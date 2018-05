Marković: Lajtner sjajan partner za projekat na sjeveru

Crna Gora je dobila sjajnog partnera za jedan od strateških razvojnih projekata na sjeveru koji će biti nova turistička atrakcija države sa velikim mogućnostima razvoja i zapošljavanja, saopštio je premijer, Duško Marković.



On je danas primio Martina Lajtnera, vlasnika italijanske kompanije Lajtner (Leitner) koja projektuje i gradi četiri miliona eura vrijednu i 1,7 kilometara dugu žičaru od Manastira Podvrh do Đalovića pećine i osam miliona eura vrijednu žičaru-šestosjed na lokaciji Cmiljača.



Kako je saopšteno iz Vlade, Marković je upoznao Lajtnera sa rezultatima uspješne ekonomske politike Vlade i njenom posvećenošću i fokusiranošću na efikasnu valorizaciju razvojnih projekata, naročito u Sjevernom regionu.



Marković je izrazio zadovoljstvo činjenicom da je kompanija Lajtner, kao jedan od vodećih proizvođača žičara u svijetu, prepoznala interes da posluje i u Crnoj Gori kao i da je za partnera odabrala već dokazanu kompaniju Novi Volvoks.



„Dobili smo sjajnog partnera za jedan od naših strateških razvojnih projekata na Sjeveru koji će biti nova turistička atrakcija Crne Gore sa velikim mogućnostima razvoja i zapošljavanja“, rekao je Marković.



Kako je naveo, Vlada je odlučna da neosporne razvojne potencijale što brže pretvori u novu vrijednost i dobro za građane i državu.



Lajtner je, kako je saopšteno, informisao Markovića sa poslovnim rezultatima, bilansima, referencama i tehničkim dostignućima i rješeniima 130 godina starog konglomerata u kojem je više od tri hiljade zaposlenih.



„Mi smo iz Bolcana, a to znači spoj germanske tehničke savršenosti i italijanskog dizajna“, rekao je Lajtner, dodajući da će njegova kompanija potvrditi sposobnost da i u Crnoj Gori u predviđenom roku i u skladu sa očekivanjima realizuje značajan razvojni projekat.



Prema Ugovoru, koji je potpisan prošle sedmice, rok za puštanje u rad žičara je novembar naredne godine.



Sastanku su prisustvovali i direktor prodaje kompanije Lajtner, Dominik Bosio, predstavnik kompanije Lajtner za Balkan, Frank Furlani, Lajtnerov menadžer projekta žičarā u Crnoj Gori Đakomo Tratenero, partner kompanije Lajtner za područje Balkana Zoran Kostić.



U ime kompanije Novi Volvoks prisustvovali su jedan od vlasnika Vladan Ivanović i izvršna direktorka Mila Milović.

