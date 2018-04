Marković: Vlada uspješno na srednji rok rješava izazov javnog duga

Ekonomski rast, poboljšanje kreditnog rejtinga i emitovanje euroobveznica po do sada najpovoljnijim uslovima potvrđuju da Vlada uspješno na srednji rok rješava izazov javnog duga, ocijenio je premijer Duško Marković.

On je danas, povodom obilježavanja jubilarnih 90 godina Privredne komore Crne Gore (PKCG), primio predsjednika Komore Vlastimira Golubovića, predsjednika Udruženja evropskih komora za trgovinu i industriju (EUROCHAMBRES) Kristofa Lajtla i predstavnike privrednih komora država regiona.

Kako je saopšteno iz Vlade, Marković se zahvalio predstavnicima evropskih komora na posjeti Crnoj Gori, navodeći da je devedesetogodišnjica PKCG značajan jubilej za cijelu državu.

Navodi se da je Marković upoznao goste sa odličnim ekonomskim rezultatima Vlade u prošloj i na početku ove godine, konstatujući da svi relevantni pokazatelji ukazuju da Crna Gora napreduje na putu dostizanja evropskog standarda života.

„Ekonomski rast, poboljšanje kreditnog rejtinga i emitovanje euroobveznica po do sada najpovoljnijim uslovima potvrđuju da uspješno na srednji rok rješavamo izazov javnog duga“, kazao je Marković.

On je rekao da je Vlada već na početku mandata napravila snažan iskorak potpuno se otvorivši prema poslovnoj zajednici i privredi sa kojom njeguje partnerski odnos koji podrazumijeva pažljivo analiziranje sugestija i ideje poslovne zajednice.

Lajtl je, u svojstvu čelnika EUROCHAMBRES-a - evropske mreže od 2000 regionalnih i lokalnih komora, čestitao Markoviću na napretku Crne Gore u evropskim i evroatlantskim integracijama, ocijenivši da ti procesi direktno pospješuju privredu i snaže poslovni ambijent.

„Vaša zemlja je već sada u potpunosti integrisana u evropsku poslovnu zajednicu“, rekao je Lajtl.

Golubović je ocijenio da je Crna Gora već napravila ogroman napredak u vidljivosti svoje Privredne komore i njenom partnerstvu sa Vladom što je, kako je naveo, Udruženje evropskih komora za trgovinu i industriju prepoznalo kao prioritet.

Predsjednici privrednih komora Srbije i Makedonije Marko Čadež i Branko Azeski zahvalili su se Markoviću na podršci regionalnim projektima u okviru Berlinskog procesa.

Azeski je, kako je saopšteno iz Vlade, kazao da su u Markoviću „konačno dobili saveznika među političarima na Balkanu“.

„Rejting Crne Gore raste sigurno, jer je on odlučan da napravi nešto za svoju državu, ali i region u cjelini. Ohrabruje me to kao privrednika, to privrednici vide i pozdravljaju“, rekao je Azeski.

