Marković: Mislim da samo Irska, Malta, Poljska i Moldavija u ovom trenutku imaju veće stope rasta od Crne Gore

Premijer Crne Gore Duško Marković ocijenio je da juče objavljeni zvanični rezultati prema kojima je crnogorska ekonomija u II kvartalu 2018. rasla stopom od 4,9 odsto, što je najviše i regionu i među najvišim stopama rasta u Evropi, potvrđuje kredibilnost i odlučnost njegove Vlade da se posveti rastu ekonomije, otvaranju radnih mjesta i boljem standardu građana, saopšteno je danas iz Službe za odnose s javnošću Vlade Crne Gore..

"Ta dobra vijest me ovdje obradovala. Rast naše ekonomije u 4,9 u II kvartalu je među najvećim stopama rasta u Evropi. Mislim da samo Irska, Malta, Poljska i Moldavija u ovom trenutku imaju veće stope rasta. Ova stopa rasta je najveća u Regionu. Ona potvrđuje kredibilnost naše politike, odlučnost ove Vlade i moje napore da se posvetimo ekonomiji, njenom rastu, otvaranju radnih mjesta i boljem standard. Stopa rasta od 4.9 odsto i njena struktura govori da imako pozitivna kretanja u ukupnoj ekonomiju, u svim sektorima", rekao je Marković u Njujorku odgovarajući na pitanje Televizije Crne Gore na kraju zasijedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Marković je dodao da rezultati pokazuju rast u više oblasti – poljoprivrede stopom od 8,8 odsto, industrijske proizvodnje stopom iznad 25 odsto, građevinarstva preko 35 odsto, trgovine stopom od 4,4 odsto i turima stopom od 13,6 odsto.

"Ono što me posebno obradovalo je da smo imali u ovom periodu veći izvoz nego uvoz i to u zanačajnom pocentu. Dakle, ispunjavamo ono što smo rekli građanima: da će naša ekonomija da raste po ubrzanim stopama, da će te stope rasta biti održive, da one nesporno dovode do novih radnih mjesta, a, sasvim sam siguran, u dogledno vrijeme, i do boljeg standarda naših građana", kazao je Marković.

