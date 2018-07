Lovački psi otrovani u lovištu

Nekoliko lovačkih pasa otrovano je u rejonu Pilatovci – Obljaj, u Mjesnoj zajednici Vraćenovići, šezdesetak kilometara od Nikšića.

Slučaj je prijavljen policiji.

Lovištem u tom kraju gazduje lovačko društvo „Bratogošt“, a predsjednik Blagoje Mrkajić kazao je „Vijestima“ da je upoznat sa slučajem trovanja pasa.

“U telefonskom razgovoru su me obavijestili da je došlo do trovanja pasa. Kontaktirao sam lovnog inspektora koji mi je kazao da to nije njegova nadležnost, s obzirom na to da se radi o domaćim životinjama. Ukoliko vlasnici pasa podnesu pisanu prijavu, naše društvo će formirati komisiju koja će izaći na teren i napraviti zapisnik“.

Mrkajić je kazao da je to prvi put da su na lovištu kojim oni gazduju otrovani lovački psi.

