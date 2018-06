Lekić: Za uspjeh inicijativa neophodna korektnost i povjerenje

Demos podržava sve aktivnosti na prevazilaženju političko institucionalne krize u državi, ali one moraju biti jasne kako se ne bi shvatile kao čin samopromocije, poručio je lider stranke, Miodrag Lekić.



Lekić je u intervjuu agenciji MINA, komentarišući saradnju u opoziciji, u vezi najnovije inicijative Koalicije za 21 vijek, kazao da u Demosu pozdravljaju svaku inicijativu koja osnažuje ukupnu opoziciju, njene zajedničke akcije za dobro građana Crne Gore.



On je ocijenio da je za uspjeh opozicionih inicijativa neophodna međusobana korektnost i povjerenje među samim subjektima opozicije.



“Ponekad je neozbiljno kada neko predloži inicijativu u funkciji medijske samopromocije sa uglavnom tri momenta. Kada inicijator najprije javno sebe pohvali proglašavajući neku svoju političko moralnu superiornost, zatim otvoreno ili polutovoreno, u obliku manje ili veće podvale, kritikuje druge, da bi zatim tim istima uputio poziv za saradnju. I to putem medija”, rekao je Lekić.



Kako je naveo, on se nada da će se taj “mučan i ponavljani manir i neozbiljnost negdje uskoro prevazići”.



“Jasno je da saradnja u opoziciji u ovom ili onom obliku, u jednoj ili dvije kolone, je politički racionalna aktivnost jer doprinosi kredibilitetu demokratske alternative u državi”, kazao je Lekić ističući da će u takvoj ozbiljnoj, osmišljenoj, političko kulturnoj saradnji, Demos bezrezervno učestvovati.



Lekić je, komentarišući konkretan plan Demokrata i URA-e, naglasio da u Demosu podržavaju aktivnosti na prevazilaženju političko institucionalne krize u zemlji, pa i konkretnu inicijativu, ali da je neophodna jasnoća plana, kako se ne bi shvatio kao čin samopromocija.

Abazović i Bečić Foto: Filip Roganović

On je rekao da očekuje da će koraci koji slijede donijeti više jasnoća u sadržaju i metodu te inicijative koja je “potencijalno značajna”.



Lekić je ukazao na dva obraćanja u medijima, gdje se u prvom, prema njegovim riječima, sticao utisak o inicijativi koju bi eksluzivno vodila Koalicija za 21. vijek u dijalogu sa Evopskom unijom (EU) i predstavnicima crnogorske vlasti.



“I to bi mogao biti legitiman oblik dijelovanja, razumije se ako je moguć, a nama ne preostaje ništa drugo nego da poželimo uspjeh ukupnom radu”, rekao je Lekić.



U drugom obraćanju strankama i nevladinim organizacijama (NVO), kako je naveo, može se razumjeti da je broj predviđenih aktera te inicijative mnogo širi.



Lekić je ponovio da u Demosu žele uspjeh svim pokrenutim inicijativama za demokratizaciju države i ublažavanje teškog stanja u zemlji.



“Krajnji je trenutak za pronalaženje ozbiljnog političkog odgovora na propadanje zemlje u uslovima modela ortačkog državnog kapitalizma, čiji su samo pojavni oblici korupcija i sve veća kriminalizacija crnogorskog društva”, poručio je lider Demosa.



On je kazao da će se Demos uskoro vratiti u poslaničke klupe, ali da ta činjenica ne mijenja stav partije, koji je bio i zajednički stav cijele opozicije, da je bojkot parlamenta poslije 16. oktobra 2016. godine bio jedini mogući demokratski odgovor na neslobodne izbore.



“Vlast je iskoristila interesni stav međunarodnih faktora, zapravo zapadnog dijela međunarodne zajednice da u Crmoj Gori, koja se navodno nalazi na prvoj liniji vatre novih međunarodnih konfrotacija, da podrže one koji će im iz svojih razloga biti beskrano lojalni i u geopolitičkim projektima”, rekao je Lekić.

Foto: Arhiva Vijesti

Sastavni dio ove razmjene usluga, prema njegovim riječima, je zatvaranje oči međunarodnih faktora pred autokratskom vladavinom lokalnog feudalca, duboko kriminalizovanim društvom, neodrživom ekonomijom.



Lekić je naveo da su međunarodni predstavnici zadržali, više u pedagoškoj formi, kritikuju kriminal i korupciju. “Kritiku koja dobija apstraktne dimenzije i koju malo ko, posebno ne oni kojima je upućena, shvataju ozbiljno”.



On je ukazao da je aktuelna politička situacija dobila nove dinamike i da se značajan dio opozicije, svako iz svojih razloga i svojim pravom, vratio u parlament.



“Smatrali smo da je trebalo ostaviti parlament sve vrijeme u samoći nelegitimnosti i neregularnog funkcionisanja. Političko-inistitucionalni apsurd je trebalo da traje do kraja”, naveo je Lekić.



Međutim, kako je dodao, onog trenutka kada je prestao da bude zajednički, bojkot je izgubio političku snagu.



“Zato je naš stav, da se u ovom očigledno promjenjenom trenutku treba vratiti u parlament. Da se, bez obzira na brojčani izraz poslanika, čuje ozbiljan i demokratski glas Demosa u crnogorskom parlamentu”, rekao je Lekić.

Sa sjednice Savjeta RTCG Foto: Savo Prelević

Komentarišući promjene u Radio i Televiziji Crne Gore, Lekić je rekao da je Đukanovićevu akciju pretvaranja Javnog servisa u svoj propagandni tabloid najpreciznije sintetizovao, “jedan od izvođača radova u parlamentarnom Odboru", rečenicom “I ostali će doći na red”.



“Đukanović je na poruke i proteste nažalost slabe demokratske javnosti u zemlji i adresa iz inostranstva odgovorio jasnom porukom da se autokratski lov na Javni servis, koji je napravio određene korake, nastavlja”, rekao je lider Demosa.



Prema njegovim riječima, suštinu nastale situacije ne mijenja činjenica da se premijer (Duško) Marković drži po strani povodom “te mračne operacije sa mnogo drastičnih kršenja zakona”.



“U ovoj nadrealnoj situaciji ovdašnjeg feuda zanimljivo je da medijska posluga režima, inspirisana sada izjavama samog Đukanovića, napada EU i to najgorim izrazima, dok se sadašnji šef predstavništva EU u Podgorici, kao i onaj prošli, otvoreno vrijeđaju”, naveo je Lekić.



On se pita da li je neki i nečiji geopolitički interes toliko važan da zbog njega u Crnoj Gori EU ne djeluje kao stub vrijednosti na što ona ima pravo da pretenduje, “već sve završava blijedim verbalizmom, čak izmičući pred lokanim postmodernism feudalcem koji joj čak otvoreno prijeti”.



Lekić je kazao da je situacija sa EU postaje nadrealna i da postoji veća opasnost da Đukanović primjeni kaluzulu balansa Uniji, nego što će ona nešto slično uraditi.



“Za sve nas koji vjerujemo u veliki projekat EU koji su započeli veliki ljudi, sada prisustvujemo igri niskog leta. EU postaje interesna zajednica, a ne vrjednosna”, zaključio je Lekić.

