Ljepše je kada i tata dođe u porođajnu salu

”Bilo je straha pred porođaj. Uz suprugu sam bio sve dok je nijesu odveli u operacionu salu gdje je uvedena u opštu anesteziju. Uslijedio je težak momenat zbog opasnosti u kojoj su se našle, ali su sve teškoće nestale kada sam ih ugledao žive i zdrave”, priča za “Vijesti” Tivćanin Vidak Božović, koji je u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) u Podgorici prisustvovao porođaju svoje supruge Jelene.

Božovići su odlučili da kćerki Emiliji zajedno požele dobrodošlicu na svijet.

“Znala sam da nikada neću pristati na porođaj bez prisustva supruga, oca djeteta. To je u mom svijetu normalno”, kaže Jelena Božović.

Smatra da je vrijeme da se svijest žena, a i muškaraca u Crnoj Gori, promijeni.

“To su jako teški i bolni momenti za ženu, a opet - rađa se zajedničko dijete, koje smo oboje željeli, i pomoć i prisustvo supruga je najmanje što mogu očekivati”, navodi Jelena.

Dodaje i da ih nijesu zanimala tuđa iskustva.

“Ljudi su u zabludi, ne porađa vas muž, samo vas drži za ruku, miluje, bodri. Inače biste do samog porođaja bile same u sali”.

Na želju Božovića da zajedno dočekaju svoju djevojčicu, okolina nije blagonaklono gledala.

“Malograđanski. Tužno. Žene bi uglavnom govorile ‘Zašto mu to radiš, greote?’. Ili bi njihov razlog bio ‘Ne daj bože, nikad me muž više ne bi gledao istim očima, đe da me vidi takvu’ i slično. Kakvu? Trudnu, u bolovima, dok rađaš njegovo dijete?”, priča Jelena.

Božovići naglašavaju da je razgovor partnera neophodan.

“Tu nema ništa strašno što muškarac ne može podnijeti. Razmislite šta to sve vi trpite i da vam to može biti najljepše iskustvo”, dodaje Jelena.

Vidak je saglasan sa suprugom i dodaje da bi opet prisustvovao porođaju.

“Smatram da je ženi potrebna podrška u trenucima kada se rađa jedan novi život koji će zauvijek da uljepša naše živote.”

Jedino je podrška važna

Kristina Mihailović iz Udruženja Roditelji smatra da je sve veći broj očeva u porođajnoj sali izuzetno dobar trend, za koji vjeruje da će biti nastavljen i dodatno poboljšan.

“Veći broj partnera uz trudnice je sigurno i rezultat ukidanja naplaćivanja te usluge, ali je uslijedio i zbog toga jer se mijenja i uključenost partnera i budućih očeva u roditeljstvo već od trudnoće. Koliko primjećujemo, očeva ima sve više i na našim okupljanjima sa trudnicama u toku kojih imaju priliku da razgovaraju sa stručnjacima važnim za njih i njihove bebe, i vrlo su uključeni i zainteresovani za sve teme koje se tiču njihove djece, kako možemo da primijetimo”, navodi Mihailović.

Dodaje da su očevi čija su iskustva imali priliku da čuju u Udruženju Roditelji pozitivna.

“Veoma su srećni jer su imali priliku da dočekaju svoje dijete na svijet zajedno sa partnerkom. Kada sa njima razgovarate shvatite koliko su one priče, koje se često mogu čuti kada se navode negativni stavovi o ovoj temi (nije im prijatno da gledaju porođaj, partnerke nakon toga gledaju dugačijim očima, mogu samo da smetaju, njima bude loše i padaju u nesvijest…) netačni. Očevi su velika podrška trudnicama na porođaju i apsolutno je to jedino važno u svemu, uz činjenicu da su oba roditelja koji su stvorili novi život i dočekali njegov dolazak na svijet”, zaključuje Mihailović.

Sve više očeva na porođaju

Odluka KCCG da uz buduću majku u porođajnoj sali bude njen suprug ili druga bliska osoba iz porodice na snazi je od maja 2014. godine.

Procenat očeva koji prisustvuju porođaju u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) mnogo je veći nego ranije, saopšteno je “Vijestima” iz te ustanove.

“U prosjeku svakoga dana porođaju prisustvuju jedna do dvije osobe bliske trudnici. Osim prisustva samom činu, partner može biti sa svojom suprugom i bebom još dva sata nakon porođaja”, navode iz KCCG.

Odlukom Odbora direktora KCCG, od 1. jula 2017. godine, ukinuto je plaćanje prisustva porođaju, kao i obuka.

“Da bi osoba koju trudnica odabere prisustvovala porođaju potrebno je da se pošalje ime i prezime trudnice, osobe koja će prisustvovati i datum termina porođaja na e-mail porodiliste@kccg.me ili na e-mail glavne sestre Porodilišta vesna.ljumovic@kccg.me. Nakon toga trudnica dobija uputstvo o poštovanju kućnog reda”, naveli su iz KCCG.

