Marković na potezu u vezi RTCG: Partija važnija od packi iz SAD?

Premijer Duško Marković neće spriječiti političke pritiske na Javni servis jer mu je stranački interes važniji od državnog, smatraju u opoziciji.



Zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD Hojt Brajan Ji je u intervjuu “Vijestima” konstatovao da je parlament ugrozio uređivačku nezavisnost RTCG, promjenama u Savjetu te medijske kuće. On je pozvao Vladu da preduzme hitne korake kako bi obezbijedila nezavisnost Javnog servisa, jer će se u suprotnom njen demokratski kredibilitet smanjiti a Crna Gora napraviti korak unazad na evroatlantskom putu.



Potpredsjednik Građanskog pokreta URA Miloš Konatar smatra da Marković, kao zamjenik predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS), neće uraditi ništa protiv volje stranačkog šefa.



“Disciplinovanjem javnog servisa DPS je pokazao da su im slobodne i nezavisne institucije neprihvatljive. Oni su dodatno poljuljali međunarodnu podršku i pokazali namjeru da vrate RTCG prije izbora - jer sa nezavisnim javnim servisom ne bi imali šanse. Ne vjerujem u demokratski kapacitet bivšeg šefa crnogorske Udbe. Da je htio da nešto uradi povodom ovog pitanja, ne bi ćutao kao do sada”, tvrdi Konatar.



Marković je prošle nedjelje rekao da njegov kabinet nema nikakve veze sa dešavanjima u Savjetu RTCG, navodeći da je Javni servis nastojao da “pozitivne rezultate vladine politike obilježi negativnim sadržajem”.



Član Predsjedništva Socijaldemokratske partije (SDP) Ivan Vujović smatra da bi zbog samovolje DPS-a mogao biti ugrožen evropski put Crne Gore. Ameručki zvaničnik je, smatra on, bez diplomatskih zadrški optužio DPS za politički pritisak na RTCG.



“Ocjena da će to smanjiti demokratski kredibilitet države koji dalje znači korak nazad na evroatlantskom putu je teška optužba na račun vlasti koju su već ranije izrekli visoki predstavnici EU i Reporteri bez granica”, upozorio je Vujović.



On je istakao da je upozorenje američkog zvaničnika potvrdilo da će brutalni partijski obračun sa RTCG definitivno imati posljedice za proces evropskih integracija.



“Kontinuitet udara na slobodu medija i ugrožavanja i satanizovanja nezavisnih medija i civilnog sektora je doveo do toga da u ovoj oblasti Crna Gora bilježi najgore ocjene u evropskim izvještajima. Zato strahujemo da zbog samovolje DPS autokratije Crna Gora rizikuje da njen pregovarački proces sa EU bude blokiran i da bude aktivirana klauzula balansa”, kazao je Vujović, navodeći da bi taj račun došao na naplatu Vladi i Markoviću.



“Naši partneri sarađuju sa Vladom, a ne DPS-om, pa bi Vlada trebalo ozbiljno da razmisli o ovoj činjenici. Valjda su Vladi i premijeru prioritet evropski a ne Pink standardi, ali vidjećemo brzo da li će Vlada preduzeti nešto ovim povodom”, smatra Vujović.



Direktorka Centra za građansko obrazovanje (CG) Daliborka Uljarević smatra da su DPS i njeni koalicioni partneri egzekutori akcije partijskog osvajanja RTCG, koja je smišljena u vrhu DPS-a i Vlade Crne Gore.

Uljarevićeva smatra da je politička akcija partijskog osvajanja RTCG, smišljena u vrhu DPS-a i Vlade

“I zato je oštrica kritike visokog američkog predstavnika, sa pravom usmjerena na obje adrese”, kazala je ona za Radio Slobodna Evropa.

Škrelja: Radili smo po zakonu i Ustavu, Hojt Jieva izjava oštra



Poslanik DPS-a i šef Administrativnog odbora koji je pokrenuo razrješenje Gorana Đurovića i Nikole Vukčevića iz Savjeta RTCG, Luiđ Škrelja kazao je za Radio Slobodna Evropa da nema mjesti Jievoj kritici.



“Iz jednostavnog razloga: što je evidentno da je Adminstrativni odbor radio u duhu zakona, Ustava i Poslovnika Skupštine Crne Gore. To je prva stvar. Druga stvar: smatram da je konotacija politička, mijenjanje Savjeta Radio Televizije Crne Gore je floskula i argument NVO sektora i Ranka Krivokapića”, naveo je on, dok je na pitanje da li smatra da je Ji u krivu, Škrelja kazao: “Ne mogu da kažem da je on u krivu, ali da je oštar tekst, oštar je”.



Poslanik Demokratskog fronta Jovan Vučurović smatra da Ji pokušava da smiri tenzije između političara i nevladinih organizacija kojima upravlja američka ambasada. “Javni servis je najviše ugrožen pokušajima da nad njim kontrolu uspostave ovi, po mnogo čemu slični i bliski, centri moći. Upravo djelovanje tih faktora ne dozvoljava RTCG da postane servis svih građana Crne Gore”, kazao je Vučurović.

