pitanja, jer mu je lokalna uprava to pitanje riješila još 1999.

To pokazuje dokumentacija iz 1999. i 2003. godine iz koje se vidi da je Kusovac prije 19 godina od Opštine Tivat dobio plac po od 533 metra kvadratna na Seljanovu, po višestruko umanjenoj cijeni i na odloženo, višegodišnje plaćanje.

Gradonačelnik je tri i pod godine kasnije prodao plac po višestruko većoj cijeni, da bi 22. decembra prošle godine, sa mjesta potpredsjednika Opštine, podnio zahtjev za dodjelu stambenog kredita Komisiji za rješavanje stambenih potreba lica koja bira Skupština ili predsjednik Opštine i drugih čiji je rad od posebnog interesa.

Lider tivatskog DPS-a to je uradio uprkos članu Odluke o rješavanju stambenih potreba koji propisuje da “lice kome je Opština Tivat… riješila stambeno pitanje, u skladu sa tadašnjim propisima o rješavanju stambenih pitanja, nema pravo na rješavanje stambenih potreba…”.

Uprkos tom ograničenju, Kusovac je podnio zahtjev za “kredit za kupovinu stana ili stambene zgrade”, prećutavši da mu je Opština Tivat riješila stambeno pitanje još 1999.

„Vijesti“ su imale uvid u dokumenta iz 1999. koja potvrđuju da je Opština, odlukom Skupštine od 18. avgusta te godine, tadašnjem rukovodiocu tivatske ekspoziture Direkcije javnih prihoda „ustupila na trajno korišćenje uz naknadu“ parcelu od 533 kvadrata na Seljanovu, radi rješavanja stambenog pitanja izgradnjom porodične kuće.

52 hiljade eura kredita Kusovac je dobio 30. decembra 2017. za rješavanje stambenog pitanja, od čega je dužan da vrati 14.560 u periodu od 20 godina

Opštinski plac je ustupljen Kusovcu na zahtjev Vlade, odnosno Direkcije javnih prihoda, a lokalne vlasti su se pozvale na tada važeću Odluku o građevinskom zemljištu. U njoj je stajalo da se „može ustupiti na trajno korišćenje zemljište građanima koji nemaju trajno riješeno stambeno pitanje, a za koje društveno-pravno lice u kojem su građani zaposleni, podnese zahtjev Opštini Tivat“.

„Vijesti“ su imale uvid i u zapisnik sa postupka vođenog 21. septembra 1999. pred tivatskim odjeljenjem Direkcije za nekretnine u predmetu „utvrđivanja pravične naknade za ustupljeno građevinsko zemljište“ Kusovcu. Pored današnjeg gradonačelnika i činovnika tivatskog katastra, u postupku je u ime lokalne uprave učestovavala tadašnja sekretarka lokalnog parlamenta, a sada poslanica DPS-a u Skupštini Jovanka Laličić.

U imovinskom kartonu stan od 80 kvadrata Foto: Printscreen

Stranke u postupku su upoznate sa stavom Komisije za procjenu koja je utvrdila da kvadrat placa kojeg Opština ustupa Kusovcu vrijedi 400 tadašnjih dinara (13,3 njemačkih maraka, odnosno 6,81 eurao po kursu kojim je kasnije mijenjana za euro). Na to je Kusovac, prema rješenju SO Tivat, dobio dodatni popust od 30 odsto, pod uslovom da polovinu ukupnog iznosa za plac uplati odmah, sa čime se složila i Laličić, tražeći da drugu polovinu Kusovac Opštini isplati u 60 mjesečnih rata tokom narednih pet godina. On je to i prihvatio, pa je na kraju Kusovac opštinsku zemlju dobio po diskontovanoj cijeni od 280 dinara za kvadrat, odnosno 9,33 marke (4,77 eura). Rješenjem katastra, bio je obavezan da Opštini odmah uplati polovinu, odnosno 74.620 dinara.

Nije odgovorio na pitanja "Vijesti" Foto: Siniša Luković

To znači da je gradonačelnik za rješavanje stambenog pitanja 1999. dobio opštinski plac od 533 kvadrata za svega 2.542 eura, od čega je pola otplaćivao narednih pet godina.

Uprkos tome što nije bio otplatio dug prema Opštini i što nije istekao rok od pet godina od dana dodjele u kojem nije smio otuđiti tu nekretninu saglasno rješenju SO Tivat od 18. avgusta 1999. godine, Kusovac je plac i nedovršenu prizemnu kuću površine 150 kvadrata već tri i po godine kasnije - 25. marta 2003. godine, prodao supružnicima iz Beograda za 40.000 eura. Kupci čije je ime poznato “Vijestima” kuću su uknjižili 5. februara 2004. godine, a i danas su vlasnici.

Kusovac protekle sedmice nije odgovorio na pitanje zašto je lani, prilikom podnošenja zahtjeva za opštinski stambeni kredit, prećutao da mu je Opština prije 19 godina riješila stambeno pitanje.

„Vijesti“ su ga pitale i da li svoje ponašanje smatra primjerenim i etičnim visokoj dužnosti na kojoj se nalazi, posebno u svjetlu činjenice da je plac preprodao prije isteka roka otplate za skoro 16 puta veći iznos.

Gradonačelnik nije odgovorio da li će podnijeti ostavku jer je, prema dokumentaciji u koju su „Vijesti“ imale uvid, lani bespravno uzeo kredit i Opštinu na čijem je čelu oštetio za više desetina hiljada eura.

Tri stana “isparila” iz imovinskog kartona

Na Kusovca lani, prije dobijanja kredita, nije bila upisanu nijedna nekretninu, ali je prethodnih godina kao javni funkcioner u imovinskim kartonima prijavljivao da je sa suprugom Ljiljanom (su)vlasnik tri stana.

Prema kartonima, supružnici su imali stanove od 80 i 25 kvadrata u Pod Kuku, a treći od 74 metra kvadratna u lamelama u centru Tivta. Imovinu su prijavljivali od 2007. godine, zaključno sa 2015.

Kusovac Foto: Siniša Luković

Nakon toga, nekretnine su „isparile“ iz imovinskih kartona Kusovca, a današnji gradonačelnik nijednom nije Agenciji za sprečavanje korupcije prijavio promjenu imovine veću od 5.000 eura, što je po zakonu bio obavezan da učini.

Kusovac nije odgovorio ni na pitanja „Vijesti“ zašto to nije uradio i da li takvo ponašanje smatra primjerenim i etičnim.

Fiktivni ugovori, kredit i kupovina vlastitog stana?

Kusovac je lani dobio kredit za kupovinu stana jer je Komisiji priložio izjavu i uvjerenje da on i supruga Ljiljana na svoje ime nemaju upisanu stambenu nekretninu u svojini ili susvojini, ali i da je dan ranije sklopio predugovor sa tivatskom firmom „Samcommerc“ o kupovini stana koji je, navodno, u gradnji. Taj stan se nalazi u nelegalnoj zgradi u Pod Kuku, napravljenoj još 2007.

U dokumentaciji koju je priložio komisiji 29. decembra, Kusovac je predao i dva ugovora koja su tog istog dana, sa razmakom od pola sata, na istom mjestu i pred istim notarom - Danilom Jovanovićem iz Tivta, sklopljeni za dva različita pravna posla. Prvi se odnosi na zajedničku izgradnju stambene zgrade između njenog vlasnika - Tivćanina Branka Zarubice i investitora - kompanije „Samcommerc“. Drugi ugovor sklopljen je u isto vrijeme između „Samcommerca“ kao prodavca i Kusovca kao kupca, o kupovini stana od 80 kvadrata, po cijeni od 52.000 eura, o čemu su „Vijesti“ ranije pisale.

U momentu sklapanja dva ugovora, na preciziranoj parceli nije se gradila nikakva zgrada, jer je na njoj „Samcommerc“ još 2007. podigao četvorospratnicu.

Mjesec i po nakon što je na temelju takve argumentacije dobio kredit od Opštine čiji je bio potpredsjednik, Kusovac učestvuje u formiranju odluke koja je i usvojena u Skupštini, kojom se stvaraju formalno-pravni preduslovi da se pokrene postupak legalizacije zgrade.

Zbog svega toga, Kusovca je tivatska opozicija žestoko kritikovala, ali je on sve optužbe odbacio kao „netačne i zlonemjerne insinuacije“, ustvrdivši da je sve oko njegovog konkurisanja i dobijanja kredita bilo po zakonu.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)