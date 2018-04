Marković: Mladi da koristite sve mogućnosti koje pružaju EU i evropske vrijednosti

Prioritet Vlade, nakon ulaska u NATO, biće nastavak uspješnog procesa evropskih integracija kako bi generacija današnjih studenata već za nekoliko godina mogla uživati sve pogodnosti države u potpunosti integrisane u Evropsku uniju (EU), poručio je premijer Duško Marković.



On je danas, povodom Dana studenata, primio delegaciju Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore (UCG), na čelu sa predsjednicom Sarom Ariannom Serhatlić.



„Važno je da vašoj generaciji omogućimo da već na početku radne karijere budete u prilici da koristite sve mogućnosti koje pružaju EU i evropske vrijednosti uključujući i potpunu slobodu zapošljavanja i usavršavanja širom kontinenta“, rekao je Marković.



On je upoznao studente sa uspješnim rezultatima Vlade na ekonomskom planu navodeći da su ekonomski razvoj i podizanje životnog standarda građana najvažniji kontinuirni cilj Vlade.



„Bilježimo ekonomski rast i dobro punjenje budžeta i na početku ove godine. To govori da naš uspjeh u prošloj godini nije bio slučajan i da dobre rezultate možemo očekivati i ove godine. Ovi podaci, uz interes renomiranih investitora za Crnu Goru, ukazuju da je perspektiva dobra. Važno je da vi kao mladi ljudi ove informacije imate“, rekao je Marković.

Foto: gov.me/S. Matić

Iz Vlade je saopšteno da je delegacija Studentskog parlamenta informisala Markovića prioritetima te organizacije i to daljem unaprijeđenju univerzitetske infrastrukture, radu na zakonu o mladima i o nezaposlenosti u cjelini i rezultatima i izazovima Programa stručnog osposobljavanja.



Marković je prihvatio ponudu Studentskog parlamenta da bude predsjednik Počasnog odbora za organizaciju Skupštine Evropske studentske unije, koja bi krajem godine trebalo da bude održana u Crnoj Gori.

