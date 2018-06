Mandić: DF ne bježi od odgovornosti, nijesmo zadovoljni rezultatima izbora

Postoji više razloga za slab rezultat kompletne opozicije na lokalnim izborima, ali i opozicione stranke imaju veliku odgovornost za neuspjeh i neophodno je detaljnije analizati sve što se desilo, ocijenio je jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić.



On je rekao da je na loklanim izborima Demokratska partija socijalista (DPS) još jednom teško zloupotrijebila državni aparata i javne službi.



Mandić je kazao da je konkretan primjer pritisak pojedinih direktora određenih firmi, koji su ucjenjivali ljude za koje nisu bili sigurni da glasaju DPS da ne izađu na izbore.



„Međutim, naročito treba istaći da opozicija snosi veliku odgovornost za neuspjeh, i da je neophodno izvršiti detaljnu analizu svega što se desilo. Mi iz DF ne bježimo od odgovornosti, nijesmo zadovoljni rezultatima, i situaciju analiziramo hladne glave, uzimajući prvenstveno u obzir ambijent u kojem se proteklih godina, ne vlastitom voljom, našao DF“, kazao je Madnić u intervjuu agenciji MINA.



On je rekao da se pokazala ispravna računica režima da se, kako je naveo, montiranim sudskim procesima, nepravednim presudama i zatvaranjem funkcionera DF-a, direktno jača DPS, a slabi DF i opozicija.



„Takođe se pokazalo da su za režim sjajan posao odradili neki mediji koji se predstavljaju kao bliski opoziciji, jer su nametanjem teze kako su DPS i DF dvije različite strane iste medalje obezbijedile onoj „strani“ koja se zove DPS, apsolutnu vlast“, smatra Mandić.

Foto: Boris Pejović

On je naveo da su pojedini politički subjekti u opoziciji imali konkretnih interesa da „razmišljaju glavom njihovih šefova iz medijskih centara moći, pojedinih NVO i svemoćne ambasade“.



„To je, kao prvo, izazvalo apstinenciju birača opozicije, a time i omogućilo DPS-u da sa nešto više od četvrtine podrške od ukupnog biračkog tijela preuzme apsolutnu vlast“, ocijenio Mandić.



Prema njegovim riječima, slabljenje DF direktno je išlo na ruku DPS-u. „Svi koji su bili uključeni u taj nečasni posao znali su da je to dio širokog, pažljivo osmišljenog projekta koji traje skoro dvije godine“, dodao je Mandić.



On je kazao da je cilj vrlo jednostavan- „i nakon odlaska DPS plan je da se uspostavi vlast koja će braniti i njegovati tekovine (Milo) Đukanovićevog režima“.



Mandić je rekao da u DF treba da konstatujemo da je njihovim potencijalnim partnerima iz opozicije bilo važnije da oslabe tah savez nego da smijene režim.



„U definisanju budućih poteza Nova srpska demokratij i DF, zalagaću se da pođemo od te činjenice, koja je očigledno koordinirana na relaciji DPS, ambasada, dio opozicije, kako bi odredili i precizirali put kojim treba da dođemo do političkih i nacionalnih ciljeva zbog kojih se i bavimo politikom“, poručio je Mandić.



On je ocijenio da je jedino važno i što je veliki problem nakon ovih izbora, je da DPS sa koalicionim partnerima ima apsolutnu vlast u većini opština.



„To što je neko koristio premoć u medijskoj i svakoj drugoj sferi, i to ne u borbi protiv DPS nego DF-a, lagao i na terenu širio najgore izmišljotine o nama, dok su nam državnim terorom i sudskim procesima bukvalno bile vezane ruke, svjedoči o stvarnim namjerama, ne samo onih koji su navodno ostvarili dobar rezultat, a izgubili izbore, već i onih drugih koji su osmislili i upravljali čitavim projektom slabljenja DF-a“, kazao je Mandić.

Foto: Zoran Đurić

On je rekao da su onima, koji se smatraju najjačim u opoziciji, DF poslao poruku u večeri izbora, da sa te pozicije preuzmu odgovornost i odmah krenu sa konkretnim akcijama, sa protestima, a DF se odmah pridružuje.



„Naravno, odbili su iako su postojali veliki razlozi da isti ti subjekti odmah krenu u proteste, jer su njihove kandidate za odbornike prebijali, maltretirali, ponižavali“, kazao je Mandić.



On je ocijenio da je negativan odgovor na taj poziv samo potvrdio analizu da je njihov izborni cilj na prošlim lokalnim, kao i nedavnim predsjedničkim izborima, bio drugačiji od cilja DF-a.



„I on nije podrazumijevao obaranje DPS-a i režima nego preuzimanje čelne uloge u opoziciji“, smatra Mandić.



On je podsjetio da su iz DF-a još prije godinu saopštili da je bojkot parlamenta izgubio smisao jer ga nijesu pratile ostale zajedničke aktivnosti opozicije.



Mandić je podsjetio da je DF predlgao da bojkot Skupštine budu praćen organizacijom protesta, formiranjem opozicionog Parlamenta i vlade u sjenci.



On je rekao da su te ideje odbijene, a da nakon „brutalnog udara“ na DF njihove kolege iz parlamentarne opozicije nijesu željele da iskažu bilo kakvu vrstu solidarnosti nego su se, okupljajući pod imenom građanske opozicije, podešavali za preotimanje glasača DF-a“.



„Za to vrijeme trajao je, kao i danas, progon DF, a taj koji danas proziva staru gardu, koristio je našu tešku situaciju da napada samo članstvo opozicije, ali ne i DPS-a“, rekao je Mandić



Prema njegovim rijelima, ulazilo se, po pravilu, samo u kuće glasača DF-a, a nakon razbijanja "građanske" opozicije i u stanove onih koji su ranije glasali za te opozicione stranke.



"Pred narodom se naš poziv za protestima odbijao tako što su i oni za taj vid političke borbe, ali da oni moraju biti dobro osmišljeni, organizovani, civilizovani", kazao je Mandić.



On je naveo da se prije par dana vidjelo kako to izgleda u „njihovoj organizaciji“.



„Kada su branili gospođu iz TVCG, koja ih je u vrijeme njenog mandata na Javnom servisu svojski podržavala, a koju je smijenio DPS. Protest je blo vrlo civilizovan ali je okupio oko pedesetak ljudi“, rekao je Mandić.

Foto: Savo Prelević

On je ocijenio da ta brojka govori mnogo, a da se postavlja pitanje zašto nijesu pozvali pristalice kako bi se sa par hiljada ljudi oduprlo nasilju i akciju učinili ozbiljnom, „a ne smiješnom“.



„Zašto su ovako olako, bez borbe, DPS-u prepustili Televiziju koja je njih, a ne DF, podržavala“, upitao je Mandić.



On je rekao da je siguran da je u napadu na DF postojala sinhronizovana akcija režima, dijela medija, ambasade, pojedinih NVO i nekih koji se predstavljaju kao opozicija, a da sumnja da slične sinhronizovane akcije funkcionišu i na drugim poljima.



„Bojim se da se na toj liniji koordinacije sada usaglašava nova uređivačka politika Javnog servisa, koja treba da i dalje marginalizuje DF, a podržava u opoziciji one koji su po mjeri režima i ambasade“, zaključio je Mandić.

