Lokalne puteve u Pljevljima selektivno nasipali?

Mještani zaseoka Zasad u pljevaljskoj mjesnoj zajednici Bobovo optužili su lokalnu vlast u Pljevljima da je selektivno nasipala lokalne puteve prilikom nedavne akcije sanacije lokalnih puteva u toj jednoj od udaljenijih pljevaljskih mjesnih zajednica.

Mještanin ovog sela Radenko Jakovljević kaže da mještani traže od lokalne uprave da im odgovori zbog čega nijesu nasipali dionicu puta do njihovih kuća u dužini od četiri kilometra.

U Zaseoku Zasad i Meki do živi oko petnaestak domaćinstava, među kojima je veći boj mladih koji namjeravaju da ostanu u selu i bave se poljoprivredom.

“Nije nam jasno zašto su odlučili da povuku mašine iz sela, a ostave ovaj dio puta, pun rupa nenasutim. Nasipali su glavni put, i praktično do kuća koje su na samku, a nama su svratili sa nekoliko kamiona. To nije bilo nasipanje, već zasipanje puta, zbog velikog kamenja. Putem sada jedino mogu da prođu terenska vozila”, kazao je Jakovljević.

On kaže i da se zimi put slabo održava i da su zbog toga mnogi mještani primorani da smanjuju svoj stočni fond.

Izgradnju asfaltnog puta od sela Kosanica do Bobova dugog 23 kilometra, mještanima tog sela obećao je 2006. godine sadašnji predsjednik države Milo Đukanović tokom jednog od predizbornih skupova. Do sada ništa nije urađeno iako je još krajem 2009. potpisan ugovor o njegovom finansiranju i dato obećanje da će radovi krenuti čim to vrijeme dozvoli.

Prilikom nedavne posjete Pljevljima, Đukanović je mještanima Bobova poručio da imaju strpljenja.

Sporazum o partnerstvu za finansiranje rekonstrukcije i izgradnje puta Kosanica - Bobovo - Meštrevac potpisan je 19. decembra 2009. Potpis su stavili su tadašnji direktor Direkcije za saobraćaj Veselin Grbović, predsjednik Kompanije “Vektra Montenegro” Dragan Brković, ministar poljoprivrede Milutin Simović, direktor Direkcije javnih radova Žarko Živković, predsjednik Odbora direktora Rudnika uglja Predrag Bošković i bivši predsjednik Opštine Pljevlja Filip Vuković.

Procijenjena vrijednost radova je četiri miliona eura, od čega je po milion trebalo da obezbijede Direkcija i „Vektra Jakić”, a po 500.000 eura preostala četiri potpisnika sporazuma.

Prema informacijama “Vijesti”, jedino je Ministarstvo uplatilo svoj dio obaveza, nedugo nakon potpisivanja ugovora i nije poznato za šta je taj novac utrošen. Rudnik se ugovorom obavezao da učestvuje u izgradnji puta kroz angažovanje mehanizacije i radne snage do iznosa od pola miliona eura. Ugovorom se i “Vektra” obavezala da će uložiti milion eura, kroz angažovanje mehanizacije, kao i usluga asfaltne baze i betonjerke.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)