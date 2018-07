Marković: Najljepše vijesti u posljednje vrijeme regionu stigle od Ciprasa i Zaeva

Predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković primio je u ponedjeljak uveče u Mostaru tradicionalnu međunarodnu nagradu Mostar Peace Connection koja je dodijeljena i premijeru Grčke Aleksisu Ciprasu, posthumno prvom predsjedniku Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju Antoniju Kasezeu, sudiji tog suda Karmelu Agiusu, novinaru Brentu Sedleru, poslaniku Bundestaga Josipu Juratoviću i osnivaču IFIMES-a Zijadu Bećiroviću, saopšteno je iz službe za odnose s javnošću Vlade.

Premijer 🇲🇪 Duško Marković u #Mostar primio nagradu #MostarPeaceConnection: posvećujem ovu nagradu građanima Mostara i #BiH kao i svakom građaninu regiona #ZapadniBalkan koji želi da gleda u budućnost https://t.co/pfkJFN0xp9 pic.twitter.com/8fQEGhfwtA July 23, 2018

Navode da su premijeri Marković i Cipras potpisali Mostarsku povelju mira.

Obraćajući se zvanicama na manifestaciji Mostar ne zaboravlja prijatelje, Marković je poručio da je ponosan jer je prvi primalac nagrade bio predsjednik Crne Gore Milo Đukanović zajedno sa predsjedavajućim Savjeta ministara Bosne i Hercegovine prof. dr Denisom Zvizdićem.

"Za Crnu Goru je to velika čast i priznanje jer su slobodarska tradicija i njegovanje tolerancije i suživota bile uvijek kako garant našeg opstanka, tako i garancija za budućnost naših građana", rekao je predsjednik Marković

On je ocijenio da je Zapadni Balkan prešao dug put od vremena devedesetih i da je sada cio region na evropskom putu.

"Stojeći kraj Starog mosta u ovom divnom gradu, čiju četrnaestu godišnjicu obnove danas obilježavamo, ne mogu da izbjegnem pomiješana osjećanja - tereta prošlosti i svijesti o ljudskoj patnji i izdržljivosti, ali istovremeno i nade i vjere u budućnost. Na Zapadnom Balkanu smo prešli dug put i napredak je nesporan u odnosu na onaj dan prije 25 godina kada je skoro 5 vjekova stari most vijeka srušen u trenu. Sada je on ponovo i prije svega simbol obnove i spajanja. Po riječima čuvenog Nelsona Mandele, koji je bio jedan od laureata Mostarske mirovne nagrade: 'hrabri ljudi se ne plaše opraštanja, radi mira.' I to je jedini put naprijed. Zato nam je posebno drago što su večeras tu sa nama i premijeri Cipras i Zaev. Najljepše vijesti u regionu su došle od njih u poslednje vrijeme i hvala im što su nam svima ulili novi optimizam, imali viziju i hrabrost da donesu teške odluke za dobro njihovih naroda ali i za sve nas. Zapadnom Balkanu je mjesto u Evropi, ne samo geografski već i civilizacijski i vrijednosno. Vrijeme je da taj put učinimo nepovratnim i tome smo svaki dan sve bliži, zahvaljujući sopstvenom radu i našim evropskim i evroatlantskim partnerima“, poručio je predsjednik Vlade Crne Gore, navodi se u saopštenju.

Kako navode, Marković je obraćanje završio izražavajući zahvalnost Crne Gore susjedima na njihovoj podršci rekavši da će naša zemlja kao i do sada vraćati uvijek iskreno i kada je god potrebno.

"Želim da ovu nagradu prije svega posvetim građanima Mostara i Bosne i Hercegovine kao i svakom građaninu našeg područja koji želi da gleda u budućnost. Kako je govorio naš Bihorac, kasnije Sarajlija Ćamil Sijarić: 'Kad se čovjek vraća prošlosti, dolazi do tame.' Poučeni iskustvom možemo jedino biti svjesni da nema dobra od povratka u prošlost i da možemo samo naprijed njegujući evropske civilizacijske vrijednosti i poštujući naše različitosti i kulturu“ rekao je u Mostaru premijer Marković.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 3 (2 glasova)