Ljekarske "dozvole" po hitnom postupku

Ljekarska komora tražila je od Ministarstva zdravlja da predloži izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kako bi se rok za izdavanje licenci ljekarima produžio do 30. septembra ove godine.

Licence su dokaz da ljekari imaju znanje da obavljaju taj posao. One su im istekle još početkom godine, a do kašnjenja je došlo zbog sporenja Ljekarske komore i Ministarstva zdravlja.

Predsjednik Komore, u čijoj je nadležnosti licenciranje doktora, Aleksandar Mugoša objasnio je da bez tog dokaza niko ne bi smio da se usudi da obavlja zdravstvenu djelatnost i da iz tog razloga produženje zakonskog roka ima najveći stepen hitnosti.

Komora je MZ sugerisala izmjene zakona nakon sastanka sa premijerom Duškom Markovićem. Sa njim su, kako kažu u toj strukovnoj organizaciji, postigli dogovor da se pokrenu hitne izmjene Zakona.

Prethodno je MZ javno pozvalo ljekare da šalju zahtjeve za izdavanje licenci, ali se Komora usprotivila navodeći da za to ne postoji Pravilnik koji oni tek treba da donesu.

Po važećem Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, usvojenom u januaru prošle godine, ljekari su bili dužni da podnesu zahtjev Komori za izdavanje licenci za rad u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu tog propisa.

Komora je gotovo godinu bila u blokadi i tek u januaru ove godine, nakon tri neuspješnje sjednice Skupštine tog strukovnog udruženja, izabrano je novo rukovodstvo u skladu sa propisima.

“Pošto uslovi za rad Ljekarske komore nijesu postojali do 15. januara 2018. godine, moli se nadležno Ministarstvo da Skupštini predloži izmjenu člana 180b Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kojim će se rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje licence produžiti do 30. septembra”, navodi se u inicijativi poslatoj Ministarstvu zdravlja. Prema informacijama “Vijesti”, predlog izmjena zakona biće uvršeten u skupštinsku proceduru po hitnom postupku, čim prođe sjednicu Vlade.

Mugoša je juče “Vijestima” kazao da su tražili produženje roka za izdavanje licence jer ih čeka ogroman posao.

On je zahvalio premijeru na podršci jer će se na taj način rad Komore ponovo u potpunosti uskladiti sa Zakonom. Predsjednik Komore nedavno je razgovarao sa premijerom, neposredno nakon što se pojavio problem oko ljekarskih licenci.

Ove svojevrsne dozvole za rad potvrda su da ljekari prate savremene tokove u medicini i da su edukovani u skladu sa njima. Nju obnavljaju svi ljekari u državi.

Mugoša: To je dokaz da smo ono za šta se izdajemo

"Moraćemo da sprovedemo komplikovanu proceduru izdavanja licenci za 1.500 doktora medicine. Naša profesija je strogo regulisana u svim zemljama, a sama licenca je neophodan dokaz da je osoba koja se nalazi ispred svakog građanina, koji ima zdravstveni problem, dovoljno obrazovana i osposobljena za samostalan rad”, kaže Mugoša.

On je naveo da Komora u saradnji sa Ministarstvom zdravlja mora da donese niz pravnih akata ”kako bi ta prva izdata licenca, a zatim i svih ostalih 1.500, bila pravno valjana i nesumnjiv dokaz za svakog ljekara u Crnoj Gori da smo to za šta se predstavljamo”, kazao je Mugoša. On je istakao da će licenca morati da bude posebno istaknuta na mjestu na kome obavljaju zdravstvenu djelatnost i dostupna na uvid svakom građaninu.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)