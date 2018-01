Manipulacije funkcionera SD-a: Pređi kod nas i zaposlićemo ti ženu

Član beranskog odbora Socijaldemokrata (SD) i direktor Srednje stručne škole u Beranama Naser Gargović nudio je neimenovanom kandidatu za odbornika Socijaldemokratske partije (SDP) da se povuče sa izborne liste SDP-a i Demosa, obećavajući da će mu zauzvrat suprugu zaposliti u vrtiću ili Univerzitetskom centru.

Tokom razgovora Gargović sugrađaninu tvrdi da sve to čini po nalogu ministra prosvjete i potpredsjednika SD-a Damira Šehovića.

Gargović je, međutim, “Vijestima” juče rekao da nikome nije ništa nudio, niti da može to da čini.

Na snimku se čuje kako Gargović kandidatu za odbornika SDP-a nudi posao za suprugu u vrtiću ili Univerzitetskom centru ukoliko se povuče sa liste, te da je to tražio ministar prosvjete.

“Nisam upoznat sa tim. Otkud znam ko je u pitanju, to može da bude svašta. Nikome ja ništa nudio nisam, što bih ja i kako bih ja mogao nekome da nudim tako nešto. Pojma nemam o čemu se radi. Šta bih ja mogao da nudim”, kazao je on juče u telefonskom razgovoru.

Šehović do zaključenja ovog broja “Vijesti” nije odgovorio na pozive niti na poruke novinara - sa pitanjem da li je obećavao da će zaposliti suprugu kandidatu za odbornika SDP-a, ukoliko se taj povuče sa izborne liste.

“Vijestima” je dostavljen audio zapis i transkript snimka, tokom kojeg Gargović saopštava da se čuo sa Šehovićem i da će sve “biti završeno”.

Odgovarajući na pitanje kandidata SDP-a: Šta je rekao Šehoviću, Gargović kaže: “Pa rekao sam mu ono što si ti meni rekao”.

Na novo pitanje - da li misli na zaposlenje u vrtiću, Gargović odgovara: “U vrtić da zaposli... Vrtić ili Univerzitetski centar”.

Nakon što ga sagovornik pita kada, odgovara da će se to završiti što prije bude mogao.

Gargović sagovorniku potvrđuje da je Šehovića obavijestio da je on na izbornoj listi, a kada ga neimenovani kandidat za odbornika pita šta Šehović od njega traži, Gargović mu saoštava da ministar traži “da saopštenje i ovamo pristupi”.

Sagovornik ga zatim pita da li treba da se povuče sa izborne liste, a Gargović odgovara potvrdno.

Gargović uvjerava sagovornika da on stoji iza toga, nakon što ovaj izražava sumnju u obećanja i bojazan da bi mogli da ga prevare: “Ja sam ti garancija da neće da te prevare. Ja ne mogu drugačije ništa da ti kažem. To će da se završi”.

Kandidat SDP-a tada pita za kada je planirano otvaranje Univerzitetskog centra, na šta ga funkcioner partije Ivana Brajovića uvjerava da “treba sad neđe da ga otvore”.

“Pa jesu li primili ljude? Spada li to pod Ministarstvo prosvjete? Hoće li tu da bude neko osoblje, direktor? Cio kolektiv?”, pita sagovornik Gargovića, na šta on potvrđuje da će biti zaposlen kolektiv i dodaje da njegov sagovornik sam treba da procijeni kada će se povući sa liste.

“Ti odmah napravi saopštenje”, navodi Gargović.

Potom sagovorniku poručuje i da mu može dati lični kontakt Damira Šehovića kako bi se postigao dogovor i nudi alternativu - da sačeka da ministar dođe u Berane.

“Da sačekamo, Damir je trebao ovih dana da dođe. Trebao je sjutra da dođe. Ali ispalo mu je nešto. On će sigurno ovih dana da dođe”, poručuje Gargović.

U nastavku razgovora dodaje da treba “samo da napiše saopštenje da se povlači sa liste, i tačka”.

Na ponovljeno pitanje da li će Šehović u Berane doći ove sedmice ili one tamo, Gargović odgovara da ima vremena za to.

“Da mi on da garanciju, da će on meni zaposliti ženu, tamo ili ovamo, a ja da istupim sa liste...”, pita sagovornik funkcionera SD-a.

“Takav je dogovor”, saopštava mu Gargović.

Na snimku se čuje i kako Gargović navodno telefonira svom sinu Mirzi, zaposlenom u Ministarstvu prosvjete.

Onda kaže da mu je Mirza “najsigurniji tu” i da mu je sin saopštio da je to “100 odsto završeno”.

“Znači ti sad, ja ti dajem garanciju. Ili da to završimo sad, ili, evo ja ga sad pitah kad očekuje da će doći, ili na kraju krajeva, da ga čekamo par dana, ako ne bude, strčaćemo mi do Podgorice. Mada ja, ne bih ulazio u tu priču da to nije završeno. Ja ću tebe da gledam, ne tebe, nego sve tvoje”, kaže Gargović.

Lokalni izbori u Beranama, gdje je na vlasti koalicija “Zdravo Berane”, zakazani su za sljedeću nedjelju. Ni SD ni SDP nemaju odbornike u lokalnom parlamentu.

Transkript: Vjerujem Damiru, on me je postavio za direktora

A: Pa da znaš. Kako? Ka' jadi. Pa reci jesi li pitao čovjeka? Damira? Šta može da uradi?

Gargović: Jesam, završićemo.

A: A šta da završimo? Šta konkretno? Šta si mu rekao?

Gargović: Pa rekao sam mu ono što si ti meni rekao.

A: Šta? Za vrtić da zaposli?

Gargović: U vrtić da zaposli..

A: Kad, kako, šta?

Gargović: Vrtić ili Univerzitetski centar.

A: Dobro. Kad?

Gargović: Što prije bude mogao.

A: Šta znači to što prije bude mogao? Jesi li mu objasnio kakva je situacija?

Gargović: Jesam.

A: Šta si mu rekao?

Gargović: Sve što si mi ti rekao.

A: Jesi li rekao da sam ja na listu?

Gargović: Jesam

A: I? Šta on sad traži?

Gargović: On traži da ti daš saopštenje i da ovamo pristupiš.

A: I da se povučem sa liste.

Gargović: Jeste.

A: A zauzvrat?

Gargović: Da ti ženu...

A: Kad?

Gargović: Ja ti stojim....

A: Slušaj, ja obećanja poslije izbora...

Gargović: Ja ti stojim iza toga. Ja ne znam šta drugo da ti kažem.

A: Ne znam ja, da me ne prevare.

Gargović: Ja sam ti garancija da neće da te prevare.

A: A?

Gargović: Ja ne mogu drugačije ništa da ti kažem. To će da se završi.

A: Kad počinje Univerzitetski centar sa radom?

Gargović: Oni su trebali neđe sad da otvore.

A: Pa jesu li primili ljude? Spada li to pod Ministarstvo prosvjete? Šta je? Hoće li tu da bude neko osoblje, direktor? Cio kolektiv?

Gargović: Kolektiv, no šta će.(nerazumljivo). U okviru Ministarstva prosvjete. Znači ja sam njemu rekao, ovako kako si mi ti rekao da se dogovorimo. Dječiji vrtić.

A: Pa dobro, i ova varijanta, nema veze.

Gargović: U kuhinju, ili bilo šta.

A: Dobro.

Gargović: Rekao je, to ćemo da završimo, da vidimo, tamo ako bude prostora, ako ne u Univerzitetski centar, to ćemo u najskorije vrijeme, a to najskorije vrijeme računam, negdje da će da bude prije izbora. Znaš? Ali tvoja obaveza je ta. To znaš.

A: U kojem momentu to da se odradi? Kako?

Gargović: Koje?

A: Pa ova stvar i to.

Gargović: Pa ti sam procijeni, ovih dana.

A: Znam ja da procijenim, ali moram da napravim strategiju, kako?

Gargović: Ti odmah napravi saopštenje.

A: Ne mogu ja to tako, ja da se prospem i da se izujem, pa na kraju ništa.

Gargović: Znači, ja ti u tu priču ne bih ušao. Znaš drugu varijantu, kako ćeš da se obezbijediš?

A: Dobro.

Gargović: Čim bude prilika, ili da ti dam kontakt njegov lični. Eto i to, pa da ti sa njim dogovoriš sve.

A: Kad dođe on u Berane.

Gargović: Ili kad dođe on u Berane, pa...

A: Hoće li on dolaziti (nerazumljivo)...

Gargović: Evo, znači i to ti je varijanta. Ako ne vjeruješ meni.

A: Ne vjerujem ja više nikome.

Gargović: Evo ja ti kažem, ja sam pričao sa onim drugom tvojim.

A: Koji drug?

Gargović: Onaj, (nerazumljivo)

A: E...

Gargović: Ali ne moraš ništa ti.

A: Neću ja ništa njega.

Gargović: Da sačekamo, Damir je trebao ovih dana da dođe. Trebao je sjutra da dođe. Ali ispalo mu je nešto. On će sigurno ovih dana da dođe.

A: Dobro?

Gargović: Pa sad, ili da pričaš sa njim kad dođe, pa da to definitivno utanačiš. Ili da telefonski, ja ću ga zovnut.

A: Ne telefonski.

Gargović: I ti pričaš sa njim. Znaš šta? Ja ne bih ušao u tu priču sa tobom. Ja ću sjutra tu sa tobom da se gledam.

A: Pa tako je.

Gargović: Neću, ne daj Bože. Ali da ovo ostane među nama, isto ko što si mi rekao. Što će meni? Ja ću sjutra sa njima da živim. I sa Mirkom. Šta će meni to? Zato nijesam htio da uključujem nikoga više.

A: Pa ja sam ti rekao, da ostane to diskretno.

Gargović: Trebaš samo da napišeš saopštenje da se povlačiš sa liste, i tačka.

A: Da. Hoće li on ove sedmice doć? Može i one tamo?

Gargović: Ima vremena za to.

A: Ali hoću ja u četiri oka. Da mi on da garanciju, da će on meni zaposlit ženu, tamo ili ovamo, a ja da istupim sa liste...

Gargović: Takav je dogovor.

A: Dobro, ali ne moram za sat, dva...

Gargović: (Telefonira, zove sina, Mirzu koji inače radi u Šehovićevom kabinetu, da ga pita kada će Šehović u posjetu Beranama): Reci mi, kad dolazi šef ovamo? Je li skorije? Da obavim jedan razgovor sa njim, da ovo pritvrdimo. Šta? Pa znam, ali eto čisto da i on sa njim. Ja znam da je 100 posto, ja ne bih ulazio u priču da nije 100 posto. Aha. Tako je, tako je... Ili tamo ili ovamo. Dobro, važi se. Ajde ćao.

A: Sa kim se ču to ti?

Gargović: Sa Mirzom. Mirza mi je najpovjerljiviji tu.

A: Pa to, nemoj ti da širiš to sad tamo.

Gargović: Predsjednik odbora mora da obavi razgovore sa njim, da završimo. Evo sad Mirza kaže, to je 100 posto završeno. Znači ti sad, ja ti dajem garanciju. A šta ću ti drugo? Ili da to završimo sad, ili evo ja ga sad pitah kad očekuje da će doći, ili na kraju krajeva, da ga čekamo par dana, ako ne bude, strčaćemo mi do Podgorice... Mada ja, ne bih ulazio u tu priču da to nije završeno. Ja ću tebe da gledam, ne tebe, nego sve tvoje.

A: Završeno 100 posto?

Gargović: 100 posto. Sad ti vidi kako i šta.

A: Dobro.

Gargović: Znači, ja sam ti rekao, ja neću da te zovem bez garancija 100 posto.

A: Dobro, dobro.

Gargović: Ja sam rekao, ja znam koliko je to osjetljivo i pipljivo, ali opet da ostane to između nas, nema šta, evo oni znaju. Mirza zna. Ja ne znam što bih to krio od Mirze. Mirza mi je tu stalno, on radi u Ministarstvo prosvjete. Da će to da se završi. Ali da ostane između nas. Ko... Da me Mirko poslije proziva. Pričali smo, može li, ja našao... Razumiješ? Ja sam ti rekao i kad smo pričali, to su bile te dvije varijante, i ja sam te posavjetovao, meni se čini da je ovo realnija varijanta i da je tebi korisnija. Je li tako?

A: Tako je.

Gargović: Ništa, ti sad procijeni. Ja sam ti garancija. Ja ne bih ušao u ovu priču. Ali ako misliš da treba, iskoristićemo prvu priliku.

A: Mora on doći.

Gargović: Znači prvu priliku, kad on bude došao. Ili prvu priliku, ovaj, da odemo tamo. Ali, ovo je uslov što sam ti rekao. Napiši saopštenje, i da javno objaviš da prelaziš kod nas. E sad mi samo reci, kad ćemo to da realizujemo?

A: Ajde da vidimo. Ja ti velim, moram se ja viđet sa Damirom. Ne mogu ja to tako. Ja vjerujem tebi, ali ovo su vremena, vidiš kakva su.

Gargović: Nema šta.

A: Ili da odemo do Podgorice do njega, ili da on ako bude dolazio do Berana da se ja vidim sa njim i da utanačimo to.

Gargović: Nikakav problem nije.

A: A za ostalo ćemo biti u kontaktu. Pa ćemo se dogovoriti. Razumiješ?

Gargović: Jasno mi je. Nema šta. Ja sam mislio da pošto sam ti ja garant, ja nisam u godinama kad bi, ja ti ovo ne bih pričao da nemam povjerenja u njega. Ali nije to važno, (nerazumljivo) ali ako je to (nerazumljivo) on će to da završi. Samo da se dogovorimo. Ništa, ja sam tebi prenio, ostaje da se dogovaramo kako to da odradimo. Ili ćeš ovako, pa da odemo direktno tamo sa predsjednikom odbora da napravimo to saopštenje, potpišeš pristupnicu i da to bude saopšteno, ili da čekamo njega, pa zajedno sa njim to da... Sam kako ti odlučiš. Ali je ne bih ulazio u priču, to da ti kažem, ovu da nemam 100 odsto garancije.

A: Dobro to.

Gargović: Ja bih rekao, ti Damire vidi ovo završavaj.. Ali eto, u svakom slučaju ništa, ostajemo prijatelji. Ali ja imam povjerenja, on je mene postavio za direktora tu. Ja mu vjerujem. Ovako mi je rekao, i ja nemam tu šta. Ajde čujamo se. Ti mi saopšti kako ćemo.

A: Bićemo u kontaktu. Ajde pozdrav.

Gargović: Zdravo.

