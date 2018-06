Marović: Plan Demokrata i URA značajan zbog daljeg opozicionog djelovanja

Plan Demokrata i Građanskog pokreta URA ne sadrži ništa novo u odnosu na uslove koje je opozicija postavila nakon parlamentarnih izbora 2016. godine, ali je značajan zbog potencijalnih novih kanala za opoziciono djelovanje, smatraju u Politikon mreži.



Lideri Demokrata i Građanskog pokreta URA, Aleksa Bečić i Dritan Abazović, predstavili su u srijedu Plan za prevazilaženje aktuelnog političkog i institucinalnog stanja u Crnoj Gori, koji će, kako su naveli, dovesti do uslova za održavanje prvih slobodnih i fer izbora u državi.



Izvršna direktorka Politikon mreže, Jovana Marović Marović, kazala je da taj plan suštinski ne sadrži ništa novo u odnosu na uslove koje je opozicija postavila nakon parlamentarnih izbora 2016. godine.



„Drugačiji je samo trenutak za koji se ipak ne bi moglo reći da je značajno povoljniji za opoziciju. Demokratska partija socijalista (DPS) je izašla kao pobjednik predsjedničkih i lokalnih izbora, što joj daje snažnu poziciju i mogućnost da ”opuštenije” gleda na potencijalni dijalog“, rekla je Marović agenciji MINA.

Foto: Za 21. vijek

Ona je ukazala da se predstavljanje plana poklapa sa dešavanjima u Radio Televiziji Crne Gore.



„Ali i nizom drugih aktuelnih napada DPS-a na slobodu izražavanja i kritičare vlasti, čime pokazuje da je ostanak na vlasti cilj koji je iznad svih ostalih, pa i članstva u EU i boljitka za građane“, dodala je Marović.

Kako je navela, to potvrđuju i nedavne izjave predsjednika države (Mila) Đukanovića.



„Po principu cilj opravdava sredstvo, DPS, uprkos oštrim reakcijama Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, i javnosti, nastavlja da vraća Crnu Goru unazad i to ne suptilno, već bahato“, ocijenila je Marović.



Stoga, prema njenim riječima, opozicija nastoji da iskoristi reakcije međunarodnih aktera i pokuša da ih svojim inicijativama i argumentima ubijedi da demokratizacija države nije moguća ukoliko se reforme sprovode uz DPS „orkerstraciju“.



„I opoziciji je jasno da bojkot parlamenta odavno ne daje rezultate, pa je ova inicijativa značajna zbog potencijalnih novih kanala za opoziciono djelovanje“, naglasila je Marović.



Komentarišući izjavu premijera Duška Markovića da je DPS spreman da radi na implementaciji važnih pitanja za proces integracija, kroz uspostavljanje posebne radne grupe u okviru parlamenta, Marović je kazala da je reakcija vladajuće stranke očekivana i ista kao uvijek, „bez obzira što smo imali priliku da čujemo različiti ton i interpretacije predstavnika ove partije“.



„DPS retorički želi da pokaže svoj demokratski kapacitet i spremnost na dijalog sa svima, ali istovremeno se uvijek nađe neko ko će usputno podsjetiti da je ”datum parlamentarnih izbora oktobar 2020. godine“, kao i ”da se dijalog može voditi samo u institucijama” što je stav DPS-a od samog početka“, rekla je Marović.



Formiranje ad-hoc grupe u parlamentu u kojoj bi učestvovali svi predstavnici političkih partija bi, prema njenim riječima, bio napredak uzimajući u obzir sve što se od parlamentarnih izbora do sada vidjelo.



Marović je kazala da ne vjeruje u iskrenu želju DPS-a da unaprijedi uslove za fer i demokratske izbore. „Odnosno u opredjeljenje ove partije da otkloni nedemokratske prakse koje su ključna poluga njenog ostanka na vlasti“.



„Ovo je moguće samo uz snažniji pritisak spolja i konstantan monitoring rada grupe koja bi bila formirana u parlamentu“, zaključila je Marović.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)