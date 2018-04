Marković: Tužilaštvo manipuliše kako bi sakrilo sopstvenu nesposobnost

Umjesto da Više tužilaštvo u Podgorici uradi sve što mu je zakonska obaveza u istrazi ubistva Duška Jovanovića ono nastavlja da manipuliše i služi se neistinama kako bi sakrilo sopstvenu nesposobnost i pobjeglo od odgovornosti, saopštio je urednik dnevnog lista Dan i predsjednik Komisije za medije Nikola Marković.

On je reagovao na navode Tužilaštva, koje je demantovalo da je u Savezni kriminalistički uredu u Visbadenu poslat lažni DNK uzorak Vuka Vulevića.

"Kako rade najbolje svjedoci činjenica da istraga o ubistvu urednika Dana ni poslije 14 godina nije dala odgovor ko je ubio i naredio likvidaciju Duška Jovanovića. Gospođa Jovićević je izgleda navikla da demantuje samu sebe. Prvo je na sjesnici Komisije glasala protiv izvještaja koji je sama pisala jer nije bio po volji tadašnjoj Vladi, a sada negira da je u Visbaden poslat lažni DNK Vuka Vulevića iako je meni kao pedsjedniku Komisije dostavila dokument koji je upravo ona potpisala u kome se to konstatuje", naveo je Marković.

On je dostavio dokumenta, koja, kako je naveo, dokazuju da Jovicević "ne govori istinu" i da je on rekao samo ono što je navedeno u zvaničnim dokumentima Tužilaštva.

"Upravo tužilaštvo konstatuje da DNK koji je NBC Kopenhaneg poslao Visbadenu ne odgovara biološkom tragu koji je uzet od Vulevića. Zato pozivam gospodina Ivicu Stankovića da zbog neistina i zataškavanja smijeni gospođu Jovićević, a na osnovu dokumentacije koju prilažem. Tužilaštvo nam duguje odgovore na to ko je zašto i kako poslao lažni DNK u Visbaden? Zašto zbog toga niko nije odgovarao? Kako da su za to saznali tek poslije nekoliko godina od ubistva? Kako je to uticalo na istragu? Sve dok se to ne razjasni i dok ne počnu ostavke biće jasno da osim što nema profesionalne sposobnosti nema ni političke volje da se napadi na novinare rasvijetle. Uostalom šta očekivati od tužilaštva koje ćuti na najmonstruoznije napade čelnika iz vladajuće partije koji medijima crtaju mete nazivajući ih fašistima baš kao što su to nekad radili Dušku Jovanovišu i Danu", zaključio je Marković.

