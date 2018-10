Marković zadovoljan radovima na autoputu: Nije pitanje da li će se završiti, nego kada

Gradnja prioritetne dionice autoputa Bar-Boljare će biti završena, a možda će se u skoro istom vremenu nastaviti radovi na drugoj, saopštio je premijer Duško Marković i dodao da je zadovoljan dinamikom radova.

„To je za mene važno. Država je zaštićena ugovorom, imamo dobrog izvođača koji ima dobre podizvođače i mogu da kažem da sam zadovoljan“, rekao je Marković nakon Premijerskog sata.

On je kazao da se autoputom i svakim njegovim aspektom Vlada bavi na dnevnoj osnovi i to od onoga što je dobro i napreduje, do kritičnih situacija i rizika.

„Sjećam se žestokih rasprava oko autoputa da li nam treba ili ne. Kada smo zaključili ugovor o gradnji autoputa rekli smo da je to put iz nigdje u niđe, da se neće nikad završiti, a danas vidimo da se radi po standardima. Danas nije pitanje da li će se završiti, nego kada“, kazao je Marković.

On je naveo da su sve uradili da ne dođe do kašnjenja.

„Zamislite da na ovoj dionici, najtežoj u istoriji građevinarstva na ovom prostoru, a neki kažu i svijetu, neko govori da će kasniti radovi. Mi smo sve uradili da ne bude kašnjenja“, rekao je Marković.

On je dodao da su za neopravdana kašnjenja ugovoreni penali.

Prema riječima Markovića, za naknadne i dopunske radove predviđen je iznos sredstava od deset odsto u odnosu na ukupnu cijenu radova, odnosno oko 80 miliona eura.

On je, odgovorajući na pitanje da li ima interesovanja za kupovinu Montenegro Airilinesa (MA), kazao da je zainteresovan jedan evropski investicioni fond, koji je vlasnik jedne evropske aviokompanije.

„Imao sam prvi razgovor o namjerama, kojim sam zadovoljan. Da li će doći do finalizacije, vidjećemo. U ovoj fazi nije poželjno iznositi detalje“, saopštio je Marković.

On je, na pitanje novinara da li je to vlasnik kompanije Adria Airways, rekao da ne želi da komentariše detaljnije, jer to još nije izvjesno.

Marković je, govoreći o Nacrtu koncesionog akta i ugovora o davanju koncesije na aerodrome, kazao da je predlog konsultanta nakon javne rasprave došao na "njegov sto".

„Imali smo veliki broj komentara i primjedbi. Vratili smo konsultantu da to razmotri i ovih dana očekujemo njihovu reakciju. Vlada će biti aktivno uključena u svaku fazu utvrđivanja koncesionog akta do njegovog usvajanja“, naveo je Marković.

Vlada je odlučila da crnogorske aerodrome ponudi na koncesiju, odnosno da ih izda na period od 25 do 30 godina. Prema predlogu koncesionog akta, između ostalog, planirano je da se od koncesija za aerodrome unaprijed naplati 100 miliona eura, dok će koncesionaru nadoknaditi novac koji on ne naplati od Montenegro Airlinesa.

