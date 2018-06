Marković: U Crnoj Gori nema kampova za migrante, to su političke manipulacije

Premijer Duško Marković je kazao da u Crnoj Gori nema kampova za migrante, to su političke manipulacije.

„Rekli ste neistinu. Nikad nisam izjavio da će Crna Gora graditi kampove za više hiljade ilegalnih migranata kako bismo smanjili pritisak na granice EU. Tu izjavu nađite, citirajte. Ako sam to rekao, onda sam rekao u nekom nesređenom stanju, a trudim se da sam pri svijesti. To nije tačno. To je manipulcija. Nisam to kazao, niti će Crna Gora biti prihvatilište migranata u ime EU,“ kazao je premijer odgovarajući na pitanje poslanika Demokratskog fronta Milana Kneževića.

Poslanik je u svom pitanju tražio da mu on odgovori na osnovu čijih instrukcija je odlučeno da se grade kampovi za više hiljada ilegalnih migranata u Crnoj Gori.

„Kako biste, kako ste naveli, smanjili pritisak na granice Evropske unije? Zašto mislite da su stabilnost države i bezbjednost građana Crne Gore manje važni od bezbjednosti građana i stabilnost država EU?”, navodi se u njegovom pitanju.

Obrazlažući pitanje, Knežević je ocijenio da će izbjeglički kamp u Crnoj Gori biti najveći u Evropi.

„Želite da prihvatite 50.000 migranata. To vam je kao Bijelo Polje i Mojkovac zajedno,“ kazao je poslanik DF-a, poručujući da među njima i terorista. "Pedeset hiljada migranata sa sjevera Grčke, kad se uvali u Crnu Goru nigdje više neće ići jer će EU da zatvori svoje granice. I vraćaće ih sa granica vama. A onda će oni tako nervozni da se malo rašire po Delti i Gintašu, pa da se dižu u vazduh".

Premijer je kazao da nikada nije kazao da će graditi kampove kako bi se smanjio pritisak na granice EU.

"Dok sama EU radi na jedinstvenoj formuli održivog rješenja po pitanju migracija, zapadni Balkan se u tom prepoznaje kao jedan od ključnih partnera. Bezbjednost i izazovi na teritoriji Evrope su nedjeljivi i zajednički. Crna Gora je naročito posvećena prekograničnoj saradnji sa susjednim zemljama," kazao je Marković na premijerskom satu.

Dodao je da Vlada postupa na osnovu odgovornosti prije svega za sigurnost zemlje i bezbjednost svojih građana.

"Odgovorno je da preduzimamo mjere kako bismo bili spremni za prihvat povećanog broja migranata, ako se to desi, poučeni iskustvom drugih nakon velikog talasa koji se desio 2015. Crna Gora ima humanitarnu trandiciju pružanja utočišta žrtvama koje su se javile kao posljedica ratova i stradanja. Svako društvo ima odgovornost da im pruži dostojanstvene uslove prihvata. I to je politika ove vlade, ljutili se vi ili ne," poručio je Marković Kneževiću.

Pojasnio je da je u tom smislu paniran projekat sanacije pogranične karaule iz vremena SFRJ kako bi se povećao kapacitet za prihvat i smještaj migranata. Dodao je da je Crna Gora kroz finansijski podršku EU pristupila nabavci posebnih kontejnera koji će omogućiti rješavanje pitanja smještaja u slučaju znatno većeg priliva migranata.

Knežević: Robijao sam sa Duškom Markovićem

Poslanik DF-a Milan Knežević kazao je premijeru da je za vrijeme svog tromjesečnog boravka u Spužu robijao sam sa čovjekom koji se zove Duško Marković.

“Ja sam mislio da je to provokacija nekih inostranih, zapadnih službi. 46 dana sam robijao sa Duškom Markovićem. Odlično smo se družili, a ja samo želim da kažem da nije svaki Duško Marković isti,” kazao je Knežević.

Premijer je odgovorio Kneževiću da je svaki Duško Marković dobar.

“Nego vama treba vrijeme da to ukapirate. Ukapiraćete vi i za mene da sam i ja, kao taj Marković, dobar,” kazao je Marković.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 3 (3 glasova)