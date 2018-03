Marković: Ratifikacija potvrda da važna pitanja znamo riješiti sami

Predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković danas je na sednici Vlade pozdravio jučerašnju ratifikaciju Sporazuma o državnoj granici između Crne Gore i Kosova u prištinskom parlamentu, saopšteno je iz Vlade.

"Čestitamo parlamentarnoj većini na Kosovu. To je potvrda naše sposobnosti da važna regionalna pitanja rješavamo sami, a ne da tražimo posredovanje. To je dobra vijest za naše bilateralne odnose, za Kosovo i evropsku perspektivu regiona. Kosovo je ovim ispunilo jedan od ključnih uslova za viznu liberalizaciju, i nadamo se da će ona uskoro postati realnost na dobrobit građana Kosova, kao što je to za građane Crne Gore i drugih zemalja regiona", rekao je Marković.

On je izrazio zadovoljstvo da je Vlada doprinijela rješenju ovog pitanja, uz tradicionalno dobru saradnju između Crne Gore i Kosova i u duhu evropskih vrijednosti i Strategije Evropske komisije za Zapadni Balkan, kao i dobrosusjedsku saradnju koju Crna Gora, kao odgovoran regionalni akter i članica NATO, u kontinuitetu sprovodi.

