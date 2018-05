Marković: CG je stabilno na zacrtanom putu, ali je Balkan i dalje „nedovršen posao“

Predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković poručio je otvarajući Forum To be Secure u Budvi da je Crna Gora na nepovratnom i stabilnom putu buduće članice EU koji "smo davno i bez dilema zacrtali", ali da je Balkan je i dalje „nedovršen posao”, opterećen problemima te da stoga treba rješavanjem otvorenih pitanja u Regionu, ohrabrivanjem i podsticanjem dobrih trendova i sprovođenjem reformi iskoristiti činjenicu da je u poslednje vrijeme i u Briselu i u Vašingtonu obnovljen interes za ovaj dio svijeta.

„Crna Gora je na nepovratnom i stabilnom putu koji smo davno i bez dilema zacrtali. Ali Balkan je i dalje 'nedovršen posao'. I prva diskusija na ovom forumu, rekao bih s punim pravom, posvećena je Zapadnom Balkanu i raskoraku između problema zaostalih iz prošlosti i izazova koje je donijelo moderno doba. Promijenjena geopolitička situacija u kojoj se Balkan još jednom našao na sudaru interesa, ilegalne migracije, terorizam, porast hibridnih prijetnji, ekonomska nestabilnost... samo su neka pitanja koja opterećuju region. Međutim, važno je prepoznati pozitivne trendove, ohrabriti ih i dodatno podstaći. Procesi priključenja EU i NATO-u su se istorijski pokazali, i nastavljaju da to budu – glavni pokretači demokratskih i reformskih procesa. Svjedoci smo da postoje pokušaji da se osujeti opredjeljenost regiona da bude dio evropske i evroatlantske porodice. Zato je važno raditi na očuvanju i punom ostvarenju ove vizije. Svaka alternativa ovim procesima nas vraća unazad i ugrožava demokratske i civilizacijske iskorake koje smo napravili“, rekao je Marković obraćajući se učesnicima osmog Foruma To be Secure – skupa na kojem se tradicionalno svake godine okuplja više stotina zvaničnika, predstavnika akademske zajednice i stručnjaka iz oblasti bezbjednosti i vanjske politike.

CG u NATO-u aktivno zastupa i promoviše politiku otvorenih vrata

Govoreći o našoj zemlji predsjednik Vlade je rekao da je ovaj forum drugačiji od ranijih jer je Crna Gora između dva događaja postala članica NATO-a.

„Time ne samo što smo dobili najbolju garanciju očuvanja naše suverenosti već i stvorili preduslove za trajnu bezbjednost naših građana i napredak društva. Interesovanje ozbiljnih investitora koji žele da ulažu u Crnu Goru neprestano raste, kao i naša ekonomija. U prošloj godini imali smo impresivni rast ekonomije od 4,4% a pokazatelji u prvom kvartalu ove godine daju razloga za optimizam da idemo ka sličnim parametrima. Ove godine već imamo za 20% više turista u odnosu na isti period prošle godine, u kojoj smo premašili najbolje rezultate u turizmu u poslednjih 30 godina. Pored sveobuhvatnih reformi i mjera koje Vlada preduzima, to je svakako i rezultat predznaka stabilnosti koji sada imamo kao članica NATO-a“, rekao je Marković.

Dodao je da naša zemlja kao članica NATO-a aktivno učestvuje u ispunjavanju prioriteta Alijanse kao i da aktivno zastupa i promoviše politiku otvorenih vrata što smatramo posebno značajnim jer je to u skladu sa našom tradicionalnom konstruktivnom ulogom u regionu.

„Na tome smo angažovani u okviru NATO-a, bilateralno, kao i kroz regionalne inicijative, poput Američko-jadranske povelja. Na raspolaganju smo našim susjedima, kao i svim drugim asprantima, sa kojim želimo da dijelimo iskustva i naučene lekcije“, rekao je Marković.

Raduje obnovljeni interes Brisela i Vašingtona za Zapadni Balkan

Premijer je, govoreći o situaciji u regionu Zapadnog Balkana izrazio očekivanje da će predstojeći samit NATO-a u Briselu donijeti nove pozitivne momente za region.

„S nestrpljenjem očekujemo povoljan razvoj dogovora Skoplja i Atine o razrješenju spora oko imena, koji bi otvorio put Makedonije ka članstvu. Nadamo se da će se uskoro naći modalitet za aktiviranje MAP-a za BiH, čime bi bila data nova energija evroatlantskim reformskim procesima u Bosni i Hercegovini. Podjednako podržavamo saradnju koju Srbija ostvaruje sa NATO-m kroz partnerske mehanizme, kao i interakciju NATO-a i Kosova. Raduje nas, stoga, u poslednje vrijeme vidno obnovljeni interes za region na svim važnim adresama, od Brisela do Vašingtona. U februaru smo imali dokument poput Strategije Evropske komisije o Zapadnom Balkanu, a samo prije nekoliko dana okupili smo se u Sofiji, na samitu Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana, prvom nakon Soluna 2003. U julu nas očekuje samit o u Londonu u okviru Berlinskog procesa. Nakon duže vremena o regionu i njegovim potrebama i potencijalima razgovaramo konkretno i u kontinuitetu, i što je upravo završeni Samit u Sofiji na najbolji način strateški uokvirio. Posebna vrijednost je što smo razgovarali o tome kako da se bolje povežemo unutar regiona ali i sa Evropskom unijom, infrastrukturno, digitalno, ekonomski, što je podjednako važno koliko i političke poruke o proširenju. U usvojenoj Deklaraciji sa samita imamo za Crnu Goru vitalan projekat Jadransko-jonskog ili tzv. Plavog autoputa. Regionu je obećana i dalja, pojačana finansijska podrška i konkretizovanje ovakvih projekata važnih za njegov sveobuhvatan razvoj“, rekao je predsjednik Vlade zaključivši da je ovo dobar trenutak za dalje unapređenje saradnje država Regiona.

Premijer Marković je u tom kontekstu istakao da je prošle sedmice na Samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana u Sofiji potvrđena evropska perspektiva Regiona.

„Nadamo se da će u junu države članice EU dati zeleno svijetlo za otvaranje pregovora sa Albanijom i Makedonijom“, rekao je premijer Marković.

Crna Gora je pred odlučujućom fazom procesa evropske integracije

Predsjednik Vlade je, govoreći o nastavku našeg procesa evropske integracije, rekao da je smo ponosni na to što je Crna Gora sa 30 otvorenih i tri privremeno zatvorena poglavlja na čelu pregovaračkog procesa i da će naša zemlja sa istim entuzijazmom sa kojim smo radili na učlanjenju u NATO, na što kvalitetniji i efikasniji način realizovati obaveze koje preostaju u okviru agende članstva u EU.

„Neće biti prečica, dvoumljenja, zamora. Mi se nalazimo pred najzahtjevnijom i odlučujućom fazom u evropskim integracijama. I svi naši napori će biti ka tome usmjereni. Ne zato što to od nas neko traži nego zato što su to vrijednosti koje građani žele, i što neprestano potvrđuju čvrstom podrškom evropskom i evroatlantskom kursu zemlje. Neće biti ni kompromisa na putu, koji je mukotrpan i sa izazovima koje svaki dan vidimo i osjećamo, do konačnog ostvarenja društva kakvog želimo i trebamo. Gdje su vladavina prava, sloboda medija i bezbjednost novinara, rad civilnog sektora - stanje svijesti i zaštićena vrijednost. Gdje je takođe politički i društveni konsenzus odgovornost koju osjećaju svi akteri nezavisno od tekućih političkih prilika, utemeljen na zajedničkoj želji o evropskoj budućnosti Crne Gore“ , zaključio je Marković obraćajući se učesicima osmog Foruma To Be Secure.

Forum To Be Secure je godišnji skup na visokom nivou koji se bavi pitanjima globalne, transatlantske bezbjednosti i bezbjednosti u Jugoistočnoj Evropi. Organizator Foruma je Atlantski savez Crne Gore uz pokrotiteljstvo Vlade Crne Gore i u saradnji sa Ambasadom SAD i NATO-m.

Među ovogodišnjim učesicima Foruma su predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i ministar odbrane Predrag Bošković.

