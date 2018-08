Lekić: Ni u Hrvatskoj nisu glorifikovali "Oluju" kao Ministarstvo odbrane

Saopštenje Ministarstva odbrane, koje je anonimnom formom valjda trebalo da prikrije lične odgovornosti za nastali mučni skandal u Kninu, je samo povećalo dimenzije nastale bruke, poručio je lider Demosa Miodrag Lekić.

On je komentarisao prisustvo predstavnika Crne Gore na proslavi operacije "Oluja" u Hrvatskoj.

"Iako zvuči nevjerovatno, u „objašnjenju“ crnogorskim građanima Ministarstvo navodi da je slavljeničko obilježavanje jedne od najvećih operacija etničkog čišćenja u neslavnim ratovima na jugoslovenskom području bilo „bezazleni civilizacijski čin“. Ovom sintagmom crnogorskog ministarstva je vjerovatno prevaziđena i najekstremnija glorifikacija „Oluje“ od strane najdesničarskijih krugova u samoj Hrvatskoj. Problem sa najnovijim ispadom Đukanovićeve vlasti je između ostalog i u tome što nastala bruka nije samo privatna, dakle bestidnog nalogodavaca i bestidnog izvođača, već je to bruka cijele zemlje", navodi Lekić.

On smatra da se zbog toga "ni nalogodavac, niti izvođač nakon ovog skandala i reakcija koje su nastale u crnogorskoj javnosti ne oglašavaju javno."

"Da nam, eventualno, i oni objasne da ono što smo svi vidijeli u užasnim snimcima „Oluje“, dakle divljanja, ubijanja, i zauvjek protijerivanja žena, dijece, staraca, sa njihovih ognjišta jednostavno predstavljaju civilizacijski čin. Ili da se stvarno radilo o humanitarnoj vojnoj akciji koju nismo shvatili. Nažalost sve se dobro moglo vidijeti i shvatili. Između ostalog i zahvaljujući ocjenama i komentarima hrvatskih autora iz tamo postojećih krugova u društvu koje karakteriše ozbiljnost i odgovornost za istinu i javnu riječ. Mučno je i nagađati razloge za, po drugi put povodom Hrvatske, ponižavanje i poništavanje crnogorskih građana, onih koji još drže do pravde, istorije, do javne pristojnosti. Možda je neko jednostavno naredio crnogorskim vlastima, njenim ucijenim pojedincima i krugovima, da predstavnički učestvuju u slavlju povodom bestijalnog ubijanja i protijerivanja ogromnog broja ljudi iz zemlje i kuća u kojima su živjeli", ističe Lekić.

On navodi da ne treba isključiti da je i ovim činom Đukanović nastavio operaciju pranja sopstvene biografije, što u dužem periodu čini finansiranjem propagandne posluge u kontrolisanim medijima.

"Treba li podsjećati da je Đukanović - sada već na dijelu dakle i slanjem svog čovjeka solidaran sa operacijom hrvatske vojske „ Oluja“ - svojevremeno takođe olujno huškao i slao crnogrske mladiće u rat protiv Hrvatske. Da je onom prijetećom izjavom „ da je zamrzio i šah zbog šahovnice“, dao orginalan doprinos doktrini „ Rata za mir“ svog prvog partijskog saradnika Svetozara Marovića, sada po sudskoj presudi i ličnom piznanju, šefa kriminalne grupe ( u bjekstvu, sa boravkom u Beogradu). Istina, nije se ni očekivalo da lokalni autokrata, pod sjenkama kriminala i korupcije, povuče neki potez kojim bi se ojačalo, bolje reći započelo izgrađivanje državnog i narodnog jedinstva crnogorskih građana. Sve nagovještava da kreće nova faza omiljene politike provociranja tenzija i podijela u zemlji, kako bi autokratsko vladanje, duboka kriminalizacija društva, neodrživa klijentelistička ekonomija otišli u drugi plan", smatra Lekić.

Lekić kaže i da će vrijeme pred nama vrlo brzo pokazati i još jednu moguću dimenziju nastalog skandala.

"Naime, da li učešće crnogorskih vlasti na proslavi „ civilizacijskog čina u Kninu“, predstavlja radosno prihvatanje početka „ najgorih odnosa odnosa između Crne Gore i Srbije u poslednjih 20 godina“ jer to Đukanoviću i Vučiću sada politički više odgovara .( Dakle, poslije njihovog proklamovanja onih „najboljih odnosa u poslednjih 20 godina“ gdje je jedini konkretan sadržaj bio dolazak „Informera“ i „Pinka“ u Crnu Goru). Ciklično reprodukovanje krajnosti, to je bar potvrđeno, neće biti uopšte problem. Problem ostaje za građane obje zemlje koji ne žele politikantske obrte, već ozbiljno izgrađivnje državnih odnosa. Ipak, mrzitelj šaha zbog šahovnice je slanjem svog izaslanika na mučno veselje povodom još mučnije operacije u zemlji šahovnice, možda prevazišao samog sebe. I vjerovatno u tome leži odgovor zašto povodom svega ćute najodgvorniji iz crnogorske vlasti. Da li, ipak, žele da pobjegnu od ove bruke koja je s pravom iritirala crnogorske građane, razumije se i one mnoge u Crnoj Gori koji žele dobre odnose sa susjednom Hrvatskom, vjerujući da je to moguće i bez samoponižavanja crnogorske strane. A ko je dužan Hrvatskoj, a takvih ima u crnogorskoj vlasti na čelu sa Đukanovićem, neka se sami iskupe. Bez da , dva puta povodom Hrvatske, jednom započinjući apsurdan rat protiv nje, drugi put proslavljajući problematične datume zločina, ponižavaju Crnu Goru", zaključuje Lekić.

