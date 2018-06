Lekić: Kritika branilaca nije dobronamjerna

Advokat Damir Lekić, zastupnik porodice Đuričković u postupku koji se vodi zbog ubistva Radomira Đuričkovića, kazao je da kritika branilaca optuženih u tom slučaju na njegov račun nije dobronamjerna i da ne štiti institut pretpostavke nevinosti, već istu podriva i upravo upućuje na ono što se pripisuje njemu kao advokatu.

Advokati Tripko Karadžić, Nikola Kandić i Natalija Karadžić, branioci okrivljenih Igora Mašanovića, Vukana Vujačića i Marija Miloševića, kazali su da Lekićeva izjava da u slučaju ubistva Đuričkovića "nije sporna krivica osumnjičenih“ nije primjerena.

"Zaista velikodušno pozdravljam svake riječi koje se odnose na poštovanje pretpostavke nevinosti jer sam u većini slučajeva i sam branilac okrivljenih u krivičnim postupcima, pa se kao takav nerijetko suočavam i sa izjavama kojima se lice protiv kojeg je pokrenut i najmanji vidi nekog postupka u smislu da protv njega čak ne postoji ni osnov sumnje, oglašava krivim i osuđuje. Na prvi pogled moglo bi se pomisliti da se riječi i iz ovog saopštenja odnose na zaštitu navedenog instituta. Međutim nije tako. Pažljivo posmatrajući sadržinu pomenutog saopštenja lako se uočava da se ono ne odnosi na zaštitu pomenutog instituta već naprotv, upravo se odnosi na ono što se u istom neosnovano pripisuje ovom advokatu, a to je lično afirmisanje, ocjena dokaza, iznošenje stavova u pogledu osnovanosti predmetne optužnice itd. Ovaj zaključak jednostavno se izvlači iz sledećih činjenica. Naime, ovaj advokat se kritikuje da se lično afirmiše u medijima, a evo upravo tri advokata i to oni koji ga kritikuju na internet portalu dnevnih novina “Vijesti” javno objavljuju saopštenje u kojem govore o sudskom postupku koji nije ni započeo. Ako su zaista principijelni protivnici ličnog afirmisanja u medijima postavlja se pitanje otkud njihovo saopštenje javno objavljeno na navedenom internet portalu. Moguće da ga je neko objavio umjesto njih. Dalje, govore kako je u ovoj fazi postupka neprimjereno komentarisati da li je neko kriv ili ne, odnosno da li je ili ne optužba osnovana, te da to može činiti samo sud, a zatim iz punih usta navode “da je optužnica nepotpuna i da ne sadrži dokaze iz kojih proizilazi osnovana sumnja da su njihovi branjenici izvršili krivično djelo koje im se stavlja na teret”," navodi Lekić.

Mora se priznati, smatra on, da je nejasno kritikovati nekog ko iznosi svoje mišljenje o krivici osumnjičenih u neokončanom sudskom postupku, a zatim i sam činiti to isto, odnosno u istom komenatrisati osnovanost optužbe.

"Pri tome, a što njihove riječi u dijelu koji se odnosi na to ko ovjde zapravo preuzima ulogu suda čini posebno nejasnim i upitnim, je činjenica da pomenuti zaključak u pogledu neosnovanosti optužbe dalje čak dovode u vezu i ocjenjuju sa okolnošću koja se odnosi na protek vremena od kada je nadležno državno tužilaštvo podiglo predmetnu optužnicu. Dakle, iako je na prvi pogled djelovalo da je sadržina ovog saopštenja dobronamjerna, pa čak možda i poučna, a u smislu zaštite instituta pretpostavke nevinosti, ona to zapravo nije, već istu podriva i upravo upućuje na ono što se u tom istom saopštenju pripisuje ovom advokatu. Pri tome, a što su ovi advokati očigledno izgubili iz vida, je i činjenica da ni ja, a kao što ovom prilikom nisu mogli ni oni, nisam imao načina da utičem kako će to moja izjava biti iznesena u štampanim medijma, te da sam i ja, kao što su to i oni, u predmetnom postupku advokat koji štiti interese svog kljenta, kao i da će se istina, a koja njima kao braniocima osumnjičenih nikako ne odgovara ubrzo saznati u sudskom postupku", zaključuje Lekić.

