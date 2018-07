MANS: Poslanici da sačekaju odluku suda

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) pozvala je poslanike Skupštine da odlože donošenje odluke o razrješenju Vanje Ćalović Marković sa funkcije člana Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije (ASK), dok sud ne donese presudu u tom sporu.



Pravni zastupnik MANS-a Veselin Radulović, saopštio je da je svim poslaničkim klubovima u parlamentu uputio dopis u kome ih je upoznao sa činjenicom da je Upravni sud za 17. jul zakazao raspravu po tužbi radi poništenja odluke ASK-a kojom je utvrđeno da je Ćalović Marković prekršila Zakon o sprječavanju korupcije.



"U veoma kratkom periodu biće donešena pravnosnažna presuda o zakonitosti odluke Agencije. Zato još jednom pozivamo poslanike Skupštine da odlože donošenje odluke o razrješenju Ćalović Marković sa funkcije člana Savjeta ASK, dok sud ne donese presudu u ovom sporu", navodi se u saopštenju.



Radulović je rekao da bi eventualno razrješenje Ćalović Marković sada kada je sud pokazao spremnost da odluči u veoma kratkom roku, bilo jasan pokazatelj nepoštovanja suda.



„Ako bi poslanici požurili sa donošenjem odluke prije rasprave i odluke suda, pokazali bi da su svjesni da je odluka Agencije nezakonita, ali da po svaku cijenu žele da prije odluke suda sprovedu nalog i nezakonito razriješe jedinog člana Savjeta ASK-a koji je ukazivao na propuste i nezakonitosti u radu tog tijela“, naveo je Radulović.



ASK je 29. maja donio odluku kojom je utvrđeno da je Ćalović Marković prekršila Zakon o sprječavanju korupcije.



U odluci su naveli da je Ćalović Marković za vrijeme obavljanja funkcije članice Savjeta Agencije, kao izvršna direktorica MANS-a, 4. decembra 2015. godine zaključila ugovor po osnovu kog je ta nevladina organizacija prihodovala 149 hiljada EUR, a kojim je bila predviđena obaveza podnošenja prijava ASK-u u vezi sa parlamentarnim izborima 2016. godine.

