Marković: Svako ko voli ovu zemlju da prijavi one koji ne ustanu na himnu

Predsjednik Vlade Duško Marković poručio je da će Vlada istrajati na predloženim izmjenama i dopunama Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti Crne Gore, rekavši da se državni simboli moraju poštovati u svakoj zemlji.

Crna Gora, kako je rekao, čini ono što čine i sve ozbiljne i demokratske države, a onaj ko ne bude poštovao državne simbole će morati da plati zakonom predviđene kazne.

"Takav pristup slijede sve demokratske i ozbiljne države i gotovo da nema ni jedne države u svijetu koja na takav način ne štiti svoje dostojanstvo i svoje državne simbole. Zbog toga me čude takva pitanja, a posebno me čudi negativna kampanja u medijima“, rekao je premijer odgovarajući na pitanja novinara tokom posjete završenoj bulevarskoj saobraćajnici u Golubovcima.

Marković je istakao da Crna Gora nije uradila ništa što nijesu uradile druge zemlje, s tim što je nepoštovanje državnih simbola kod nas prekršaj, dok je u nekim država i krivično djelo za koje slijedi zatvorska kazna.

Kako ocjenjuje, otpor izmjenama zakona koje je Vlada utvrdila na prošlonedjeljnoj sjednici nije samo otpor Vladi već i otpor državi.

„Čudi me ta vrsta otpora. ... Vlast možete da kritikujete, predsjednika Vlade ne morate da volite, uradite sve da ga smijenite i promijenite i dovedete novoga. Ali državu morate poštovati. To je princip svakog ozbiljnog, demokratskog i slobodnog društva. To su razlozi zbog kojih smo krenuli u ovaj posao. Ne da bismo prepadali, ne da bismo strahom utjerivali poštovanje prema sopstvenoj državi nego da bismo bili na nivou demokratskog i slobodnog društva. Ko neće da ustaje na himnu moraće da plati kaznu. Nećemo ga tjerati da ustaje. I svaki put kada ne ustane platiće kaznu ako budemo u saznanju da nije ustajao“, rekao je Marković.

On je kazao i da je zakon primjenjiv u praksi ukoliko, na primjer, dođe do kršenja na sportskim manifestacijama.

"Zašto nije? Ko će to da prati? Svi će to da prate, svaka institucija koja ističe zastavu, svaki građanin koji voli ovu zemlju. Naravno i državni organi, inspekcijski organi. Koga prepoznamo na stadionu da nije ustao, ako ga identifikujemo podnijećemo prekršajnu prijavu. Nećemo voditi policijske snage da bismo natjerali nekoga da ustaje na himnu. ... To je ono što radi demokratsko društvo i demokratska zemlja", rekao je predsjednik Vlade.

Marković je naglasio da će Vlada istrajati na predloženim rješenjima.

"Koliko god bili protiv toga, to rješenje ostaje i to ćemo rješenje slijediti do kraja kao što to rade u Americi, Kini, Rusiji... Zašto je to ovdje problem? Zašto je to problem kod vas novinara? Zašto je to problem kod političkih partija? Zašto se time bavi naše okruženje? Da li se mi bavimo o Srbiji zakonom o zaštiti dostojanstva države i njihovim simbolima? Ne. To je njihovo autonomno pravo, kao što je ovo naše pravo. Ostavite da radimo odgovorno posao koji pripada Vladi i ovoj državi", rekao je predsjednik Vlade.

Povodom završene obilaznice u Golubovcima, Marković je rekao da su bulevarskom saobraćajnicom poboljšani uslovi za život građana tog kraja.

"Ne improvizujemo nego radimo na najbolji mogući način", rekao je Marković.

Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković se zahvalio Vladi na podršci u izgradnji saobraćajnice.

"Do kraja mandata će se u Podgoricu sa svih strana ulaziti ovakvim saobraćajnicama", poručio je Vuković.

