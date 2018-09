Mandić: Barikade na putu za Banje istovjetne sa dešavanjima u Svaču, kada je napadnut Amfilohije

Predsjednik Nove srpske demokratije (NOVA) i član Predsjedništva Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić osudio je potez kosovske policije da predsjedniku Srbije, Aleksandru Vučiću zabrani da posjeti selo Banje.

Vučić je danas stigao u Kosovsku Mitrovicu, pošto mu je prethodno policija zabranila da posjeti selo Banje. Vlada Kosova donijela je odluku da se posjeta predsjednika Srbije selu Banje otkaže iz bezbjednosnih razloga. I pored otkazivanja, Vučić je bio krenuo u selo Banje, ali ga je policija zaustavila na putu Zubin Potok - Banje. Nakon rasprave između policajaca i Vučića, predsjednik Srbije se uputio ka Kosovskoj Mitrovici.

"Najsnažnije osuđujem današnje brutalne akcije albanskih ekstremista i bivših pripadnika terorističke OVK u južnoj srpskoj pokrajini, i nasilno sprečavanje da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dođe do pojedinih područja u kojima živi srpski narod. Ovo što se danas desilo na Kosovu i Metohiji pokazuje da pojedini u regionu ne prestaju da se oslanjaju na silu, kako bi ostvarili svoje interese, i da u tim aktivnostima očigledno imaju podršku i NATO saveza. Bili smo svjedoci da je divljanje albanskih ekstremista naišlo na razumijevanje i od strane pripadnika KFOR-a, a podsjećamo da su to baš one snage gdje je Vlada Crne Gore nedavno uputila i pripadnike Vojske. I upravo ove blokade puteva, i barikade koje smo vidjeli na putu za selo Banje, istovjetne su sa onim što se nedavno desilo u Crnoj Gori, kada su albanski ekstremisti, u mjestu Svač kod Ulcinja, napali mitropolita Amfilohija, sveštenstvo SPC i vjerni narod, i pokušali da spriječe održavanje liturgije", rekao je Mandić.

Mandić je kazao da je to "isti potpis, ista ideologija mržnje i odbrane "teritorija'' takozvane Velike Albanije, u čijem sastavu se, po mapama ekstremista, pored južne srpske pokrajine Kosova i Metohije, nalaze i djelovi Crne Gore, zapadne Makedonije i Zapadne Grčke"

"Treba naglasiti da je ova akcija na Kosovu i Metohiji uslijedila u danu kada je Aleksandar Vučić poslao jasnu poruku da Srbija nikada neće priznati Kosovo kao nezavisnu državu, da se Srbija neće odreći svoje teritorije, i da će Srbija i sav srpski narod biti uvijek uz svoj narod na Kosovu i Metohiji. Srpski narod iz Crne Gore svim svojim bićem podržava svoje sunarodnike na KiM i iskazuje potpunu ljudsku i nacionalnu solidarnost sa onima koji su ugroženi od ekstremista i nosilaca velikoalbanskog projekta", zaključio je Mandić.

