Marković: Povratak dijela opozicije u parlament dobra vijest

Povratak dijela opozicije u parlament dobra je vijest, ocijenio je premijer Duško Marković i poručio da je vlast spremna da sa opozicionim partijama, bez obzira na njihovu snagu, razgovara o svim pitanjima važnim za građane i državu.



„Konačno sa političke pozornice jedna dobra vijest. Mislim da Crna Gora ulazi u jednu dobru fazu, u kojoj svaki politički subjekt, bio vlast ili opozicija, a ima parlamentarni status, treba da preuzme odgovornost za prioritete koje smo definisali“, kazao je Marković novinarima u parlamentu.



Kako je naveo, taj prioritet je evropska integracija, koja podrazumijeva svaku drugu reformu u zemlji.



Prema riječima Markovića, nema prirodnijeg mjesta da se o tim prioritetima i o kvalitetu puta diskutuje, nego u parlamentu.



On je rekao da se raduje toj činjenici i mogućnosti da se, ne samo te, nego i druge parlamentarne stranke vrate u parlament.



„Spremni smo da prihvatimo tu situaciju i da, kao vlast, učestvujemo u tom dijalogu i da otvorimo prostor za njega. Takođe, i vlada iz svoje nadležnosti. Mislim da ima mnogo pitanja na kojima možemo zajedno raditi do sljedećih izbora“, kazao je Marković.



On je kao primjer naveo pitanje usklađivanja izbornog zakonodavstva jer se, kako je kazao, pokazalo u praksi da ono nije dovršeno i najbolje koncipirano.



„Postoje i druga pitanja kao što je izbor Sudskog savjeta, i da vidimo kako da se odredimo prema novim medijskim zakonima koji su u završnoj fazi u Vladi“, rekao je Marković.



Kako je naveo, ako je parlamentarna opozicija spremna da o tom pitanju razgovara, u Vladi su spremni da „zastanu“ sa tim zakonima kako bi čuli i njihovo mišljenje.



„Dakle, postoji dovoljno prilika da u nastavku, bez obzira šta mislimo jedni o drugima i kolika je čija politička snaga u parlamentu, diskutujemo o budućnosti zemlje“, poručio je Marković.



On nije želio da komentariše to što lideri opozicionih partija ne preuzimaju odgovornost za neuspjeh i ne podnose ostavke na čelna funkcije.



„Za mene je važnije da nakon oktobra 2016. i nakon lošeg iskustva za Crnu Goru koje se manifestovalo bojkotom parlamenta, svi razumijemo da je to iracionalno nedemokratsko ponašanje koje šteti svima“, rekao je Marković.



Na pitanje šta će konkretno podrazumijevati najavljene izmjene Zakona o Sudskom savjetu, on je rekao da su Vlada i sudska vlast dužne da spriječe Ustavnu blokadu sistema.



„Zbog toga Vlada priprema izmjene Zakona o sudskom savjetu, kojima će na određeno vrijeme deblokirati takvu situaciju dok se u parlamentu ne stvore politički uslovi i saglasnost da to uradimo u skladu sa ustavnim rješenjima“, kazao je Marković.



On je rekao da će ne može govoriti o detaljima jer sjutra o tome treba da diskutuju na sjednici Vlade.



„Ali, to bi značilo da sadašnji članovi Sudskog savjeta nastave sa radom do izbora novih“, dodao je Marković.



Na pitanje kako komentariše informacije koje su se pojavile u medijima da je pokrenuta istaga u vezi sa tvrdnjama da kroz letonske banke prolazi ruski novac za politički uticaj na određene države, gdje se pominje i pokušaj državnog udara u Crnoj Gori, on je rekao da je jutros pročitao te informacije.



„Za sada prema Vladi nemamo nikakvo konkretno obavještenje o tome. Ne znam da li je dobilo naše Tužilaštvo, ako bude – javnost će biti upoznata sa tim“, rekao je Marković.



On je kazao da to pokazuje da međunarodni pravni sistem funkcioniše i da niko ne može sakriti svoje kriminalno djelovanje i nezakoniti uticaj.



„Vidjećemo šta će istraga pokazati. Možda je samo novinski članak, možda samo sumnja a ne istina. Sačekajmo da se to u međunarodnoj istrazi potvrdi ili odbaci“, dodao je Marković.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)