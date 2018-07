Maid je svjetski šampion, ali nema svoju harmoniku

Jedanaestogodišnji Maid Bojadžić iz Pljevalja postao je svjetski šampion u sviranju harmonike u svom uzrastu.

To prestižno priznanje osvojio je na Svjetskom prvenstvu, koje je pod anzivom “Accorion Games” održanom u Dolenjskim Toplicama u Sloveniji, od 5. do 8. jula.

Prvo mjesto izborio je u veoma jakoj konkurenciji, među 70 takmičara iz skoro svih krajeva svijeta.

Na takmičenju mogli su učestvovati samo takmičari koji su prošli kvalifikacije.

Maid je taj korak sa lakoćom prebrodio, iako je na kvalifikacije morao da ide u Beograd, jer u Crnoj Gori nisu bile organizovane kao u drugim državama.

Takmičenje u Sloveniji je bilo dvoetapno, što znači da su nakon prvog predstavljanja takmičara odabrani najbolji, koji su nastupili drugi dan u velikom finalu.

Takmičari su bili podijeljeni po grupama i starosnim kategorijama.

Maid Bojadžić je bio jedini predstavnik Crne Gore. Svirao je u kategoriji A2 koja obuhvata 2007. godište.

Takmičare je ocjenjivao internacionalni, osmočlani stručni žiri sastavljen od eminentnih imena iz svijeta harmonike.

Sa najvećim brojem bodova Maid je izborio prvo mjesto u svojoj kategoriji.

Pehar, zlatnu medalju i diplomu uručio mu je predsjednik žirija prof. dr Zoran Rakić, redovni profesor univerziteta u Kragujevcu.

Veliku zahvalnost za uspjeh Maid duguje svom profesoru harmonike Nemanji Potpariću, koji je bio uz njega na takmičenju u Sloveniji.

“Maidov trud i posvećenost instrumentu rezultirao je velikim uspjehom. Učenik je u toku školske godine osvojio pet prvih nagrada i ova je došla kao kruna njegovog uspješnog rada. Nagalasio bih da smo se detaljno spremali i uložili veliki trud i napor da ostvarimo ovako veliki plasman koji je značajan za cijelu Crnu Goru u oblasti klasične muzike i umjetnosti uopšte. Crna Gora je dobila svjetskog šampiona”, ističe Potparić, koji radi kao profesor muzičke škole u Pljevljima.

Maid svira harmoniku od prije tri godine, kada se upisao u muzičku školu.

Samo mjesec - dva nakon upisa, ističe Potparić, Maid je počeo je da se izdvaja među generacijom.

Uspjeh mladog Pljevaljaka je utoliko veći, tvrdi njegov profesor, kada se zna da Maid još nema svoju harmoniku.

“Pošto nema svoj instrument, ja sam zamolio direktora da mu se da na korišćenje jedna školska harmonika, na kojoj on trenutno vježba. Njegovi roditelji pokušavaju da nabave instrument jer mu je neophodan ukoliko ozbiljno želi da se bavi takmičenjima. Njemu je potrebna profesionalna harmonika koja košta tri do četiri hiljade eura. To su profesionani instrumenti koji su takmičarski i namijenjeni za sviranje klasične muzike. Ukoliko ne bude imao profesionalnu harmoniku, bukvalno sljedeće godine neće moći da nastavi sa takmičenjnima. U Sloveniji je dobio je dosta dobrih komentara od poznatih članova žirija koji su ocijenili da svira izražajno i lijepo bez obzira što je svirao na školskom instrumentu starom preko 20 godina”, ističe Potparić.



Dovedeni u pitanje dalji nastupi

Sa takmičenjima Maid je počeo prije godinu. Do sada je nastupao na šest internacionalnih takmičenja i uvijek je osvajao samo prve nagrade. Prvak je Crne Gore u svom uzrastu.

“Ako ne nabavi instrument su dovedeni u pitanje njegovi dalji nastupi. Roditelji su radi da nabave instrument, ali ga je teško naći na tržištu iako se obezbijedi novac. U fabrikama kad se naruči, čeka se do godinu i po da stigne, jer se radi o ručnoj izradi. Roditelji su pokušali da nađu polovnu ali je na tržištu nema. Harmonike se naručuju u Italiji a proizvode se u gradu Kastelfidardo u kojem je skoro cijelo stanovništvo zaposleno u fabrikama harmonika”, istakao je Potparić, koji je i sam osvajač brojnih priznanja za svoj rad.

