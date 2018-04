Lekić kupio “opel astru” na lizing

Lider Socijaldemokratske partije (SDP) Ranko Krivokapić dobio je prošle godine malo više od 8.000 eura na ime dividende, dok je lider Demosa Miodrag Lekić postao vlasnik novog automobila, stoji u imovinskim kartonima dostavljenim Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK). Krivokapićeva dividenda iz Luke Kotor je manja za gotovo 5.500 eura u odnosu na onu iz 2016. To je jedna od četiri kompanije u kojima lider SDP-a ima akcije. On na računu ima 6.000, dok je godinu ranije imao više od 9.000 eura. On je vlasnik dva stana od 111 i 137 kvadrata koje je kupio, a prijavio je da je naslijedio 500 kvadrata građevinskog zemljišta. Kako se navodi u kartonu, Krivokapić mjesečno zarađuje 1.725 eura kao poslanik u Skupštini Crne Gore.

Krivokapić nije dao saglasnost Agenciji za uvid u bankarske račun, dok je Lekić to dozvolio Agenciji. Lider Demosa je sredinom prošle godine na lizing uzeo “opel astru” proizvedenu 2017. godine.

Lider Demosa je vlasnik dva stana od 86 i 98 kvadrata i vikendice od 101 kvadrata, kao i trećine još jednog stana, kuće i pomoćnih objekata koje je naslijedio.

U imovinskom kartonu potpredsjednika Skupštine Gencija Nimanbegua navodi se da su njegova mjesečna primanja prošle godine bila za 300 eura manja u odnosu na godinu ranije. Nimanbeguova plata iznosi 1.495 eura, dok na mjestu predsjednika Nacionalnog savjeta Albanaca ne dobija nadoknadu. Kako navode u ASK, Nimanbegu vozi “folksvagen pasat” iz 2003. godine, a naslijedio je i brodaricu “Adriatik” iz 1989. Njegova supruga Vahiba prima prima malo više od 515 eura mjesečno. Oni imaju ušteđeno 12.550 eura, od čega potpredsjednik oročeno 9.550 eura.

Nimanbegu je dao saglasnost Agenciji za uvid u bankarske račune.

