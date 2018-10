"Ljepše se živi no u Titovo vrijeme, a pravde nikada nije bilo"

Devedesetšestogodišnja Neda Vujičić iz Borja vjerovatno je najstariji stanovnik Opštine Žabljak.

Krepka starica dane provodi misleći o porodici koja živi na strani, od Podgorice do Njemačke.

„Djeca nijesu dozvolila da budem sama. Angažovana je žena koja me pazi. Sa Gabikom Šuvakov već osam godina dijelim dobro i zlo, u slozi i poštovanju. Obilaze me i drugi Vujičići iz sela i sa Žabljaka. Ne dozvoljava mi da se prepustim mislima i čežnji za djecom. A od mene i supruga, pokojnog Nikole, osam sinova i kćerka, po desetoro muške i ženske unučadi, tridesetoro praunučadi. Zadovoljna sam. Zovu telefonom i dolaze kad mogu“, priča ponosno Neda i ističe rijetku vrijednost da ima i „bijele pčele“, odnosno troje čukun unučadi.

Pokazujući fotografije, Neda promijeni raspoloženje jer je izgubila dva sina i unuku.

Priča da je rođena u Komarnici kod Šavnika, 1922. godine, i da se sa 17 godina udala.

„Domaćina mi 1941. godine zarobiše Njemci. Ostadoh sa svekrvom, sinom Mićunom od godinu i Ilijom u stomaku. Tri godine Nikola je proveo u zarobljeništvu, a mi se snalazile u vihoru rata u selu i po zbjegovima u kanjonu Tare. Kada je ovaj kraj oslobođen, Nikola se vratio. Porodica se uvećavala, on je radio na održavanju telefonskih linija, od Žabljaka do Pljevalja. Ja sam podizala djecu, držali smo ovce i goveda. Prihvaćali smo i čuvali tuđe ovce kako bi opstajali. Djeca su učila školu, a kako su stasavali - razišli bi se po svijetu. Tamo su radili, zasnivali porodice. Dolazili su kad su mogli. I ja sam bivala kod njih. Vratila sam se kući. Lijepo mi je bilo i u Vojvodini i u Njemačkoj, ali neka me ovdje“.

Foto: Obrad Pješivac

Neda priča da prima porodičnu penziju od 200 eura. Naknadu za majke troje ili više djece nije ni tražila i naglašava da nije u redu da je neke imaju, a neke ne. Kaže da se sad ljepše živi nego u doba kraljevine i u Titovo vrijeme, ali da pravde nikada nije bilo.

Izgovara staru poslovicu da „kuća ne stoji na zemlji nego na ženi“.

„Sad je sve na dugme, a nekad sve je padalo na rad ruku. Veš se prao ručno u drvenim posudama. Na ispiranje sam ga nosila na bunar udaljen oko pola kilometra. Koliko sam tereta podnijela donoseći vodu sa bunara na leđima u bremenicama. Ljeti i zimi, gazeći velike namete snijega.

Propatila sam i ja i druge domaćice. Samo što me mlin nije samlio“.

Nakon što je operisala kukove, Neda se teže kreće što joj, kako kaže, teško pada, jer tako nije navikla. Zato je, kad ostane sama, uhvati sjeta jer „kod pune kuće moram samovati“.

Upitana čemu treba zahvaliti za tako dug život, sliježe ramenima.

„Hranim se normalno, ali volim mliječne proizvode. Evo i pušim. Nikad se nijesam opterećivala, a imala sam i nevolja i nesreća. Sve što me zadesila prihvatala sam kao realnost. Ma laži da imaš i kada nemaš. Oduljio se život. Da mi je da zaspem i da se ne probudim, samo da djeci ne padnem na teret“.

