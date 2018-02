Luštica stopirala izgradnju golf igrališta

Kompanija Luštica Development obustavila je završetak izgradnje prve faze šampionskog golf terena u kompleksu Luštica Bay u Krtolima kod Tivta, jer joj lokalna uprava nije uspjela na vrijeme obezbijediti nesmetano vodosnabdijevanje dovoljnim količinama tehničke vode za navodnjavanje novog terena.

Takav razvoj situacije Luštica je potvrdila u svom njuzleteru u kome piše da “zbog nepredviđenih kašnjenja i odlaganja u obezbjeđivanju dovoljnih količina pitke, odnosno tehničke vode koje su im neophodne za navodnjavanje golf-kompleksa u Luštici Bay, zatravljivanje prostora oko prve četiri rupe golf terena i prostora vježbališta neće biti moguće prije ljetnje sezone”.

“Ove privremene nepovoljne okolnosti van su naše kontrole, ali mi nastavljamo zajedničke napore sa lokalnim vlastima i uvjereni smo da ćemo ipak uskoro biti u mogućnosti da nastavimo sa radovima na završetku prve faze golf igrališta“, piše u njuzleteru poslatom na adrese poslovnih partnera Luštice Development.

Kako „Vijesti“ nezvanično saznaju, glavni razlog lošeg razvoja događaja je činjenica da Luštica Development i pored brojnih nastojanja, nije imala sa kime da dogovori i potpiše ugovor o preuzimanju svih količina prerađene vode iz novog zajedničkog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) za opštine Tivat i Kotor, a koje je sagrađeno na Klačini u Krtolima.

Postrojenje vrijedno 10,25 miliona eura još uvijek privremeno vodi njemačka firma WTE koja ga je sagradila, iako je još lani trebalo da bude preuzeto od zajedničke firme što su ga za upravljanje sa PPOV, morale formirati opštine Tivat i Kotor. Ta firma ni do danas nije osnovana, jer Tivćani koji su sa Vladom sklopili aranžman o preuzimanju preko 40 hiljada kvadrata državne zemlje na Klačini da bi tamo gradili PPOV, pokušavaju na sve načine da natjeraju Kotorane da ovi, mimo ugovora i potpisanih sporazuma, preuzmu na sebe dio milionski vrijednih obaveza za isplatu obeštećenja mještanima Krtola koji sada traže da im se vrati to zemljište na koga se država bila neosnovano upisala.

Zbog nesposobnosti lokalne uprave Tivta da završi taj posao, PPOV još nije dobio zvaničnog upravljača, a Luštica Development time ni poslovnog partnera sa kojim bi ugovorila kupovinu sve prečišćene otpadne vode iz postrojenja, kojom bi njome navodnjavala svoj golf teren. Ta voda sada se potpuno neiskorištena, prosipa u more u zalivu Trašte.

Drugi razlog zbog kojeg Luštica Development nema dovoljne količine vode za dalji nesmetan razvoj, je činjenica da opština Tivat drastično kasni u izgradnji potrebne nove vodovodne infrastrukture za to područje. Gradnja jednog novog cjevovoda u Krtolima je počela nedavno, ali izvođač radova firma Jedinstvo iz Užica napreduje odličnim tempom. To se nikako ne može reći za kompaniju Erlang iz Podgorice koja kasni sa zamjenom 2,3 kilometra vodovoda na potezu od kotorske raskrnice do Solila. Taj posao Erlang je dobio krajem prošle godine, radovi su trebali da počnu 11. januara, ali su krenuli tek krajem prošle nedjelje i napreduju izuzetno sporo. Iz Opštine su se do sada pravdali da se posao vrijedan skoro 800 hiljada eura bez kojeg se na Lušticu ne može dovesti dodatna voda iz sistema Regionalnog vodovoda, nije mogao započeti zbog spora sa Telekomom koji je navodno, mimo plana, preko starih cijevi koje se moraju izvaditi i zamijeniti novima, postavio i razvukao svoje instalacije za korisnike na području Krtola.

Prema nezvaničnm informacijama, kasnila je i isporuka novih cijevi, pa je već skoro pred istekom i rok za izvođenje cijelog posla zamjene 2,3 kilometra vodovoda što je po ugovoru sa Erangom, trebalo da se završi za 75 dana od dana potpisivanja tog ugovora.

Luštica najavila prošle godine u maju da planira da golf igralište završi za tri i po godine

Luštica Development je krajem maja prošle godine počela sa grubim građevinskim radovima na prvoj fazi budućeg šampionskog golf terena. Igralište sa 18 rupa koje treba da bude prvi golf teren u Crnoj Gori, dizajnirala je američka kompanija Gary Player, najpoznatija u branši golferske indutrije u svijetu. Kada bude završen golf teren na Luštici, prostiraće se na više od milion kvadrata površine na dijelu posluostrva odakle se pruža spektakularan pogled na Tivatski zaliv sa jedne, Lovćen i planine u zaleđu sa druge i otvoreno more pred Bokom sa treće strane.

“Grubi radovi i iskopi, te formiranje golf rupa trajaće oko deset mjeseci, nakon čega će uslijediti poravnavanje i finalno oblikovanje finim slojevima zemlje i finalno ozelenjavanje travnatim pojasevima. Plan je da čitavo igralište završimo i u fazama stavimo u upotrebu u naredne tri do tri i po godine. Namjera nam je da već dogodine otvorimo objekat standardne golf akademije na dosadašnjem golf-vježbalištu i na lokacijama prve četiri rupe budućeg golf terena“- kazao je novinarima prošle godine izvršni direktor Luštice Development Daren Gibson.

Izgradnja cijelog golf terena koštaće, kako je rekao Gibson, između 18 i 20 miliona.

Luštica Development, međutim od crnogorskih partnera ( države i opštine Tivat), ni do danas nije dobila potrebne koliline vode da završi ni prvu fazu golf terena.

