Marković: Neka se Zaev pozabavi time kako je Gruevski pobjegao

Crnogorski premijer Duško Marković izjavio je danas da bila obaveza Makedonije, a ne Crne Gore, da brine da njen bivši premijer Nikola Gruevski ne pobjegne.

Marković je poručio predsjedniku Vlade Makedonije Zoranu Zaevu da se pozabavi pitanjem zašto nije na vrijeme bila raspisana potjernica za Gruevskim.

Komentarišući izjavu svog makedonskog kolege Zaeva koji je prije nekoliko dana kazao da se čudi što su četiri zemlje - prijatelji Makedonije, dozvolile bjekstvo bivšeg premijera Gruevskog preko svoje teritorije, Marković je kazao da je Gruevski kroz Crnu Goru prošao na potpuno zakonit način, na osnovu ličnih dokumenata koje je imao.

"Ušao je u Crnu Goru i potom u Srbiju. U tom trenutku, po podacima kojima je raspolagala Crna Gora, za Gruevskim nije bila raspisana potjernica, niti je bilo drugog interesovanja Makedonije", rekao je Marković.

"Neka se moj prijatelj Zaev pozabavi činjenicom zašto nije na vrijeme raspisana potjernica za Gruevskim, i kako je ušao u zemlju članicu EU bez pasoša - to pitanje se ne može postavljati Crnoj Gori", rekao je Marković u intervjuu za RTCG, povodom dvije godine rada Vlade.

Marković je poručio i da "neće dati na Crnu Goru "i na njeno nacionalno i državno dostojanstvo, odakle god prijetnja dolazila.

Marković je saopštio da je obilježavanje vijeka od tzv. Podgoričke skupštine rezultiralo lavinom optužbi Crne Gore i njenog istorijskog rezultata - državotvornosti, dodavši da to nije dolazilo od zvanične Srbije, nego od različitih grupa.

Marković je u intervju za RTCG , povodom dvije godine rada Vlade, istakao da vlast nije zabranila organizovanje proslave stogodišnjice Podgoričke skupštine.

Premijer je rekao da "to znači da smo sigurni u sebe.

"Dobro je to naše opredjeljenje. Pokazalo se lice pojedinih, i kako gledaju na Crnu Goru. Oni govore da more nije crnogorsko, nego srpsko, da je Crna Gora srpska zemlja, ne poštuju zastavu, ponižavaju državne simbole. Neka to vide građani. Vidjeli smo gdje je sada problem. Ne u ovoj demokratskoj i evropskoj vlasti, nego u istorijskim oponentima postojanja Crne Gore. Nećemo im dati prostor, jer je Crna Gora izrasla u zemlju koja ima društveni, politički, bezbjednosni i društveni potencijal", rekao je Marković i ocijenio da se Crna Gora uvijek ponašala dostojanstveno, te da će tako i ostati.

"Crna Gora, nijedan član Vlade, nije izgovorio ružnu riječ o bilo kojem zvaničniku Srbije, a neće ni prema bilo kom drugom iz bilo koje druge države. To je naš manir i odraz demokratije i političke zrelosti", ocijenio je premijer.

"Zaista nećemo dozvoliti da naš nacionalni interes i identitet bude kreiran sa strane. Mi smo odgovorni za to. Razumijemo poziciju Srbije i njene probleme kroz koje sada prolazi", rekao je Marković.

