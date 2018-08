Lukovac: Pojedinci u Srbiji i Crnoj Gori namjerno kvare odnose

Uprkos pozitivnom razvoju odnosa između Crne Gore i Srbije, povremene, ne baš prijateljske i promišljene izjave i oštra reagovanja nekih ličnosti, pa i pojedinih zvaničnika Srbije, govore da su u Srbiji, kao i u Crnoj Gori, i dalje na sceni snage koje se teško mire sa suverenom i nezavisnom Crnom Gorom, ocijenio je nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac.

Lukovac je za “Vijesti” kazao da je, bez imalo iluzije, realno očekivati da će takve snage u Srbiji i u vremenu pred nama, nastojati da u sprezi sa takvim snagama u Crnoj Gori, nepovoljno utiču na politiku Srbije prema Crnoj Gori i na odnose naše dvije države.

"Budućnost, srećom, nije na njihovoj strani i takva ponašanja ne treba da nas obeshrabre u nastojanjima da i nadalje istrajavamo u razvoju i jačanju prijateljskih odnosa sa Srbijom", poručio je Lukovac.

Komentarišući to što je premijer Duško Marković, po stupanju na tu dužnost za prvu zvaničnu posjetu izabrao Beograd i nakon sastanka sa Aleksandrom Vučićem izjavio da su odnosi između dvije države najbolji u proteklih 20 godina, Lukovac kaže da je premijer tada pravilno i sa puno razloga za posjetu odabrao upravo Srbiju kao našeg najvećeg i najvažnijeg susjeda.

"Time je javnosti i političkim faktorima u Crnoj Gori, Srbiji i šire, uputio jasnu poruku da Crna Gora pridaje najveći značaj svestranim prijateljskim odnosima sa susjedima i Srbijom, temeljenim na načelima dobrosusjedstva, ravnopravnosti, međusobnog uvažavanja, poštovanja i povjerenja dvije bliske države i naroda”, kaže Lukovac.

Lukovac kaže i da je osnova za Markovićevu ocjenu da su odnosi sa Srbijom najbolji u 20 godina dramatičan zaokret u odnosima dviju država od 1997. godine.

"Najprije je 1997, nakon rascjepa u rukovodstvu Demokratske partije socijalista (DPS), zvanična politika Crne Gore, okrenula leđa tadašnjoj politici Srbije. Pa je nakon pobjede DOS-a, oktobra 2000. godine, došlo do razlaza u vezi sa budućnošću SRJ i naših odnosa. Neslaganje je izraženo i u vezi sa opredjeljenjem Crne Gore za nezavisnost, te referendum 2006. Rukovodstvo Srbije je neuobičajeno oštro reagovalo na priznanje nezavisnosti Kosova od strane vlade Crne Gore, čime je izazvana dalja kriza u odnosima. Nakon toga bile su potrebne godine da se pravladaju tako krupne razlike, neslaganja i nepovjerenje, te unaprijede politički i međudržavni odnosi, da se oni danas uspješno razvijaju u mnogim područjima: trgovine, energetike, turizma, kulture, regionalnih odnosa, integracija u EU i drugdje”, kazao je Lukovac.

Sve ovo što se posljednjih mjeseci dešava u nasim odnosima, kaže Lukovac, treba da bude dovoljan razlog da se sa strane nadležnih organa Crne Gore inicira susret i razgovor najodgovornijih ličnosti dviju država, kako bi se prevazišle teškoće i dao podsticaj daljem napretku odnosa.

Vučić nije dolazio jer mi Srbiji nismo prioritet

Upitan kako vidi to što Aleksandar Vučić nijednom nije posjetio Crnu Goru, kao nijedan od visokih zvaničnika Srbije još od Tomislava Nikolića 2013. godine, Lukovac je kazao da to pokazuje da Crna Gora nije za najviše rukovodstvo Srbije prioritet spoljne politike, kao što je to slučaj sa Crnom Gorom i njenim odnosom prema Srbiji.

"Što nije neuobičajeno i što ne treba da dovede u pitanje naše spoljnopolitičke prioritete. Srbija sada ima druge strateške prioritete: da definiše politiku i odnose sa EU, Rusijom, Kosovom, Republikom Hrvatskom i BiH, drugim velikim silama, prema njihovim sunarodnicima u regionu i drugdje”, kazao je Lukovac.

