Maksiću pozlilo, Sinđelić o Čukarici, samarkandu i Duksu

13:30 Pretres je prekinut, a nastavak je 19. januara u 9 časova, jer je Maksić prebačen u hitnu pomoć.

13:25 Data je pauza nakon što je pozlilo optuženom Draganu Maksiću.

13:20 "Nikakav konačan izvještaj nisam podnio o tome šta je nabavljeno za operaciju. Tačno se govorilo šta treba da se kupi i koliko. Sva je roba spremna bila da Paja dođe i preuzme", objašnjava Sinđelić.

13:18 “Potkape nisu tražene da bi se nosile ispod nečega, već da se ljudima ne bi vidjelo lice”, odgovara Sinđelić na pitanje odbrane.

13:11 Svjedok saradnik je kazao da će dati saglasnost ako sud bude tražio da se vještači psihijatrijski, ali da neće da ispunjava hirove odbrane.

13:05 Sinđelić je kazao da tužilac štiti DF i da je kao svjedok saradnik tražio da se suoči sa liderima DF.

12:55 Advokat pita Sinđelića da li je 19. oktobra 2016. godine skoro tri sata sjedio sa poznanikom i aktivnim pripadnikom BIA. "Apsolutno ne znam o čemu priča čovjek, ja ne znam šta da kažem na ovakvu vrstu pitanja", odgovara Sinđelić.

12:44 Advokat je pitao da li je "samarkan" koji Edi traži i govori da mu treba, ustvari šifra za antikvitet, odnosno mač. Sinđelić kaže da je iznenađen i da ne zna šta da kaže.

12:42 Uskraćen je odgovor na pitanje da li je Đurić bio prisutan kada su Edi i Sinđelić razgovarali o "dužničko-povjerilačkim odnosima".

12:33 Nije dozvoljen odgovor na pitanje da li je Sinđelić sa Dušanom Đurićem Duksom doputovao u Moskvu 2015. godine kada se sreo sa Edijem, da li je bio sa njim u hotelu soba do sobe i da li je Đurić taj koji je uspio da odleti nazad za Beograd, kada to nije omogućeno Sinđeliću.

Uskraćen je odgovor i na pitanje da li je Đurić bio prisutan sa njim i Edijem u Samarkandu, da li je Đurić prisustvovao pregovorima i dogovorima o stvarima u komunikaciji označenem kao Samarkand.

12:27 "Apsolutno je nemoguće da sam 2000. i 2001. godine bio u kontaktu sa obezbjeđenjem Mila Đukanovića", odgovorio je Sinđelić.

12:22 Sinđelić navodi da ne zna da li je 26/27. septembra 2016. prošao kroz prostorije za osobe kojima se ne dozvoljava pristup teritoriji Rusije. "Ja da sam bio zadržan, kako bih ušao i kako bih izašao. Postoje moje karte, sve je jasno", kazao je Sinđelić.

12:20 Sinđelić navodi da je Edi 2015. pominjao "nekoga na slovo R" kao lidera nacionalističkog pokreta kojem on pripada. "Tada Edi nije rekao da je to lider, već da je neko bitan. Ja sam razumio da rade u koordinaciji, nijesam ispitivao, nijesam htio da budem sumniv", dodaje Sinđelić.

12:18 Na pitanje advokata da li se Edi 2016. godie, zaključno s oktobrom, bavio prodajom antikviteta, Sinđelić odgovara: "Šta je on radio privatno, ja ne znam. To je njegova privatna stvar."

12:16 Sinđelić se ne sjeća gdje je boravio 20. oktobra u 23:36 časova, ali kako kaže, sjeća se da nije bio u policijskoj stanici. Svjedok saradnik smatra da su pitanja advokata provokacija.

12:14 Sinđelić tvrdi da je nemoguće da je 20. oktobra obavio razgovor sa suprugom. Na pitanje advokata Jovanović, da li je moguće da je neko drugi obavio razgovor sa njom, Sinđelić odgovara: "Supruga bi mi rekla da ju je neko zvao, ja znam odakle sam zvao, iz policijske stanice nijesam. Ne znam gdje sam se nalazio nakon predaje, mijenjali su mi lokacije radi bezbjednosti", navodi Sinđelić.

12:00 Sinđelić navodi da nije bio u sobi sa još nekim u Moskvi i da niko nije imao veze sa njegovim kontaktima sa Edijem u Moskvi.

11:55 Advokat Jovanović je pitao da li je po nalogu tadašnjeg rukovodioca BIA sa teritorije Šapca bio podstrekavan da pošalje Ediju poruku u kojoj se žali da se on ne javlja i pominje okupaciju. Sinđelić je kazao da je to apsolutno nemoguće.

11:50 Sinđelić je kazao da su ga iz DF namjestili kao Aleksandra jer im je tako Edi rekao da se zove, a da su ga ljudi ispod njega znali kao Aleksandra.

“Ne smatram da je moje ime Aleksandar Sinđelić pogrešno, upozorio sam da mi je pravo ime Saša. Sud kuca šta hoće, da napiše da sam panj ne mogu ništa", objašnjava Sinđelić.

11:40 Svjedok saradnik kaže da zna šta je ustavno uređenje. Uskraćen je odgovor na pitanje da li je BIA obavijestila Sinđelića od koga mu prijeti opasnost.

11:36 "Jasno je rečeno da su se ljudi izvlačili nakon hapšenja, ali to što je on dislocirao te grupe, ne znači da je odustao od ubistva Đukanovića. Tražio se profesionalac, da se to uradi tiho i na drugačiji način", priča Sinđelić o tome šta mu je Edi rekao.

11:30 Svjedok saradnik je naveo da ne zna ništa o konferenciji za medije DF, o nekom drugom okupljanju prije 16. oktobra i da Edi to nije pominjao.

11:22 Sinđelić je kazao da nije bio u policijskoj stanici Čukarica dan nakon predaje, niti u bilo kojoj drugoj. "Možda su nosali moje telefone, da zavaraju trag", kaže Sinđelić.

Advokat je pitao ko je nosio telefone slobodnog građanina Sinđelića da bi se zavarali tragove, ali je sutkinja uskratila odgovor.

Jovanović je kazao da je sa te lokacije vođen razgovor sa Sinđelićevom suprugom, nakon što su prethodno razmjenjene poruke ličnog tipa i čak i uvredljivog sadržaja.

Sinđelić je naveo da mu nije ništa oduzeto. “Od trenutka predaje telefoni nisu bili sve vrijeme kod mene, dešavalo se da na papirče napišem šta da se otkuca u poruke”, objasnio je Sinđelić.

11:15 Svjedok saradnik je naveo da se ne sjeća šta je uradio sa migracionom kartom jer mu je bila nebitna.

11:08 Sinđelić je kazao da ne može da se sjeti kojom kompanijom je putovao za Moskvu krajem septembra, a da se ne sjeća da li mu je u avionu data migraciona karta da ispuni.

11:00 Svjedok saradnik da je moguće da je dan nakon predaje zvao Edija da ga pita oko napada na Avali i da ga upozori, ali da se nije javio.

On je kazao da obezbjeđenje koje je dobio nije imalo uticaj na njega u tom pogledu, a da se ne sjeća da li je Edija pokušao da dobije i preko drugih telefona.

10:48 Sinđelić tvrdi da ne zna da li su mu bili uključeni telefoni kada je bio na pijaci u Šapcu, a da je moguće da je brisao nešto kada se čulo za hapšenje i da je dosta toga tada uništio. Svjedok saradnik je naveo da misli da je i specijalni telefon nekoliko puta gasio i rastavljao.

10:44 Svjedok saradnik je objasnio da mu je Edi više puta kazao da ne brine za svoju bezbjednost i da oni prate njegovo kretanje.

10:42 Sinđelić je kazao da ne zna o čemu priča advokat, koji ga je pitao da li je nakon što se upoznao sa Edijem imao informativni razgovor sa pripadnikom službe bezbjednosti o njegovom putu u Rusiju.

10:24 "Normalno je da sam se plašio i Širokova, jer su bili u kontaku sa Demokratskim frontom pa su mogli da ga slažu. Tada sam se plašio i Popova, sada ne", objasnio je Sinđelić. Advokat Jovanović pita zašto nije tada pomenuo Demokratski front i lidere DF kao ljude kojih se plaši.

"Ja sam kroz izjavu pomenuo ko su nalogodavci slanja vozila na Avalu...", pojasnio je Sinđelić.

Sinđelić je naveo da apsolutno nije tačno da se tada nije bojao od DF. "Jedina opasnost je da DF plati nekog da me ubije ili da to urade preko svojih ljudi u službi bezbjednosti. Ne bojim se ruskih nacionalista više, jer su oni sve čuli i znaju šta se desilo".

Advokat opet pita Sinđelića zašto u izjavi ne govori da mu prijeti opasnost od DF.

"Kada sam dao izjavu kod specijalnog tužioca 23. novembra, ja sam je dao u smislu zaštite, a ne moje izjave. Ja ovo nisam ni pisao ni kucao, potpisao sam kao tražilac zaštite".

10:19 "Ja sam odbio status zaštićenog svjedoka da bih mogao da ovdje kažem sve i da čuju svi šta se desilo", poručio je Sinđelić.

10:09 "Da nisam bio 100% siguran da je DF izdao, ja ne bih izašao nikada pred nijedan sud i ne bih pristao na status svjedoka saradnika", ističe Sinđelić. On navodi da je osjećao da mu je ugrožena bezbjednost od strane DF.

Jovanović je potom pročitao izjavu Sinđelića datu u svojstvu svjedoka saradnika gdje je kazao da mu je bezbjednost ugrožena od strane članova kriminalne organizacije koji nisu uhapšeni, a nalaze se van Crne Gore i nedostupni su državnim organima, a da bi probali da ga liše života da bi izbjegli sopstvenu odgovornost.

Sutkinja je kazala da se ne radi o iskazu datom u svojstvu svjedoka saradnika.

Advokat je pitao ko su ti članovi kriminalne organizacije, koji nisu uhapšeni i nisu dostupni, a koji bi lišili Sinđelića života.

Sinđelić je rekao da je mislio na dva vozila puna oružja koja su ga napala na Avali, i da su lideri DF bili van Crne Gore većinu vremena tada i da su i dalje na slobodi, te da su slavili ulazak u NATO.

10:06 Sinđelić tvrdi da su štitnici kupovani u većim količinama za specijalce, a da su futrole za heklere bile za MP5, ali da mu je rečeno kad je kupovao da su to univerzalni za kraće heklere.

10:02 Svjedok saradnik navodi da su potkape bile predviđene za ljude Demokratskog fronta, ali da je vjerovatno da je bilo predviđeno i za ljude iz Srbije i da je on gledao da ih bude što više.

10:00 Sinđelić tvrdi da je prošlo puno vremena i da se ne sjeća gdje je kupio futrole za pištolje. "Futrole su bile za pištolje koji se nalaze u Crnoj Gori".

9:55 Svjedok saradnik kaže da mu je Edi dao do znanja da ima apsolutno sve informacije o kretanju i obezbjeđenju Đukanovića, ali mu nije govorio detalje o tome. "To je pokazivao u startu, kada je shvatio da neću biti dio tog dijela plana onda je posklanjao te fotografije", kaže Sinđelić i navodi da mu Edi nije rekao ništa o naoružanju i brojnosti ljudi iz Đukanovićevog obezbjeđenja.

9:50 Sinđelić ističe da mu je Edi pokazivao snimke iz vazduha i govorio da bi trebalo da se spriječi Đukanović da ode u američku ambasadu ili centar bezbjednosti. Dodao je da Edi nije pominjao zauzimanje aerodroma. "Meni je rečeno da će oni da zauzimaju državne institucije pod rukovodstvom DF. To je posle 11 trebalo da bude, a pošto nisam učestvovao u tome nije mi detaljisano koja zgrada, ko sa kim i u koliko sati. Znamo samo prva zgrada koja bi se uzela, zbog medijskog efekta, je bila zgrada Skupštine, da proglase vanredno stanje i pozovu opoziciju da se pridruže tu".

Svjedok saradnik dodaje da je pominjano zauzimanje stanica policija.

9:45 "Edi mi je rekao da ukoliko se realizuje plan, tom Skupštinom bi trebalo da predsjedava neko iz te muslimanske grupacije, da im će to biti ponuđeno", kazao je Sinđelić, a da je prvobitni plan bio da Demokratski front kontroliše sve i da ne zna ime čovjeka koji bi trebalo da predsjedava.

"Koliko sam razumio, u prvom planu bi bila krizna vlada, a u drugom normalna. Oni bi proglasili vanredno stanje i uveli kriznu upravu..."

9:44 Sinđelić je kazao da ne zna kako da se stupi u kontakt sa Goranom iz Republike Srpske koga je označio kao kupca čizama, jer su se samo sretali na pijaci.

9:40 Advokat Jovanović je pitao da li Sinđelić može da kaže da li se na fotografiji vidi unutrašnjost jednog od vozila kojima je upravljao u kritičnom periodu. Sinđelić je rekao da se radi o fotografiji staroj više godina, "objavljvanoj" na nekim smešnim stranicama na internetu "kako Rusi voze auto".

"Apsolutno ne i dobićete sa linkom skrinšotove odakle je fotografija koju mi pokazuje branilac. Ova fotografija je skinuta sa interneta".

9:35 Velimirović je trebalo da čuva oružje, a Dikić da preda telefon 16. oktobra, ističe Sinđelić.

9:32 Advokat Jovanović pita da li se može predočiti Sinđeliću dokument sa njegovim potpisom kako bi potvrdio da li se radi o njegovom potpisu.

9:29 Sinđelić navodi da nije dužan da pamti ono što istraga pamti. "Akcija je propala kako je propala. Ako je postojao taj dokument, ja ću ga dostaviti, pa neka se vidi koji je datum. Ja odbrani ne vjerujem ništa, i ne mogu da potvrdim datum", navodi Sinđelić.

9:28 Na pitanje advokata Jovanovića, Sinđelić odgovara da ne zna da li su mu telefoni koji su "bili na mjerama" ostali uključeni dok je razgovarao s tim čovjekom.

9:25 Sinđelić navodi da je on, kada je Edi tražio da se skupe četnici, okretao ljude sa lista koje je imao. "Ja sam na sve načine pokušavao da stupim u kontakt sa ljudima, zvao sam koga sam stigao. Oni su me pitali zašto nema drugih ljudi tamo", kaže Sinđelić i dodaje da je razgovarao sa jednim čovjekom koji se predstavio kao vođa grupe.

9:23 Svjedok saradnik navodi da su "listani brojevi četnika", i da je već ranije govorio o tome kako su angažovani ljudi.

"Po dogovori DF-a i Rusa, tih pet-šest ljudi je bilo na trgu. Pozvao sam ih telefonom, to su bili telefoni koje sam ja bacio da bih prikrio tragove", navodi Sinđelić.

9:21 Sinđelić odgovara da nije trebalo uplatiti novac ljudima koji su bili u Pogorici, tim pet-šest četnika. "Njima je već dat novac i za smještaj i za put. Po naređenju, ti ljudi su trebali da budu tu, i bili su tu. A novac sam dao ja, kako sam već i objasnio, kako su dalje oni njih angažovali, neka se izjasne", dodaje Sinđelić.

"Bili su svi tu, po naređenjima ljudi iz DF-a i ovih Rusa."

9:15 Advokat Miroje Jovanović pitao je Sinđelića da li obavještava Edija da li Paja ne nabavlja pištolje. Sinđelić je odgovorio da je već naveo da je Edija obavijestio da Paja nije nabavio telefone. Odgovorio je i da je traženo da su potkape tražene da se urade za demonstrante DF-a, kad nastane gužva. Sinđelić navodi da "nema pojma" da li je nakon što s epredao razgovarao sa suprugom o potkapama.

"Nemoguće je da sam dio potkapa nabavio nakon što sam se predao", odgovorio je Sinđelić, "Želim da pojasnim, u momentu kada me zvao Paja, a koji razgovor smko čuli, kupio sve što je bilo potrebno za Crnu Goru, jedino sam motorolice kupio nakon toga. Imao sam toliko novca, mogao sam da kupim što sam htio."

9:13 Odbija se i predlog advokata Jugoslava Krpovića u vezi vođenja transkripta. Sutkinja Suzana Mugoša kazala je da izjašnjenja optužene Milić Brane nemaju karakter primjedbi, pa se sud neće izjašnjavati.

9:10 Sud odbija primjedbe na zapisnik advokata Petronijevića.

9:06 U ime odbrane Đorđevića, Maksića, Dušića, saopšteno je da se od 10. januara 2018. oni nalaze u bespravnom pritvoru. Sutkinja je odgovorila da je prijedlog dostavljen krivičnom vijeću i da će odbrana dobiti odluku.

Suđenje za pokušaj terorizma na dan izbora 16. oktobra 2016. nastavljeno je danas u Višem sudu. I na ovom ročištu, na pitanja će odgovarati svjedok saradnik, Saša Sinđelić.

Na posljednjem ročištu Sinđelić je optužio je lidera PzP-a Nebojšu Medojevića da je izdao opoziciju i plan koji su sa Rusima imali za preuzimanje vlasti. On je ponovio i da mu je Eduard Šišmakov rekao da su u Rusiji snimili čelnike DF-a kako uzimaju novac. Sinđelić je tada udaljen iz sudnice i kažnjen sa 500 eura.

