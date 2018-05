Marković: U politici Crne Gore nema lutanja

U politici Crne Gore nema lutanja, već je karakteriše čvrsta posvećenost evropskim i evroatlantskim vrijednostima i reformama, poručio je premijer Duško Marković.



Kako je saopšteno iz Vlade, Marković je danas primio delegaciju holandskog parlamenta koja boravi u radnoj posjeti Crnoj Gori.



„Premijer je informisao predstavnike parlamenta Holandije o odličnim rezultatima Vlade na političkom i ekonomskom planu i o našim prioritetima i strateškim ciljevima“, kaže se u saopštenju.



Marković je naglasio da "u politici Crne Gore nema lutanja između različitih opredjeljenja i vrijednosti, već da je karakteriše čvrsta posvećenost evropskim i evroatlantskim vrijednostima i reformama koje je neophodno dovršiti".



Govoreći o integracionim procesima, on je rekao da je Vlada, nakon uspješno okončanog procesa učlanjenja Crne Gore u NATO, usmjerila težište aktivnosti na proces evropskih integracija „u kojem vjerujemo da ove godine možemo da otvorimo preostala tri pregovaračka poglavlja“.



„Naše ambicije su i veće – da do kraja godine ispunimo privremena mjerila za zatvaranje poglavlja 23 i 24“, kazao je Marković.



On je, u tom kontekstu, istakao opredjeljenje Vlade da kontinuirano radi na unaprjeđenju vladavine prava i da još snažnije pristupi reformi javne uprave.



„Ne tražimo da nam bilo ko progleda kroz prste, ali očekujemo da nam pomognu oni koji u ovim procesima imaju više znanja i iskustva“, poručio je Marković.



On je, kako se navodi u saopštenju, istakao dragocjenu pomoć Holandije u ranoj fazi reformi kada su u Crnoj Gori, zahvaljujući podršci i partnerstvu sa tom državom, preduzimani prvi koraci na poboljšanju prava i položaja LGBT populacije.



„Za nas je prije vaše pomoći to bila gotovo nepoznata oblast, a danas smo lideri u regionu“, dodao je Markofić.



On se zahvalio vladi, parlamentu i narodu Holandije na snažnoj podršci Crnoj Gori u procesu evroatlantske integracije.



Navodi se da su predstavnici parlamenta Holandije naglasili da su u posjeti Crnoj Gori, kao državi koja je na čelu pregovora sa EU, kako bi se uvjerili na licu mjesta o napretku i daljim planovima u procesu integracija.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 1 (1 glasova)