Marković: Crna Gora se u mnogima aspektima već ponaša kao članica EU

Premijer Crne Gore Duško Marković kazao je da Crna Gora ima razloga da bude zadovoljna onim što je poručeno kroz Strategiju za evropsku perspektivu Zapadnog Balkana.

"Drago nam je da je komesar Han u posjeti Crnoj Gori, kako bi predstavio Strategiju za evropsku perspektivu Zapadnog Balkana. Zahvaljujemo na pozitivnim porukama koji su on i visoka predstavnica Mogerini poslali Crnoj Gori i regionu prilikom predstavljanja strategije. Crna Gora ima razloga da, kao zemlja koja je najviše odmakla u procesu pregovora, bude zadovoljna onim što je poručeno kroz ovu strategiju. To je održiva platformu za proširenje kako za zemlje u procesu, tako i za EU. To je jasna poruka da smo dio Evrope i da to treba da postanemo i formalno", rekao je Marković.

On je kazao da napredovanje po zaslugama zemalja ostaje važeći princip, "što je i realno i pravično."

Foto: Filip Roganović

"Želim da ponovim da se Crna Gora već ponaša kao članica u mnogim aspektima. Mi smo solidarni u pogledu vanjske i bezbjednosne politike, što pokazuje našu opredjeljenost i prihvatanje evropskih vrijednosti. U regionu smo uspostavili i održavamo dobrosusjedske odnose ne generišući probleme već dijalog. Posvetićemo se daljim reformama, u svim ključnim oblastima. Juče smo na sjednici Vlade usvojili izvještaje o realizaciji Programa pristupanja Crne Gore EU 2017-2018, za 2017-tu godinu, i izvještaje o realizaciji mjera u poglavljima 23 i 24, gdje je konstatovan visok nivo realizacije, preko 70%.

Da ponovim što sam rekao i u utorak, dosadašnji rezultati koje je Crna Gora ostvarila na evropskom putu su odraz političke volje i društvenog konsenzusa za sprovođenjem sveobuhvatnih reformi u svim oblastima. Tome je Vlada u potpunosti posvećena. Crna Gora i crnogorska Vlada ne lutaju između više opcija. Mi smo opredijeljeni za evropske vrijednosti i bez dileme evropskoj integraciji. Zbog toga želimo da iskoristimo vrijeme pred nama, ne samo u pogledu otvaranja tri preostala poglavlja u prvoj polovini ove godine već ukupnu dinamiku pregovora, uključujući zatvaranje poglavlja, i vjerujemo da ćemo uz našu odlučnost i podršku Komisije moći da održimo i unaprijedimo ovu dinamiku", kazao je Marković

