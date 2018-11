Mandić: DPS ćemo rušiti sami

Ponuda Demokratskog fronta (DF) za manjinsku podršku Vladi koju je trebalo da čine takozvana građanska opozicija i Bošnjačka stranka (BS) nakon parlamentarnih izbora 2016. godine posljednja je takva ponuda koju će Front uputiti, kazao je za “Vijesti” član predsjedništva DF-a Andrija Mandić.

Mandić je u razgovoru za “Vijesti” poručio da je propušteno mnogo prilika da se Demokratska partija socijalista (DPS) smijeni sa vlasti zbog toga što je, kako je rekao, pojedinim opozicionim političarima bilo važnije šta se o njima govori u Vašingtonu, Briselu ili nekoj drugoj međunarodnoj adresi a ne šta od njih očekuju i šta traže opozicioni birači.

On je komentarišući efekte 16. oktobra 2016. sa distance od dvije godine, odnosno bojkota parlamenta i otvaranja istrage za navodni pokušaj državnog udara, kazao da je vlast uspjela da realizuje ono što je i bila njihova ideja i scenario za slučaj da gube izbore.

“Nakon što su imali pred sobom jasnu procjenu, da je elektronska identifikacija birača smanjila broj izbornih mahinacija, a da visoka izlaznost ruši mogućnost da i uz pomoć provjerenih koalicionih partnera formiraju vlast, od strane režima i nekih njihovih partnera iz regiona pokrenuta je operacija lažnog državnog udara koja je napravila atmosferu haosa i straha. DPS je i u takvom ambijentu jedva namakao parlamentarnu većinu i pored naše ponude takozvanoj građanskoj opoziciji i njihovim ranijim partnerima iz Bošnjačke stranke da im damo manjinsku podršku za formiranje Vlade, kako bi se razvlastio DPS”, rekao je Mandić.

I to nije, tvrdi on, bilo prvi put da DF nudi manjinsku podršku za formiranje vlasti strankama koje su i po nekoliko puta slabije od njih:

“A koje navodno imaju neke programske prepreke da sa nama formiraju koalicionu vlast. To je vjerujem naša posljednja ponuda i zalagaću se u okviru naše organizacije da više nikada i nikome ne damo manjinsku podršku, jer uočavamo da je razvlašćivanje DPS bio jedino cilj DF-a, dok su drugima bile mnogo važnije NATO integracije, razne koncesije ili redosljed političkih poteza koji im je diktirao neki Hojti Ji ili Štefan File. Tako je propušteno mnogo prilika zato što je pojedinim opozicionim političarima bilo važnije šta se o njima govori u Vašingtonu, Briselu ili nekoj drugoj međunarodnoj adresi a ne šta od njih očekuju i traže opozicioni birači”, kaže predsjednik Nove srpske demokratije.

Mandić podsjeća da je DF, kada je DPS, kako kaže, namakao tanku većinu, predlagao da bojkot Skupštine prate snažne vaninstitucionalne akcije poput organizacije protesta, formiranja vlade i parlamenti u sjenci, isticanje zajedničkog opozicionog kandidata, formiranja zajedničkih listi za izbore....

“Sve je to odbijeno, nikakvom naporu nisu željeli da se izlože, zanimali su se samo uskostranačkim interesima kojima je glavni i jedini cilj bio slabljenje DF. Tako smo se sa jedne strane našli pod nezabilježenim državnim terorom i progonom od strane režima i partijskog tužilaštva i sudstva, a sa druge strane trpjeli smo podmukle udarce opozicionih, medijskih i NVO struktura koje se nalaze u Soroševom gravitacionom polju. Kalkulacije su bile veoma jednostavne - nakon planiranog brzog obračuna režima sa DF-om, te opozicione firme bi se sa velikim zadovoljstvom ponudile da preuzmu našu partijsku infrastrukturu i biračko tijelo”, tvrdi Mandić.

Upitan koje prirode su bili njegovi kontakti sa agentima Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) za koje je Tužilaštvo Višem sudu dostavilo listinge, Mandić kaže da se sve to radi kako bi se nanijela politička šteta DF-u. “A laže kao pas svako ko pokušava da dovede u nekakvu sumnjivu vezu mene ili nekog drugog iz Nove ili DF sa ANB-om. Zapravo, neko ne baš previše bistar, želi da nas predstavi kao grupu mazohista koja u dosluhu sa režimom organizuje vlastita hapšenja, poniženja, mučenja, zatvaranja, višemjesečna robijanja, iscrpljujuća suđenja, zabranu putovanja i ‘uživanja’’ u prirodnim ljepotama Crne Gore, nacionalnu diskriminaciju.... Siguran sam, da bi otvaranje tajnih dosijea, zašto se zalaže DF, upravo pokazalo da su inicijatori ove akcije radili poslove najsitnijih dostavljača za potrebe bezbjednosnih službi i to ne samo ove male crnogorske ANB nego i jedne mnogo veće regionalne”, rekao je on.

Upitan da li strahuje zbog sudske odluke u slučaju navodnog državnog udara i da li će je prihvatiti kakva god da ona bude, čelnik DF-a navodi da u ovom sudskom postupku “sudi režim”.

“Da mi imamo posla sa profesionalnim i nezavisnim sudstvom optužnica nikada ne bi bila ni podignuta. A ako je već i učinjena ta greška sa optuživanjem, mogla se ispraviti sa izbjegavanjem davanja statusa svjedoka saradnika licu koje laže i izmišlja, a može se i sada prekinuti nakon dobijanja konkretnih pisanih dokaza vezanih za laži Saše Sinđelića. Ovo suđenje je samo nastavak državnog terora kojim se pokušava prikriti izostanak većinske podrške građana za učlanjenje Crne Gore u NATO. Ne plašim se presude, kao što se ne plaši niko od optuženih i prema njoj ćemo se odnositi onako kako ona zasluži”, kazao je Mandić.

Kritikuju nas jer se borimo za prava obespravljenih Srba

“Nema nikakvog rata u opoziciji, samo ima različitog razmišljanja i različitog odnosa prema našoj prošlosti i drugačijih pogleda na budućnost. Lideri Demokrata koji su bili pripadnici nekadašnjeg bloka za zajedničku državu sa Srbijom, danas su postali glavni čuvari i promoteri tekovina i ideja 21. maja 2006. Iako je to njihovo pravo da mijenjaju politička uvjerenja bio sam ne malo iznenađen kada sam slušao kako nas kritikuju zbog toga što se borimo za prava obespravljenog srpskog naroda i tražimo da se promijene oni članovi Ustava iz 2007. godine koji nas diskriminišu”, kaže Mandić, odgovarajući na pitanje da li se bitka opozicionih partija za jačanje rejtinga svela na međusobni rat, posebno DF-a sa Demokratama i da li se može očekivati kraj tih sukoba.

Vučić nas podržava, sa DPS nema nikakvih pregovora

Mandić je negirao i spekulacije u javnosti da DF pregovara sa DPS-om i da u tome posreduje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić: “Ne postoje nikakvi tajni razgovori sa DPS-om, pa samim tim nema nikakve potrebe za bilo kakvim posredovanjem. Sve što imamo da kažemo to radimo javno i svako, pa i DPS, može da se prema našoj politici odredi takođe javno. Mi imamo namjeru da radimo zajedno sa svima onima koji će kroz izmjene i dopune Ustava i zakona kreirati drugačiji ambijent od sadašnjeg, a kojim ćemo i spriječiti diskriminaciju i zaustaviti nasilnu asimilaciju srpskog naroda u Crnoj Gori”, kazao je Mandić.

Odgovarjući na pitanje da li politika Nove, kao i DF-a imaju podršku Vučića i zvanične Srbije s obzirom na tvrdnje da je Vučić bliži sa Milom Đukanovićem, čelnik DF-a tvrdi da Nova i DF imaju široku podršku u srpskom narodu, Srbiji i Republici Srpskoj.

“Pošto su Srbi iz CG najugroženiji narod u Evropi, izložen diskriminaciji i pokušaju nasilne asimilacije, njegovi politički predstavnici uživaju povjerenje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i većine opozicionih stranaka u Srbiji. Na veliku podršku nailazimo kod patrijarha Irineja, episkopa i sveštenstva SPC, kao i kod vodećih intelektualaca srpskog naroda, recimo i onih kojima režim sramotno zabranjuje ulazak u Crnu Goru”, tvrdi Mandić.

