Marković: Država neće sa pendrecima upadati u crkve, ali ćemo mijenjati zakone

Premijer Crne Gre, Duško Marković najavio je na Premijerskom satu promjenu zakona kako bi bilo onemogućeno držanje parastosa osobama osuđenim za ratne zločine, kako se to dogodilo juče kada su sveštenici Mitropolije crnogorsko primorske (MCP) Srpske pravoslavne crkve učinili u Herceg Novom.

Parastos četničkom vođi Draži Mihailoviću, održan je juče u selu Žlijebi kod Herceg Novog.

„Sveštenstvo MCP je organizovalo parastsos ratnom zločincu i saradniku okupatora. To je neprihvatljivo i to vrijeđa osjećaje onih ljudi koji su vjekovima stvarali ovu državu, a posebno onih koji su posvećeni antifašističkim vrijednostima demokratskog svijeta u cjelini. Neko je pokušao da nas natjera da pendrecima uđemo u crkvene odaje. Nikada to neće uraditi Vlada na čijem sam čelu. Ali je blam sveštenstva MCP da u tom prostoru organizuje parastos. Država će naći naćina da odgovori na to. Mijenjaćemo zakone pa će neko krivično odgovarati za to“, rekao je Marković odgovarajući poslaniku Demokratskog fronta Andriji Mandiću.

Andrija Mandić je Markovića upitao da prokomentariše situaciju u Ulcinju gdje je MCP zabranjeno da održi liturgiju. Policija je navela da je skup zabranjen jer nije najavljen, a tom prilikom je došlo i do verbalnog "natezanja" sa lokalnim stanovništvom.

