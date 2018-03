Marković potpisao Memorandum o saradnji za projekat autoputa

Predstavnici Vlade i kineske kompanije China Road and Bridge Corporation (CRBC) potpisali su Memorandum o razumijevanju i saradnji za projekat gradnje autoputa Bar-Boljare na principima privatno-javnog partnerstva.

Iz Vladine Službe za odnose sa javnošću saopšteno je da su Memorandum potpisali ministar saobraćaja i pomorstva, Osman Nurković, i tehnički direktor CBRC-a u Crnoj Gori, Sun Jaoguo.

Premijer Duško Marković imao je danas sastanak sa predstavnicima CRBC-a i kineske državne uvozno-izvozne Exim banke, na kojem je ocijenjeno da je autoput kroz Crnu Goru značajan za zemlju, ali i za tu banku i kompaniju.

Sagovornici su saopštili da su zadovoljni dinamikom radova na prioritetnoj dionici autoputa Bar – Boljare, od Smokovca do Mateševa, kao i da su spremni da u ovoj godini pojačaju intenzitet radova zapošljavanjem još radnika, angažovanjem dodatne građevinske opreme i ubrzavanjem rješavanja izazova.

Exim banka i kompanija CRBC su, prema riječima njihovih predstavnika, spremne da učestvuju u nastavku gradnje autoputa kroz Crnu Goru, odnosno u realizaciji druge i treće dionice - od Mateševa do Andrijevice i od Andrijevice do Boljare, i to odmah nakon završetka prioritetne.

Marković je rekao da je cilj Vlade da te dvije dionice budu ugovorene do juna naredne godine.

Predstavnici Exim banke kazali su da je prioritetna dionica crnogorskog autoputa njihova najveća investicija u regionu, zbog čega tom projektu daju poseban značaj.

Sastanku su prisustvovali ministri finansija i saobraćaja i pomorstva, Darko Radunović i Osman Nurković, potpredsjednici Exim banke i CRBC-a, Ćie Ping i Du Fei, generalni direktor CRBC-a za Centralnu i Istočnu Evropu, Žang Ćiaojuan i generalni menadžer CRBC-a u Crnoj Gori, Hei Šićijang.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 1 (1 glasova)