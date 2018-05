Marković u Rožajama: Snažno uporište moderne evropske i evroatlantske perspektive Crne Gore

Zamjenik predsjednika DPS-a i premijer Crne Gore Duško Marković kazao je večeras u Rožajama na tribini liste „Za dobro građana Rožaja – Pobjednički! DPS Milo Đukanović“ da će izgradnja autoputa povezati sjever sa centralnim dijelom države, i da će taj projekat dati i Rožajama dodatni podsticaj, "jer takav infrastrukturni objekat u krugu od 100 kilometara mijenja stvari za 360 stepeni nabolje."

"Već znate da su otpočele aktivnosti na izgradnji Ski centra na Hajli, koji će, ne računajući troškove pristupnog puta, koštati oko deset i po miliona eura. Planirano je da se postavljanje žičare i bazne stanice završi već do kraja naredne godine. Za ovu godinu samo preko Direkcije javnih radova planirano je da država u Rožaje investira preko tri miliona eura“, kazao je zamjenik predsjednika Demokratske partije socijalista Crne Gore Duško Marković

„Posvećeni smo politikama koje će obezbijediti saobraćajno povezivanje vaše opštine. U toku su radovi na izgradnji zaobilaznice oko Rožaja sa probijanjem dva tunela. Zaobilaznica će koštati blizu dvadeset miliona eura, a rekonstruisaće se magistralni put od Špiljana do Rožaja u dužini od 20 km, procijenjene vrijednosti petnaest miliona eura. Nastavljeni su radovi na izgradnji puta Rožaje–Štedim koji je pretpostavka za izgradnju ski centra na lokalitetu Hajla, čime će se valorizovati značajne turističke mogućnosti ove jedinstvene planine. Obavljaju se projektne aktivnosti za rekonstrukciju regionalnih puteva Berane–Trpezi–Kalače, kao i dionice puta Trpezi–Kalače. Isto tako, u toku je pokretanje tenderske procedure za rekonstrukciju puta Zeleni–Vuča. Završena je rekonstrukcija školske zgrade u Baću, finansirali smo i to iz državnog budžeta sa više od trista hiljada eura. Vlada je preko Ministarstva sporta, na zahtjev lokalne uprave, obezbijedila sredstva za rekonstrukciju fudbalskog terena kod osnovne škole „25. Maj“, a ove godine planira seizgradnja dječjeg vrtića u Rožajama iizgradnja gradske pijace“, poručio je Marković Rožajcima.

On je istakao da će i u mandatu buduće lokalne vlasti, politika DPS omogućiti "izdašna ulaganja u Rožaje, te da se posvećeno radi na unapređenju uslova življenja."

Marković je kazao da je sa rukovodstvom Kosova razgovarao o razvoju infrastrukture i saobraćajnom povezivanju Kosova i Crne Gore na čitavom prostoru granice, odnosno opština koje se dodiruju.

„Na njihovoj strani ozbiljno se planira razvoj putne infrastrukture prema granici sa Crnom Gorom. U tom kontekstu otvorili smo pitanje mogućnosti gradnje tunela Rožaje–Peć. Mi već ramišljamo o toj opciji, i pripremamo određene elaborate i studije. To bi mogao biti projekat koji bi otvorio Rožaje prema Kosovu i Makedoniji, i naravno dalje prema jugu Evrope“, kazao je on.

Zamjenik predsjednika DPS je siguran da "ćemo u perspektivi, sa razvojnim projektima koje realizujemo i onima koje planiramo, imati priliku da zaustavimo iseljavanje sa ovih prostora, te da se dio iseljenika vrati u svoju zemlju."

„Omogućićemo podsticaje za konkurentan finalni proizvod sa vaših imanja. Zbog toga ćemo obezbijediti pravedniju raspodjelu koncesija i održivo upravljanje šumskim bogatstvom. Vlada će vam omogućiti kredite u drvopreradi, stočarstvu i poljoprivredi“, kazao je Marković.

On je naglasio da su Rožaje sredina koja je snažno uporište moderne i građanske Crne Gore, a ništa manje i uporište njene evropske i evroatlantske perspektive.

„Rožajci su to potvrdili na referendumu 21. maja 2006. Godine, dajući rekordnu podršku obnovi državne nezavisnosti. Bilo je to, za naše uslove, nevjerovatnih i istorijskih 94% za Crnu Goru! Najveći procenat podrške naša politika imala je ovdje i prije mjesec dana, kad ste predsjedniku Đukanoviću povjerili gotovo 76% glasova“, rekao je Marković, izražavajući zahvalnost građanima Rožaja na tako snažnoj podršci, naglašavajući da je riječ o mudrim i vrijednim ljudima, koji su tako činili radi dobra svoje države, uvjereni da na taj način čine dobro za sebe, za budućnost svoje djece, i za naraštaje koji će doći.

„Svjedoci ste da Vlada, koju sa koalicionim partnerima konstituiše Demokratska partija socijalista, odlučno radi na tome da se poboljša životni standard naših građana. A on se gotovo udvostručio od referenduma do danas. Ipak, efekti tih nastojanja još nijesu dovoljno vidljivi u svakodnevnom životu, posebno na sjeveru. Ali već u narednim godinama rezultati će biti očigledni na svakom dijelu naše zemlje. Kada sam ovdje boravio uoči parlamentarnih izbora 2016. godine, rekao sam da ćete u meni kao sjevernjaku imati podršku za sve potrebe i projekte koji su zasnovani naviziji razvoja i napretka. To je i naš dug prema ovim krajevima, zbog toga što je sjever bio neopravdano zapostavljen decenijama unazad. Ali i velika prilika, zbog toga što se u Sjevernom regionu nalaze najznačajniji razvojni resusrsi. Jer nema sveukupnog, objedinjenog razvoja zemlje, bez dinamičnog razvoja na sjeveru. Obećavam vam da ćemo više ulagati ovdje, i Vlada to uveliko radi u prvoj četvrtini mandata“, kazao je Marković i dodao da je zbog svega toga važno da u narednom četvorogodištu DPS čini vlast u Rožajama, koja bez ostatka dijeli perspektive i razvojne politike koje vodi Vlada. „Jedino na taj način možemo biti uspješni i vaš grad učiniti turističkim, poljoprivrednim i prerađivačkim centrom na sjeveru.A to će značiti bolji život svakog pojedinca i svake porodice. Nema društvene, socijalne i ukupne kohezije u našoj zemlji, bez razvoja sjevera. Zato se najveći dio kapitalnog budžeta, oko 70%, već opredjeljuje za sjever. Nastavićemo sa tom praksom u mandatu koji ste nam povjerili. A znamo i da nema bogatijeg sjevera bez razvijenih Rožaja i da se ne može zamisliti njegova evropska i razvojna perspektiva bez vaše snažne podrške 27. maja. Siguran sam da ste opredijeljeni da dodatno osnažite vrijednosti građanske, multinacionalne, multikonfesionalne i evropske Crne Gore. Zahvaljujući tome, naša zemlja je primjer, ne samo u našem regionu, nego jedinstven primjer u Evropi, gdje manjinski narodi imaju tako odgovoran odnos prema državi“, zaključio je Marković.

