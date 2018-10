Marković čestitao Suzan Brnovič: Senat joj potvrdio izbor na mjesto federalnog sudije Arizone

Premijer Crne Gore Duško Marković čestitao je Suzan Brnovič potvrđivanje na mjesto federalnog sudije američke države Arizone.

Njoj je izbor na to mjesto potvrdio Senat Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

Marković se sastao sa njenim suprugom, Markom Brnovičem, državnim tužiocem Arizone.

"Vjerujem da će Suzan uspješno proći sudsku komisiju. Radujem se zasluženom uspjehu sjajnih pravnika Suzan i Marka Brnoviča", poručio je Marković, a objavljeno je na Tviter profilu Vlade.

#Montenegro PM Duško Marković congratulated Susan Brnovich on Senate confirmation for #Arizona federal judge. I believe that Susan will successfully pass judicial commission. Looking forward to every well-deserved success of the excellent lawyers Susan & @GeneralBrnovich. 🇲🇪🇺🇸 pic.twitter.com/czc1lSEWsP