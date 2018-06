Marković: Politika proširenja EU je politika bezbjednosti i sigurnosti za sve

Balkan je danas u boljoj situaciji nego prije dvadeset godina, ali izazovi još postoje kako kovencionalni tako i novi, a evropska politika proširenja predstavlja najbolju garanciju još veće sigurnosti našeg regiona ali i Evrope u cjelinirekao je premijer Duško Marković na konferenciji "Europa Forum Wachau" u Austriji.

"Zbog toga što nemamo stepen sigurnosti i bezbjednosti svi zajedno patimo i kao države i kao pojedinci. To što je Balkan bio u peramanetnoj nesigurnosti i nestabilnosti vodilo nas je uništavnju sopstvenih resursa. Zato je danas Zapadni Balkan tako daleko iza razvijene Evrope", rekao je Marković na konferenciji na temu „Bezbjednosni izazovi i borba protiv nelegalne migracije, sa fokusom na Zapadni Balkan“ na kojoj učestvuje zajedno sa predsjednicima vlada Republike Hrvatske Andrejom Plenkovićem i Republike Srbije Anom Brnabić.

Foto: Gov.me

Austrujski savezni kancelar Sebastijan Kurc, na čiji poziv je Marković doputovao u Austriju, ponovio je, između ostalog, otvarajući Forum, da je njegova zemlja odlučna da ostane fokusirana na naš region.

Marković je, kako je saopšteno iz Vlade, obraćajući se učesnicima konferencije rekao da Zapadni Balkan želi da bude dio Evrope i da dosegne evropske vrijednosoti.

"Mi želimo da pripadamo Evropi. To je Evorpa koja nam treba, to je Evropa vijednosti koja će nam omogućiti da valorizujemo resurse i nas život učinimo boljim", rekao je on.

Marković je dodao da su stabilnost i sigurnost ključne vrijednosti za države Zapadnog Balkana ali i Evrope u cjelini.

"Za to nam je potreban novac. Moramo osnažiti naše policijske snage. Moramo imati novca i za druge stvari. Zato pozdravljamo povećanje budžeta za migracije i bezbjednost kroz novu Strategiju za Zapadni Balkan. Crna Gora će uraditi sve da rješava probleme i izazove sigurnsoti i bezbjednosti jer je to važno za našu budućnost i za Evropu kojoj želimo da pripadamo. Crna Gora će graditi partnerstvo i unutar regiona sa susjedima".

Foto: Gov.me

Marković je rekao, govoreći o talasu migranata, da Crna Gora dobro sarađuje sa Fronteksom, da u skladu sa sporazumima o readmisiji prima natrag sve migrate koji iz Crne Gore uđu u Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku, i da takav odnos želi i sa Albanijom.

Podsjećajući da su ministri unutrašnjih poslova Crne Gore i Albanije dogovorili jaču zajedničku kontrolu granice Marković je rekao da Crna Gora preduzuma sve mjere kako bi se uspješno suočila sa problemom masovne migracije. Odgovarajući na putanje jednog od učesnika Marković je rekao da Crna Gora za sada ne planira da postavlja na granicu ogradu od bodljikave žice.

Izlaganje na konferenciji Marković je zaključio ocjenom da je politika proširenja Evropske unije najbolja garancija bezbjednosti i našeg regiona i Evrope u cjelini.

"Mjesto Zapadnog Balkana je u Evropi. Politika proširenja je politika bezbjednosti i sigurnosti za sve", zaključio je Marković.

