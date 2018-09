"Let's do it Montenegro": U Nikšiću čistili bez podrške Opštine

U nikšićkom naselju Mrkosnica, u dijelu oko autobuske stanice, šest volontera čistilo je pomenuti teren u sklopu akcije ”Let's do it, world!“, koja se ove godine organizuje u 150 zemalja. Kako je kazala Tijana Kovačević, ispred NVO Udruženje za podsticanje suživota Korina, koja je koordinator za Nikšić, u poslednjem trenutku su odlučili da akciju organizuju i u gradu pod Trebjesom.

“Naša opština jedina u Crnoj Gori koja nije htjela da podrži ovu akciju tako da smo prije dvije nedjelje odlučili da se i mi pridružimo akciji, da ne izostanemo, pa nismo imali dovoljno vremena da okupimo dovoljan broj ljudi, što nas neće spriječiti da odradimo posao kako valja“, kazala je Kovačević.

Podsjetila je da je akcija poslednji put u Nikšiću bila organizovana prije dvije godine kada se okupio veliki broj volontera i kada je uklonjena velika količina otpada.

„Odlučili smo da čistimo dio u užem centru grada, koji je jedan od najprljavijih, što je zaista začuđujuće s obzirom na to da se ne radi o nekom zabačenom naselju u Nikšiću, već bukvalno o stambenom naselju. Pozvali smo zaposlene sa Željezničke i Autobuske stanice da nam se pridruže, s obzirom da ćemo čistiti prostor oko njihovih zgrada, ali niko se nije odazvao nažalost.“, kazala je Kovačević.

Akcija i na Žabljaku

I građani Žabljakasu se uključili u akciju “Let's do it Montenegro - Nastavljamo drugačije”.

Uključili su se i radni kolektivi. Osim gradske čistoće u akciji su učestvovali zaposleni u NP “Durmitor” čisteći otpad sa planinarskih staza I vidikovaca. Najbrojniji su bili učenici osnovne i srednje škole sa svojim nastavnicima, čisteći otpad u gradu i šire.

Ovu priliku osnovci su posvetili uređenju kruga škole i sređivanju školskog parka.

Koordinator na realizaciji projekta Nikola Dubljević kaže da ovog prilikom nije bilo mnogo posla jer su proljetošnjom opsežnom akcijom uklonjene sve privremene deponije.

"Ovog puta čišćeni su sitniji otpadci nastali tokom protekle turističke sezone. Sve je to pakovano u kese i odlagano u kontejnere", kaže Dubljević.

Parner u realizaciji projekta bila je Opština Žabljak koja je za ovu priliku kupila rukavice i polivinilske kese.

Priprema akcije "Let's do it, Montenegro!" pod sloganom "Nastavljamo drugačije" je počela u martu i to sastankom i formiranjem koordinacionog tima u Rožajama, opštini koja je u prošloj akciji, 2016, sakupila najviše otpada. Glavni koordinator za Crnu Goru je organizacija ADP Zid iz Podgorice.

Pokret “Let’s do it!” nastao je prije šest godina u Estoniji, kada je za jedan dan 50.000 građana uklonilo 10.000 tona otpada.

