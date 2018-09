Lekić: Stoltenberg prevazišao domaće propagandiste

Ocjene generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga o kretanjima u crnogorskoj ekonomiji prevazilaze čak domaće dežurne propagandiste, saopštio je predsjednik Demosa Miodrag Lekić.

"Mediji, pod kontrolom crnogorske vlasti, su prije dva dana, preciznije, 7. septembra objavili da je Stoltenberg u Skoplju na konferenciji za štampu, valjda da bi domaćinima ukazao na prednosti NATO članstva, javno ustvrdio da je u crnogorskom društvu, posebno u ekonomiji, došlo do velikog progresa jer su strane investicije udvostručene u Crnoj Gori nakon njenog ulaska u NATO savez. Pošto niko u Crnoj Gori, a najmanje njeni građani u realnom životu, nisu primjetili taj ekonomski preokret, niti ikakav ekonomski boljitak, generalni sekretar NATO saveza je tim propagadnim uzletom vjerovatno nadmašio zvaničnu crnogorsku propagandu koja još nije upotrebila ove podatake", navodi Lekić.

On dodaje da i međunarodne finasijske organizacije koje prate Crnu Goru "izgleda kasne sa ekonomskim podacima o stanju u crnogorskoj ekonomiji koje posjeduje generalni sekretar vojnog saveza".

"Pada u oči da radosna vijest o investicionom bumu i „ utemeljenom prosperitetu“ u Crnoj Gori koincidira sa objavljenim podacima o dramatičnom stanju duga zemlje i nespornoj činjenici da država besomučnim zaduživanjem pokriva neracionalnu, kockarsku, zapravo neodrživu ekonomiju, koja dobrim dijelom funkcioniše pod sjenkama kriminala i korupcije. Upravo na ovu činjenicu uporno ukazuje Evropske unija, nezadovoljna nepreuzimanjem ekonomskih reformi od strane crnogorske vlasti, posebno nepostojećim rezultatima u borbi protiv kriminala i korupcije," navodi Lekić.

Lekić se pita da li Stoltenberg čita i uopšte drži do izvještja Evropske unije i međunarodnih finasijskih organizacija, da li ga zanima dramatičan rast duga zemlje, posebno u perodu od kada je Crna Gora postala članica NATO saveza, kada već, kako kaže, tom datumu daje gotovo mistični karakter nove istorijske epohe.

"Kada bi se zainteresovao ili držao do poštovanja činjenica kao jedinog kriterijuma objektivnog stanja generalni sekretar NATO alijanse bi se uvjerio da je upravo u navedenom periodu pojačano autokratsko vladanje u Crnoj Gori kroz kontrolisane i zarobljenje institucije, pa i progonom nevladinih organizacija i afirmisanih borca protiv korupcije i kriminala", navodi Lekić.

Javni komplimenti Stoltenberga o „temljnom prosperitetu“, o gotovo započetom periodu belle epoque u Crnoj Gori konicidiraju sa nedavnom staljinističko-mafijaško-institucionalnom operacijom pretvaranja Javnog servisa u propagandni punkt vladajuće stranke i njenog predsjednika Mila Đukanovića koji je direktno podstakao ovu autokratsku akciju. I o tom pitanju bi se, Stoltenberg mogao, kada ga baš ni malo ne zanima demokratska javnost u Crnoj Gori, informisati u dokumentima EU ili od nekog u Evropskoj uniji ko ozbiljno prati i poznaje stanje u ovoj zemlji, navodi Lekić.

"Do sada smo ovdje navikli da otuđena i nekontrolisana vlast svoje nedemokratsko vladanje pravda članstvom u NATO. Njihova osionost i nepoštovanje osnovnih normi demokratije je upravo povećana nakon članstva u NATO savezu. Ovu nespornu činjenicu razočaravajuće primjećuje i dio demokratske javnosti koji je bio naklonjen pristupanju zemlje u taj savez," navodi u saopštenju Lekić.

Lekić ističe da se iz Stoltenbergove intervencije u Skoplju može zaključiti još jedna propagandna novina.

"Da generalni sekretar, naime, uvjerava domaćine o snazi i vrijednostima NATO saveza navodeći za primjer Crnu Goru koja, s druge strane, po svim izvještajima, pa i onim iz EU, nikako da izađe iz začaranog kruga kriminala i korupcije, koji su u prvom redu vezani za političku elitu i državne institucije."

"Pošto ovaj detalj dobija zaista groteskne razmjene, nameće se zaključak da se Stoltenberg možda preigrao u improvizovano-propagandnom nastupu na Balkanu, i da je ovakvom argumentacijom napravio štete pojedinim zemljama članicama saveza, mislimo na one zemlje koje drže do odgovornosti u javnim nastupima i distance od kompromitujućih međunarodnih uloga.

Zato ne treba isključiti mogućnost da upravo diplomatije tih zemalja, prije svega one vodeće u Evropi - Njemačka i Francuska, zbog svog ugleda, pokušaju da usmjere Stoltenberga na poštovanje činjenica. Jer nastavak propagande javno lažnim podacima ne samo da ohrabrije lokalne autokrate pod sjenkama kriminala i korupcije da nastave takvim načinom vladanja, već objektivno kompromituje i pojedinačne države koj čine taj vojni savez", istakao je Lekić.

