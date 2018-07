Mandić pita Markovića zašto je spriječena Amfilohijeva liturgija

Crnogorski premijer Duško Marković odgovaraće sjutra u parlamentu na pitanja predstavnika poslaničkih klubova.



Predsjednik kluba Demokratske partije socijalista, Miodrag Vuković, pitaće Markovića da saopšti rezultate posljednjeg susreta sa premijerima Zapadnog Balkana, koji je bio prije desetak dana u Londonu



„Šta su očekivanja Vlade Crne Gore od Berlinskog procesa, posebno imajući u vidu pitanja stabilnosti, ekonomije, povezivanja nauke i novih prilika za mlade“, pitanje je Vukovića.



Poslanik Demokratskog fronta, Andrija Mandić, interesuje da li su nadležni organi preduzeli nešto protiv, kako se navodi u pitanju, "ostrašćenih pripadnika drugih konfesija koji su se okupili da fizički spriječe pravoslavnog mitropolita da služi liturgiju na temeljima Hrama Svetog Jovana Krstitelja u Svaču".



Mandić će pitati Markovića zašto je Vlada onemogućila mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija da činodejstvuje u hrišćanskom hramu koji je pod njegovom duhovnom jurisdikcijom.



U ime Kluba manjinskih partija, Genci Nimanbegu, pitaće Markovića kako Vlada i on lično cijene rezultate ostvarene implementacijom Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.



„Koji su preliminarni zahtjevi koji su upućeni za legalizaciju objekata do roka, 15. jula“, navodi se u pitanju Nimanbegua.



Njega zanima i kako premijer ocjenjuje rad inspekcijskih organa od usvajanja Zakona do danas i šta je uzrok zbog kojeg divlja gradnja usvajanjem ovog zakona, kako je rekao, ne da se nije zaustavila, već je primila novi zamah.



U ime kluba poslanika Socijaldemokrata i Liberalne partije, Mićo Orlandić, pitaće premijera šta Vlada preduzima ili će preduzeti da se konačno učini izvjesnim izdavanje enciklopedije Crne Gore i koliko je sredstava do sada utrošeno za tu namjenu.



Poslanik Socijaldemokratske partije, Ranko Krivokapić, pitaće Markovića da li je Vlada sposobna da se suoči sa ubrzanim pogoršanjem života građana i strukturalno neodrživim stanjem ekonomije ili "da bude voljno ili nevoljno dio poharne ekonomije Crne Gore".



Na dnevnom redu zasjedanja, pored premijerskog sata, su i poslanička pitanja.

